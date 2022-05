Las causas abiertas de Nacional: incidentes en tres de cinco partidos de la Libertadores

Nacional atraviesa zona de turbulencias en la Copa Libertadores 2022, tanto en lo deportivo, al quedar último en su grupo aunque con chances de avanzar en el partido que cierra esta fase, como también con hechos de mala conducta, en las tribunas y este miércoles también dentro de la cancha del Gran Parque Central.

En la última presentación, en su estadio los albos cayeron ante Vélez Sarsfield 3-2 en la hora, un encuentro con ebullición en el final, cuando, una vez terminado, hubo tumultos en la zona de ingreso al túnel, como también lanzamiento de al menos un objeto, una botella plástica, desde la tribuna.

Acá es donde pierden todos.

Conmebol no perdona y sanciona. No razonan y hacen mal.

Los partidos se juegan en 90 minutos. pic.twitter.com/I39KSqEYQ1 — Diana Piñeyro (@dianapineyro1) May 19, 2022

Es el tercer partido de los cinco disputados por Nacional en la Copa Libertadores 2022 en el que los tricolores cometen infracciones que pueden derivar en multas y sanciones de la Conmebol.

En el primero, ante Bragantino en Brasil, donde fueron pocos hinchas albos, no se registraron incidentes.

La salida de los jugadores de Nacional ante Vélez

Luego, Nacional jugó su primer partido en el Gran Parque Central, y comenzaron los problemas en las tribunas y las sanciones de la Conmebol, que le impuso una multa de US$ 3.000 por la infracción al artículo 10.1 incisos B y D de su Código Disciplinario, y del 19 inciso D de su Reglamento de Seguridad.

El artículo 10.1 inciso B indica que el equipo local debe “cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes (reglamentación de la Conmebol, legislación nacional, convenios internacionales) y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido”.

Mientras que el inciso D indica que el club anfitrión debe “garantizar el orden en los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta organización de los partidos”.

El artículo 19 inciso E del Reglamento de Seguridad hace referencia a la prohibición de “juegos pirotécnicos de cualquier tipo, incluso dentro de los anillos de seguridad”.

Bengalas en la hinchada de Nacional

En ese mismo partido también recibió una multa Estudiantes, de US$ US$ 5.000 por la infracción al artículo 10.2 inciso C del Código Disciplinario. El mismo refiere a la prohibición de “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”.

En el tercer partido, ante Vélez en Buenos Aires, no se denunciaron incidentes ni hubo multas de Conmebol, si bien medios partidarios de Nacional recibieron agresiones en la zona de prensa.

Los últimos incidentes

A la semana siguiente del partido en Liniers, los tricolores volvieron a cruzar el charco para visitar a Estudiantes de La Plata.

La bengala que voló al sector de Estudiantes

Ese fue el partido que tuvo los hechos más graves, tanto los que padecieron los hinchas albos al llegar y salir del estadio, como lo que ocurrió en las tribunas.

En el sector tricolor hubo encendido de bengalas y una de ellas fue arrojada a la parcialidad local. Además, hubo lanzamiento de objetos entre ambos sectores, y también destrozos de baños en la zona de los hinchas bolsos.

Por el artículo 10.2 inciso C, que refiere a “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”, la Conmebol aplica una multa de US$ 5.000.

En tanto, por el artículo 10.2 inciso B, sobre “lanzamiento de objetos”, la multa es de US$ 3.000. Aunque por el mismo concepto la Conmebol le aplicó a Peñarol una multa de US$ 10.000 en su reciente partido ante Colón en Santa Fe.

Hinchas de Estudiantes provocaron a los de Nacional en La Plata

Además, el ente rector del fútbol sudamericano también aplica multa por daños materiales.

En Nacional están a la espera de la sanción que le imponga la Conmebol por ese partido disputado el 2 de mayo.

Además, por los incidentes en La Plata, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires determinó prohibir por dos años la presencia de hinchas tricolores en encuentros que se disputen en su jurisdicción, una decisión que el club tricolor intentó reducir yendo a una reunión con las autoridades bonaerenses la semana pasada.

Los incidentes en ese encuentro también ingresaron a la justicia argentina, donde se abrió una investigación.

El último episodio en el que Nacional se vio involucrado fue este miércoles en el partido ante Vélez Sarsfield en el Parque.

Esta vez fue diferente porque hubo hechos dentro de la cancha y en la tribuna.

Al terminar el partido se generó un tumulto entre jugadores de ambos equipos, con empujones, pero sin llegar a los golpes. En un video filmado desde la platea se pudo ver al lateral Camilo Cándido sujetar del saco a una persona que estaba dentro del campo de juego y que parecía ser un auxiliar o veedor.

Cabe recordar que por un tema menor a este, el año pasado fue suspendido por un partido el argentino Leandro Fernández, quien defendía a los tricolores, por un acto disciplinario en el último juego de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors.

Incidentes ante Vélez

El hecho de este miércoles, a metros del tejido, encendió a los hinchas que ahí estaban. Muchos se acercaron al alambrado y desde esa zona voló una botella plástica a la montonera, lo que puede ser catalogado como lanzamiento de objetos.

Pasando raya, Nacional está a la espera de la multa que reciba de Conmebol por el partido ante Estudiantes en La Plata, y lo que resuelvan las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la Justicia argentina por esos hechos, y luego deberá aguardar el fallo de los hechos de este miércoles, con otra multa con el posible agravante por reincidencia.