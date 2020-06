Lacalle Pou en Treinta y Tres: "Nos relajamos un poco y retrocedimos unos casilleros"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció en conferencia de prensa este lunes que se suspenden las clases en la ciudad de Treinta y Tres hasta el 3 de julio, que se harán controles sanitarios en el ingreso y egreso de la ciudad, y que se realizarán alrededor de 1.000 testeos focalizados en el personal de la salud y en otros trabajadores como los del transporte público de esa localidad.

"Le vamos a hablar a todo el país: nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, en todos lados. Retrocedimos unos casilleros. Hoy nos obliga a poner pausa, a ir para atrás todo lo necesario. La verdad que lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber. Así que a la gente de la ciudad de Treinta y Tres y a los uruguayos todos, pensar que cada acción personal, colectiva, grupal, puede beneficiar o perjudicar al todo", dijo Lacalle.

"Lo que uno venía pensando es: ¿hasta cuándo hay emergencia sanitaria? ¿hasta cuándo se sostiene? Uno podía prever que si estábamos en el entorno de 12 casos y si seguíamos esa línea que no siguió, en un mes y medio o dos, Uruguay podía levantar la emergencia sanitaria. Que no quiere decir la inexistencia de casos. Pero ya no era una emergencia. Obviamente, al día de hoy, esa idea queda naturalmente relegada por un tiempo. Esperemos poder retomarla. Pero depende de la conducta de los uruguayos", agregó.

El mandatario aseguró que entre este lunes y martes ya serán hisopados todos los contactos cuarentenados así como los pacientes internados.

Los controles sanitarios en la entrada y salida de la ciudad serán cinco y estarán coordinados por el Ministerio de Defensa Nacional con la colaboración del Ministerio del Interior, donde se llevarán registros de pasajeros, rodiluvios y toma de temperatura.

"El caso de Treinta y Tres nos sirve para todo el país. Estuvimos festejando cero casos, estuvimos festejando un caso, pero resulta que de un día para otro, tenemos 18 casos. Esto nos da la clara señal que esto no está ganado, que esto no está ni cerca. Y que va a ser más largo. Que el cuidado va a ser más largo, que el distanciamiento físico sostenido va a ser largo, que el uso de tapabocas va a ser largo y que algunas actividades no se van a llevar a cabo ya pensando un poquito más", señaló el presidente en conferencia de prensa.

"El sistema de salud es nacional. ASSE es uno para todo el país. Así que si eventualmente hay que trasladar personal de otra región, de otros lugares, se trasladarán a aquí, a la ciudad de Treinta y Tres. Por ahora no es necesario, pero siempre tenemos abierta esa posibilidad", agregó.