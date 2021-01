Blancos preparan proyecto para habilitar hasta 0,3 de alcohol al manejar y socios lo consideran

Por Nahuel Marichal.

El senador nacionalista Sergio Botana trabaja en la redacción de un proyecto de ley para promover la actividad del sector vitivinícola, y tiene previsto incluir en uno de los artículos una disposición que eche por tierra la “tolerancia cero” al consumo de alcohol para conductores de vehículos que rige desde 2016. El legislador dijo que en caso de aprobarse estará permitido conducir con hasta 0,3 gramos de alcohol en sangre y que con hasta 0,5 el chofer podrá “solucionar” el incumplimiento con el pago de una multa, sin que se le quite la libreta.

El espíritu de la iniciativa que Botana prevé presentar este semestre es acompañado tanto por nacionalistas como por legisladores de otros partidos de la coalición, quienes esperan el texto para considerarlo, en uno de los asuntos que marcará la agenda parlamentaria de este año.

El argumento de Botana va en línea con el planteo reiterado este jueves por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte sobre la necesidad de apoyar al sector vitivinícola y de desarrollar sus fuentes de trabajo, explicó el legislador. El senador blanco contó que ya habló con Uriarte del tema y que intercambiaron lineamientos.

“Nos vamos a dar cuenta que el cero absoluto no existe”, dijo este jueves en rueda de prensa el ministro que representa al sector Ciudadanos del Partido Colorado. Además reiteró su planteo que responde a una “necesidad” del sector vitivinícola y también para que Uruguay esté “alineado” a otros países.

Botana agregó que "no tiene explicación científica alguna la prohibición absoluta" y señaló que “todo el mundo coincide en que es una barbaridad el 0,0, cuando en realidad no ha evitado nada". "Países con 0,5 o 0,8 tienen 20 veces menos muertos que nosotros. Indudablemente el gran problema no es ese", dijo.

El Frente Amplio dará discusión si el proyecto se trata en el Parlamento, y también prevé consultar a Unasev en la Comisión de Salud del Senado. La senadora Lucía Topolansky dijo a El Observador que esperará los fundamentos pero advirtió que en primera instancia a su juicio los números de la Unasev demuestran una baja de la siniestralidad desde que comenzó a regir la tolerancia cero.

El entonces presidente Tabaré Vázquez promulgó en 2016 la ley 19.360, que modificó el artículo 45 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007. Es así que la ley vigente no permite la ingesta de alcohol si se va a conducir. Antes se permitía hasta 0,3 gramos por litro de sangre.

Botana dijo que en la coalición de izquierda hay legisladores que están de acuerdo pero “podrían no votar” por la postura en bloque que tome el partido, según sostuvo.

“De Botana no me extraña, está contra toda reglamentación. Cuando fue intendente no estaba reglamentado el casco", dijo Topolansky. El exintendente de Cerro Largo reconoció que llevar adelante la iniciativa no lo “favorece” porque “siempre” se lo “acusa” con cuestiones del tránsito pero señaló que la prohibición de conducir con alcohol en sangre impacta “fuerte” en el sector turístico y gastronómico.

Como contrapunto, Topolansky recalcó que el sector vitivinícola “vendió mucho más con el confinamiento”. Uriarte informó que el consumo de vino creció 30% en Uruguay en 2020 “gracias a la pandemia” y a “vivir más en casa”. Sin embargo, las exportaciones de este producto se redujeron en precio y en cantidad.

Los legisladores detrás del 0,3

En diálogo con El Observador, la senadora blanca de la Lista 404 Carmen Asiaín dijo que está a favor de habilitar hasta el 0,3 porque “otros países lo tienen y ha demostrado que es un límite razonable”. En ese sentido afirmó que está dispuesta a votar una iniciativa de ese talante y agregó que tenía en sus planes un proyecto de ley de estas características, pero no en un futuro inmediato.

Botana le comunicará sus lineamientos y le planteará que se incorpore al actual proyecto, si está de acuerdo.

En filas de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos es proclive a modificar el cero y poner un mínimo, dijeron allegados al general retirado.

Los cabildantes son junto al Partido Colorado dos socios claves para que la iniciativa prospere. Los colorados tuvieron conversaciones informales pero el tema no fue planteado en ningún órgano, reconoció el senador Tabaré Viera (Batllistas). También así lo confirmó el diputado Walter Cervini (Ciudadanos).

Para Viera, “sería interesante de estudiar y reconsiderar, sin adelantar posición". "Escuchar los argumentos y ver la experiencia en otros países”, apuntó.

El nacionalista Amin Niffouri –actual senador–, y Armando Castaingdebat –actual subsecretario del Ministerio de Desarrollo– presentaron en 2017 cuando eran diputados, un proyecto para flexibilizar las sanciones. Consultado por El Observador, Niffouri afirmó que solicitará datos de 2020 sobre siniestralidad vial y la presencia de alcohol en sangre en siniestros. “Las medidas tienen que ir avaladas de información”, dijo, y añadió que está dispuesto a conversar los caminos para modificar el “alcohol cero”.

Gustavo Penadés, por su parte, señaló que el tema tiene “pros y contra” y el debate se podrá dar “con gusto”. “No me cierro a ninguna de las posiciones” porque es un tema a discutir “desapasionadamente y objetivamente”, dijo.

Jorge Gandini, también nacionalista, votó en contra del cero en 2015 y fue partidario del 0,3. Consultado, consideró la ley “ha sido aplicada durante un buen tiempo” y le “gustaría” conocer sus efectos mediante datos. "Estamos en consideraciones de evaluar su aplicación”, dijo.

Botana comenzó el proyecto antes de las elecciones municipales y quiere terminarlo este semestre. El seanador dijo que cuando lo termine lo presentará “lo antes posible” pero que tampoco está “apurado por hacer un mal proyecto”.

La discusión

Carlos Lebrato

El exsecretario general de Unasev, Ariel Bringa, recordó que el periodo crítico de siniestralidad vial se da del viernes a las 20.00 horas al lunes a las 8.00, cuando ocurre el 40 % de siniestros con fallecidos, de acuerdo al último informe del organismo hasta febrero del 2020. Las espirometrías los sábados a la madrugada se triplican y los domingos de hasta se quintuplican respecto al resto de semana, advirtió.

“Que exista una discusión y no es personal contra nadie, quiero que las políticas sean lo más exitosas pero la línea que emplean (las actuales autoridades) no lleva por buen camino. Por algo hacíamos las cosas distintas”, apuntó.

Añadió que las preguntas frecuentes a la Unasev eran “hasta cuándo se puede tomar” y “no se sabe” porque depende de la graduación y varía según la bebida ingerida. Para Bringa, se debe poner foco en los rangos de edad, que los jóvenes y el alcohol no son el “problema”, sino los mayores de 45 años.

El Observador intentó comunicarse con el secretario general de Unasev, Alejandro Draper, sin éxito.

Fernanda “Nani” Rodríguez, hermana de Gonchi Rodríguez y presidenta de la fundación que lleva el nombre del automovilista, dijo a radio Universal en noviembre que el debate se tiene que dar citando a todos los actores y que se debe escuchar "todas las voces".

Un estudio que se aproxima al tema

La medida de alcohol cero al volante redujo un 20,9% las muertes en el primer año de su aplicación en Uruguay y un 14% en el segundo: eso afirma según un estudio Escuela de de la Universidad de Nueva York citado el domingo por la diaria. Para llegar a ese número hicieron un análisis contrafáctico comparando la situación uruguaya y la de Chile, que tiene niveles similares de estándar de vida, culturales, y de cantidad de autos circulando pero tiene el límite fijado en 0.3.