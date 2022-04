¿Cuál fue el error de Plaza Colonia que le costó una multa de US$ 50.000 de Conmebol?

Un tuit como tantos otros, con los detalles previos de un partido, le terminó costando a Plaza Colonia una multa de US$ 50.000 por parte de la Conmebol, que constató una irregularidad en la publicación.

En la previa del partido ante The Strongest, por la Fase2 de la Copa Libertadores, torneo organizado por la Conmebol, los patablanca compartieron un tuit con los detalles del partido, horario, estadio y demás, como suelen hacer todos los clubes.

Sin embargo, cometieron un error. En la publicación incluyeron una imagen con los patrocinadores del club, lo que no está permitido por la Conmebol dentro de sus competiciones, tal como establece su Manual de Clubes.

Desde Plaza reconocieron a Referí que cometieron una “equivocación”. Explicaron que Conmebol tiene parámetros para los posteos de los clubes sobre sus competiciones oficiales.

La equivocación de Plaza, indicaron, fue en el anuncio previo al partido con The Strongest, en el que se compartió en redes la información del encuentro con todos los detalles del mismo, y se utilizó una imagen que incluía los patrocinadores del club, lo que Conmebol no permite y considera como “publicidad engañosa” en el marco de sus competencias.

La Conmebol se percató del tuit, que luego fue eliminado por el club, y determinó la multa de US$ 50.000, que se descuenta de los premios que le corresponden los colonienses por participar de esa instancia del torneo, que este año fue de US$ 500.000. El equipo de Eduardo Espinel no superó a los bolivianos (ganó 2-0 en Colonia y perdió 3-0 en La Paz) y no pudo avanzar.

Plaza contó con siete días para presentar una apelación, con un costo de US$ 3.000 para iniciar el trámite, pero esa opción no fue considerada.

¿Por qué se equivocó Plaza? Según supo Referí, el club, que maneja muy bien sus redes y después de Peñarol y Nacional es el que tiene más seguidores tiene en Twitter, con más de 100.000, decidió darle acceso a otros colaboradores para agilizar el trabajo en redes, quienes no se percataron de que no se podían publicar tuits como el que les observó la Conmebol.

Otros clubes con el mismo castigo

Con la intensificación de su actividad en la Libertadores y la Sudamericana, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol publicó el pasado 11 de abril un total de 28 fallos de castigos (multas, sanciones, advertencias y apercibimientos) a clubes y futbolistas.

De esos 28, 24 incluyeron multas por distintos motivos, y de esas 24 multas, tres fueron a clubes que cometieron infracción a los artículos 6.1 y 6.3.3, los que infrigió Plaza y también Millonarios de Colombia y Estudiantes de La Plata de Argentina, los deberán abonar US$ 50.000, respectivamente.

Esos artículos se refieren al capítulo 6, sobre "actividades de los patrocinadores", con el punto 6.1 sobre "patrocinadores oficiales" y el 6.3.3 sobre “marketing de emboscada o ambush marketing”.

“Cada club participante, así como todos sus patrocinadores, sponsors y empresas vinculadas, se abstendrán de realizar cualquier actividad publicitaria y/o promocional que pueda ser considerada como marketing de emboscada, o vincular la imagen del torneo con patrocinadores y sponsors que no han adquirido derechos de la Conmebol”, indica el 6.3.3.

“Esto incluye la abstención de cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier ambiente o soporte físico o digital, que pueda generar cualquier visibilidad a marcas que no sean asociadas de la Conmebol, ni hayan adquirido derecho alguno de la Conmebol, o llevar a la suposición razonable de que el torneo u otros derechos de acceso al mismo pueden ser adquiridos por terceros no patrocinadores oficiales en sus respectivos rubros”, señala el reglamento.

Se agrega también que “el incumplimiento a esta disposición conllevará la imposición de las siguientes sanciones al club responsable, por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol. En la Fase 1-2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una multa de al menos US$ 50.000".

En tanto, si el incumplimiento se da en la "Fase de Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinal: se impondrá una multa de al menos US$ 100.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa de al menos US$ 150.000".