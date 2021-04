Lacalle Pou dijo que "a priori" no va a revisar medidas y descartó cierre de bares

El presidente Luis Lacalle Pou defendió la estrategia de combate a la pandemia y dijo que "a priori el gobierno no va a revisar" las medidas, a pesar de las recomendaciones de los científicos de reducir aún más la movilidad de modo de poder controlar los contagios de covid-19.

Entrevistado este miércoles por el diario argentino La Nación, el mandatario descartó adoptar algunas medidas sugeridas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), como el cierre de los restaurantes y bares y la consideración de un toque de queda nocturno.

El mandatario brindará este miércoles por la noche una conferencia de prensa en la que se pronunciará sobre el estado de situación y la estrategia del gobierno ante el aumento de casos de covid-19 y el alto nivel de ocupación de camas de CTI.

"Cerrar bares y restaurantes significaría que mucha gente que vive de la propina, que vive del jornal, se quede sin parar la olla", afirmó.

"A priori el gobierno esto no lo va a revisar. ¿Cuánto cambia que diga van a cerrar los bares y los restaurantes? ¿Cuánto cambia? El otro día en un programa de TV con el presidente de la central sindical (Fernando Pereira) estaban hablando de restringir movilidad y de repente hablan de los espectáculos públicos. El presidente de la central dice 'no está bien que hayan cerrado los espectáculos públicos porque los artistas de algo tienen que vivir'. Y yo digo '¡bingo!'; el planchero de un lugar donde venden chivitos de algo tiene que vivir, el pizzero también tiene que vivir, el mozo de restaurante tiene que vivir", añadió Lacalle.

Respecto al toque de queda nocturno, el mandatario dijo que "para eso hay que decirle a la gente que no puede salir y entonces ahí ya empiezan las excepciones y está el que maneja un tacho, el que tiene que entrar temprano a un tambo a ordeñar la vaca, el que tiene que hacer su vida cotidiana". "Y el que vive en un apartamento chico, que saca al perro o que el gurí no se duerme y lo saca como hemos hecho todos. O el que no aguanta más porque también hay una presión psicológica muy grande en todo esto y sale una vuelta. Entonces, ¿cuánto de esa medida significaría realmente contención del virus y qué consecuencias negativas tendría aparejada? Eso es lo que pongo en la balanza", dijo.

Luego aclaró: "Lo que en la noche perjudica son las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, algunos establecimientos que no cumplen con el protocolo. Bueno vayamos ahí, tenemos una ley (para disolver) aglomeraciones: vayamos a hacer más controles a los lugares que no cumplen con el protocolo, pero no castiguemos al resto del país que de alguna manera tiene que moverse".

"Se han tomado medidas, algunas que no me gusta tomar. En la educación suspendimos las clases presenciales, y ahora, para abrir, le corresponde a las autoridades de la educación. Pero hay algo que me preocupa como presidente, me preocupa como padre. A un chiquilín no se le puede decir: empezá, cortá, empezá, acostumbrate a una rutina, ahora cortala, andá a la computadora, ahora andá a la clase. Esto corresponde a las autoridades de la educación y su autonomía, pero yo prefiero extender la suspensión de la presencialidad", añadió el presidente.

Lacalle dijo que se debe "evaluar que cada medida para cuidar la salud realmente pueda tener un efecto en la misma". "Algo que tuvo muy buena discusión con los científicos fue sobre lo efectista y lo efectivo. Y en este mundo moderno de la comunicación donde las palabras se convierten en hechos, lo efectista a veces termina siendo efectivo. Entonces, primero, que la medida en sí tenga un efecto positivo sobre la salud. Y luego, en la balanza, cuánto perjudica el factor económico de las familias, en la vida diaria, en la vida social de los individuos, que es tan importante. Y obviamente el fiel de la balanza está marcado por valores y principios: volvemos al inicio de la conversación", agregó.