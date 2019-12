Lacalle ve "alta probabilidad" de ajuste en marzo; Arbeleche espera números oficiales

El anuncio del gobierno de no ajustar las tarifas públicas en enero no solo tomó por sorpresa al gobierno entrante, sino que motivó un pedido. En un encuentro entre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche junto con su equipo económico, los blancos solicitaron que se les facilite la proyección que se tiene para 2020 que justifican la decisión tomada por la actual administración.

Arbeleche fue acompañada del abogado Mario Arizti los contadores Fernando Blanco y Alejandro Irastorza y el director de Ancap Diego Labat. En conferencia de prensa, la futura ministra dijo que fueron a la reunión para “entender el por qué de la decisión de no aumentar las tarifas públicas en enero”.

“Aquí hay un equipo y un gobierno diferente que comienza el 1° de marzo y nos parece que corresponde tener opinión en el tema”, sostuvo.

La decisión del equipo económico del presidente electo, Luis Lacalle Pou, es no tomar ninguna acción hasta que el gobierno actual les dé los números y proyecciones solicitados. Una vez que los reciban y analicen, evaluarán los pasos a seguir, indicaron a El Observador fuentes nacionalistas. De todos modos, el mandatario electo dijo en el programa En La Mira que se emitirá este miércoles que hay “una alta probabilidad” de que en marzo se deban ajustar tarifas, según un adelanto de VTV Noticias.

Diego Battiste

Según los cálculos del equipo económico del gobierno entrante, no ajustar tarifas –ni siquiera por inflación- en enero implica una pérdida de ingresos de US$ 400 millones para el año. Para Lacalle Pou, esa cifra significa que el ahorro planteado por su equipo de US$ 900 millones anuales, en 2020 se traducirá en US$ 1.300 millones.

García, en tanto, aseguró que la cifra que debería manejarse es de US$ 40 millones, ya que las que se manejaron corresponde a un año completo sin aumentar las tarifas, cuando deberían ser de dos meses, hasta que asuma un nuevo gobierno. A partir de marzo, la nueva administración podría tomar la decisión de subir las tarifas.

Para Arbeleche, la preocupación del gobierno que va a asumir el 1° de marzo es el del cuidado de las finanzas públicas. Aclaró que el equipo que llegó a Presidencia no transmitió un número específico, ya que no se tiene “más que una simplificación de cuál es la realidad de las empresas públicas”.

En tanto, García reconoció la singularidad del proceso de transición que se vive en Uruguay y recordó que el Poder Ejecutivo había tomado la medida de no subir las tarifas públicas hasta el fin del período en julio de este año. No obstante, en esa oportunidad el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, había anunciado que las tarifas no subirían hasta fin de año, pero manejó como posibilidad que se mantuviera esa política hasta fin del período de gobierno, sin dar seguridad sobre ese punto.

García además aclaró que se aceptó el pedido de reunión de Arbeleche de forma inmediata, con el fin de “evitar todo tipo de suspicacia política” debido a que el mismo día que se comenzó con la transición del gobierno, hubo declaraciones que causaron la reacción del futuro gobierno.

La transición tiene un calendario programado. A partir del 10 de diciembre se entregará por parte de los 13 ministerios informes que contendrán 15 puntos. Lacalle tiene previsto anunciar su gabinete sobre fines de la semana que viene.