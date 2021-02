Lacalle Pou dijo que "no hay ambiente para eliminar la tolerancia cero al alcohol en conductores"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que "no hay ambiente" para avanzar en temas como la eliminación de la tolerancia cero en al alcohol en conductores. El mandatario, que durante la campaña electoral había prometido que de llegar al gobierno restauraría el 0,3 como límite tolerado, dijo que si bien su posición personal como "partidario del 0,3" es conocida y aunque la propuesta estaba en su programa de gobierno, hoy no es momento para eso.

"La posición personal mía es conocida, porque acá en Las Piedras la he dicho muchas veces, y aparte estaba en nuestro programa de gobierno, yo soy partidario del 0,3; ahora, se podrán imaginar que uno no va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa", dijo el presidente al inaugurar el CTI del hospital de Las Piedras, el primero público de Canelones.

El debate sobre la revisión de la ley que en 2016 bajara el límite de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro a cero, volvió a estar la agenda tras la decisión del senador nacionalista, Sergio Botana, de trabajar en un proyecto de ley para promover la actividad en el sector vitivinícola, en el cual está previsto incluir un artículo que revoque la "tolerancia cero" al consumo de alcohol para conductores.

"Esta prohibición no ha mejorado la situación desde el punto de vista de la baja de accidentes. Estamos enfocando la lucha por la vida hacia un mal lado. Lo demuestra la estadística. Si es una medida que no ha tenido resultados de impacto, tenemos que ver cómo tomamos otras medidas que sí lo tengan, y por otro eliminamos esta que está perjudicando el sector vitivinícola", dijo el 19 de enero Botana, entrevistado por radio Sarandí.

En 2017, los entonces diputados nacionalistas Amín Niffouri y Armando Castaingdebat presentaron un proyecto de ley que sugería que en casos donde se registraran alcoholemias de hasta 0,3 solo se impusiera una multa económica, sin que se deba retirar la libreta de conducir del conductor. En las pasadas semanas, dirigentes blancos plantearon al ahora senador Niffouri, volver a presentar la propuesta.