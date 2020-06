Las cinco aplicaciones para una mejor experiencia remota

A un costo muy bajo, las nuevas tecnologías de RRHH democratizaron el uso de aplicaciones para mejorar la experiencia de los empleados. Al estar en la nube, no demandan instalaciones complejas y permiten mantener conectados a líderes y compañeros en tiempo real.

1. Red Social Interna

En un inicio, el objetivo de las redes sociales era crear lazos o redes enfocados en intereses personales. Utilizadas para conectarse con amigos y compartir opiniones y pensamientos del día a día, su enorme influencia se trasladó a las estrategias de comunicación de las organizaciones.

A través de una red social in- terna es posible promover acciones que fomenten la colaboración, refuercen los vínculos y mantengan a los equipos actualizados.

Además, se pueden conectar los colaboradores en tiempo real desde sus celulares para fomentar la comunicación directa y el intercambio estén donde estén.

2. Encuestas de pulso

Los sistemas de cali cación sen- cillos, como las encuestas de pulso, pueden generar inputs valiosos para mejorar el Employee Experience. Pedir comentarios en una gran encuesta de clima realizada anualmente o cada dos años es bastante útil, pero no es su ciente. Los actuales cambios vertiginosos requieren más velocidad para identi car problemas u oportunidades de mejora, a través de datos concretos que permitan tomar acciones correctivas.

Con una encuesta de pulso se puede conocer y medir de forma muy simple el estado de los colaboradores, ya que cada uno, de manera con dencial, expresa cómo se siente haciendo clic en una carita que mejor corresponda a su estado de ánimo.

De esta forma, se puede saber cómo asignar mejor los esfuerzos y recursos para mejorar el clima organizacional.

3. Programa de Beneficios

El bienestar de las personas debe ser el punto de partida para la implementación de cualquier programa de beneficios. En tiempos de crisis, esto es determinante para cuidar la salud física y mental de los colaboradores, que están enfrentando una situación completamente nueva y desafiante. Por medio de una plataforma digital, pueden tener acceso a cientos de convenios y descuentos para consumo personal y familiar, facilitando su día a día y permitiéndoles cuidar los aspectos que contribuyen a su bienestar.

Sin embargo, es importante saber comunicar bien la gama de beneficios y actualizarlos permanentemente. Por ejemplo, se pueden ofrecer descuentos online, en delivery, salud, educación.

4. Colaboración entre equipos

Según Harvard Business Review, los profesionales desperdician, en promedio, 21 minutos diarios revisando si llegaron nuevos mensajes. Al tener una aplicación específica para gestionar actividades y tareas, podrán enfocarse más y mejorar su productividad.

Por medio de grupos, espacios compartidos, notificaciones, y asignación de responsables, los equipos pueden colaborar entre sí a distancia y hacer un seguimiento eficiente de las tareas, sin necesidad de utilizar el correo electrónico como un “to-do list”, evitando perder tiempo mane- jando su bandeja de entrada para identi car lo que importa.

5. Videoconferencia

Con el distanciamiento social, el uso de las distintas plataformas de videoconferencias aumentó exponencialmente, no solo en las organizaciones, sino que también entre amigos y familiares, en las escuelas y universidades.

Las reuniones de videoconferencia son vitales para los colaboradores remotos. Si son solo de audio, crean una experiencia desigual para los miembros remotos. Al no poder ver señales visuales, no saber quién está hablando y, por lo general, no poder escuchar bien, los que están lejos se sienten menos incluidos y aportan menos al equipo.

Es importante tener en cuenta la seguridad en la transmisión de los datos, para evitar problemas con la ltración de información con dencial.