Lacalle Pou: los blancos "no podemos andar a los codazos"

El precandidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, aseguró este jueves que su partido no puede ni estará "a los codazos" de cara a las elecciones internas de 2019. "En el Partido Nacional somos todos hermanos. Uno será elegido y los otros iremos atrás, o a la inversa", apuntó el líder del sector Todos en el acto de incorporación de Ignacio Estrada al Espacio 40 encabezado por el senador Javier García.

"¿Alguien se cree que vamos a poder convocar a otros partidos si no tuvimos cohesión acá?", preguntó el senador nacionalista en relación a un futuro gobierno del PN. El precandidato señaló en varias ocasiones que el próximo gobierno, "por primera vez en la historia", deberá ser una coalición de cuatro partidos, ante la imposibilidad de formar mayorías absolutas.

Lacalle Pou afirmó que las elecciones internas lo que van a hacer es a "acomodar" quién sale primero, quién segundo y quién tercero. "Por primera vez en la historia, vamos a poder tener una coalición de cuatro partidos. Nunca hubo una coalición de cuatro partidos", señaló.

Esto último, según el candidato, supondrá una "gran oportunidad" para tener una "base amplia de respaldo político y popular". El senador también recordó que el PN no está para "ganar como sea" y que en la campaña no deben entrar en juego los "extremos", ni las agresiones, divisiones o insultos. "Los gobiernos pasan y las sociedades quedan divididas. Obviamente, una campaña empieza a calentar la sangre. Lo que no puede es calentar el nivel de sus discursos, de sus argumentos", remarcó.

Para el líder del sector Todos, el país "mayoritariamente quiere cambiar". "Estamos convencidos de que Uruguay puede mejorar. No estamos dispuestos a aceptar que el gobierno que se viene es uno de achique o de plafón bajo y que no se puede soñar", precisó. Y agregó que los gobernantes deben "hacerse cargo". "Si alguien quiere ser gobierno y ser presidente, no se puede borrar. Se tiene que remangar y laburar todos los días", expresó.

Ignacio Estrada se incorporó este jueves al Espacio 40, del senador Javier García y que apoya al sector Todos de Lacalle Pou. Estrada encabezaba el sector "Compromiso para el cambio" que hasta hace unos meses apoyaba a la precandidatura de Verónica Alonso. Es diputado suplente de Álvaro Dastugue, tiene 41 años y, según señala en su página web, alterna la militancia política y social con su trabajo en una empresa de energías renovables.