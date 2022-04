La costosa multa que le impuso Conmebol a Plaza Colonia por “marketing de emboscada”

El Club Plaza Colonia fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y deberá pagar una multa de US$ 50.000.

Según el fallo de la Conmebol, el club “patablanca” cometió infracción a los artículos 6.1 y 6.3.3 del Manual de Clubes, que hablan sobre “marketing de emboscada o ambush marketing”

“Cada club participante, así como todos sus patrocinadores, sponsors y empresas vinculadas, se abstendrán de realizar cualquier actividad publicitaria y/o promocional que pueda ser considerada como marketing de emboscada, o vincular la imagen del torneo con patrocinadores y sponsors que no han adquirido derechos de la Conmebol. Esto incluye la abstención de cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier ambiente o soporte físico o digital, que pueda generar cualquier visibilidad a marcas que no sean asociadas de la Conmebol, ni hayan adquirido derecho alguno de la Conmebol, o llevar a la suposición razonable de que el torneo u otros derechos de acceso al mismo pueden ser adquiridos por terceros no patrocinadores oficiales en sus respectivos rubros”, señala el reglamento.

Dante Fernández / AFP

Plaza en la Libertadores 2022

Según supo Referí, Plaza Colonia compartió en sus redes sociales imágenes con publicidad de las camisetas de un partido de Conmebol, lo que está prohibido por el manual. Desde el club indicaron que cometieron un error al hacer la publicación.

“El incumplimiento a esta disposición conllevará la imposición de las siguientes sanciones al club responsable, por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol. En la Fase 1-2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una multa de al menos US$. 50.000”, establece el reglamento.

Plaza, que disputó la Fase 2 de la Libertadores 2022 y quedó eliminado con The Strongest, puede apelar el fallo, trámite que para su inicio tiene un costo de US$ 3.000.

Por jugar la segunda fase de la Libertadores, el equipo coloniense recibió US$ 500.000.