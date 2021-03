Lacalle Pou dijo que medidas “serían suficientes” para bajar contagios si ciudadanía cumple recomendaciones

El presidente Luis Lacalle Pou defendió este lunes las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo la semana pasada, en una rueda de prensa en la que reaccionó ante la presión de distintos colectivos médicos y científicos de más restricciones a la movilidad, y en la que también aseguró que desde su punto de vista las disposiciones actuales “serían suficientes” para bajar los contagios en caso de ser acompañadas por “conductas personales” de la ciudadanía mediante el cumplimiento de protocolos y otras recomendaciones sanitarias.

A la salida del Hospital Maciel donde recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, el mandatario dijo que toma las decisiones “con un anclaje muy fuerte en la ciencia y en lo que estima como gobernante que puede tener eficiencia o eficacia” y planteó su argumento con base en “dónde se generan realmente los contagios”.

“En actividades donde se cumple el protocolo no hay contagios. Donde uno es más laxo, se relaja en su conducta, allí hay contagios. Con lo cual desde mi punto de vista tomamos medidas de cierta dimensión: suspender las clases, con todo lo que conlleva, en la administración pública los servicios esenciales y, con otras medidas, nosotros creemos que si eso es acompañado por las conductas personales, sería suficiente”, agregó Lacalle Pou ante los medios.

El presidente fue consultado por los periodistas sobre la postura de organizaciones médicas, de científicos y de intensivistas, que advirtieron que "las acciones para evitar la catástrofe sanitaria inminente son la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda actividad no esencial”.

Ante eso, Lacalle Pou volvió a cuestionar al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) por haber pedido hace un año la cuarentena obligatoria, aunque en este caso no fue una de las medidas solicitadas por ese colectivo.

“Esperemos que las medidas tomadas hace cinco días, dentro de 10 días tengamos reducción de la movilidad, y que los contagios no presionen sobre todo los CTI que es la preocupación más grande. Ahora, si se sigue tirando la piolita, si se siguen tomando medidas, lo que se va a pedir entonces es cuarentena obligatoria. Bueno, el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un estado policiaco porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria”, respondió.

Este lunes, tras pedir ejemplos de medidas para lograr que frenen los contagios, Lacalle Pou fue consultado sobre las ceremonias religiosas pero no dio una respuesta concreta.

"¿Cuál medida realmente va a hacer que esto frene? Eso es lo que nosotros evaluamos diariamente", afirmó el presidente. "Entiendo que hay reclamos, seguramente muchos legítimos, pero el gobierno tiene que evaluar qué de la vida cotidiana de los individuos se puede cortar, y si ese corte genera efectos sobre la pandemia", argumentó.

Presidencia

Lacalle Pou recibió este lunes la primera dosis de Sinovac

El gobierno dispone de un menú de medidas que son más restrictivas que las vigentes pero no necesariamente implican el pasaje a una cuarentena obligatoria.

Algunas alternativas ya fueron planteadas por el Grupo Asesor Científico Honorario en un documento divulgado el 7 de febrero, donde los expertos plantearon medidas para reducir la movilidad en caso de de transmisión comunitaria "muy intensa" y una capacidad de respuesta del sistema de salud "limitada".

Los científicos establecen que ante una situación de capacidad de respuesta seriamente comprometida, debería considerarse el cierre de bares y restaurantes y su habilitación únicamente para entregas a domicilio.

Además promovieron considerar mayores restricciones para el ingreso al país, límites al tiempo de atención al público de comercios no esenciales, mayores limitaciones al transporte público así como la suspensión de los torneos profesionales.