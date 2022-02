Lacalle Pou expresó solidaridad con el pueblo ucraniano tras invasión de Rusia:" La violencia no es la forma de resolver los conflictos"

El presidente Luis Lacalle Pou participó en la tarde de este jueves de la inauguración de la 108° edición de la Expo Durazno, donde se refirió a la invasión a Ucrania por parte de Rusia. "En este momento, está cambiando el mundo, a miles de kilómetros de acá", expresó.

"A veces no nos damos cuenta en esta vida tan interconectada que tenemos de que, en pleno siglo XXI, hay gente que no ha terminado de entender que la violencia no es la forma de resolver los conflictos", manifestó en su discurso. Continuó diciendo que a pesar de "decenas de mecanismos para mejorar nuestras relaciones", los países más grandes siguen "poniéndole la pata a los más chicos" y expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano.

El presidente argumentó que, además de por "muerte y destrucción", el mundo está cambiando en términos económicos. Habló de la suba del precio de los commodities, y declaró: "Nosotros no vivimos del mal ajeno, pero lo que está pasando es que las materias primas y los alimentos tuvieron una suba sustancial, así como también algunos insumos". Luego hizo referencia posteriormente a la suba de combustibles y de materias primas para fertilizantes.

Lacalle Pou ya había comunicado su rechazo a la invasión rusa en la mañana de este jueves en su cuenta de Twitter.