Laquintana será anunciado “en breve” por Bragantino que pagará la cláusula; mirá la cifra

Luego de la sorpresiva marcha de Ignacio Laquintana de Peñarol este domingo y luego de su gran actuación en el clásico ante Nacional el sábado, la prensa brasileña se hizo eco de su llegada a Red Bull Bragantino, club que negocia por el puntero.

“Bragantino está cerca de anunciar al atacante uruguayo Ignacio Laquintana, de Peñarol”, informó el portal deportivo brasileño GloboEsporte.

Leo Carreño

Laquintana en el clásico

Además, agregan que “Massa Bruta”, como se conoce al club, “va a pagar la cláusula de recisión de US$ 1.2 millones para contratar al jugador”.

Laquintana será anunciado “en breve” como nuevo jugador de Bragantino, señalan, mencionando que el futbolista viajó luego del clásico para hacerse los exámenes médicos y firmar contrato.

También destacan que Peñarol quiere retener al jugador hasta que finalice su contrato, en agosto, y que el extremo viajó a Brasil sin autorización de los aurinegros, que estudian qué medidas van a tomar.

Lo que dijo Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de la salida de Laquintana este domingo. "Veremos los pasos legales a seguir. Ya le enviamos un mail a Red Bull Bragantino para decirles que las cifras que habían pasado, no son las que se habían hablado", dijo a Punto Penal de Canal 10.

Según el presidente de Peñarol "(Marcelo) Tejera (el representante de Laquintana) primero me dijo que no se iba a hacer el pase, después que quería que jugara en Brasil, después que si igualábamos la misma oferta del club brasileño, cosa que hicimos, el jugador se quedaba. Finalmente, decidió viajar".

@OficialCAP

Peñarol tiene un 25% de la ficha de Laquintana.

"Tejera nos dijo que si le mandábamos por escrito que igualábamos la oferta, lo firmaba y se quedaba. Pero no lo hizo", agregó Ruglio. Y añadió: "Después lo que nos pasa siempre, nuestra liga seduce poco y los futbolistas pretenden irse".

Laquintana tenía contrato hasta agosto "y le habíamos ofrecido dos veces una mejora de contrato", sostuvo el presidente aurinegro.

Peñarol no invirtió nada en el jugador cuando llegó en 2021 y la venta total al club brasileño es de US$ 1.500.000, por lo que a los carboneros le quedarán US$ 375.000.