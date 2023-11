Las claves para entender la crisis del gobierno derivada del caso Marset

Por Natalia Roba y Santiago Soravilla

Las declaraciones de la exvicecanciller Carolina Ache ante el fiscal Alejandro Machado que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset provocaron un sismo en el gobierno, cuya onda expansiva continuará en los próximos días.

Francisco Bustillo decidió renunciar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego que Ache divulgara en la audiencia fragmentos de conversaciones en las que le sugería que perdiera su celular para evitar darle a la Justicia los chats en los que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le alertaba que Marset era "un narco peligroso" y le preguntaba con qué documento había sido detenido.

La exvicecanciller también entregó documentación de otras llamadas con Bustillo y dijo que el asesor presidencial Roberto Lafluf, destruyó un acta notarial que contenía los mensajes entre ella y Maciel. Esto último lo hizo de forma oral, pero adjuntó chats en los que el asesor la cita al piso 11 de la Torre Ejecutiva, a pedido del presidente.

La divulgación de toda la información, realizada por el semanario Búsqueda, y con Lacalle Pou en Washington a la espera de una reunión con Joe Biden, derivó en que legisladores blancos se reunieran de urgencia y trasladaran a la presidenta en funciones Beatriz Argimón su malestar y desazón con la situación. Los senadores y diputados le pidieran que el Poder Ejecutivo dispusiera algunas renuncias, algo que fue comunicado por Argimón a Lacalle Pou un rato después.

Mientras los blancos reflexionaban acerca de las novedades, Fernando Pereira reunía al secretariado ejecutivo del Frente Amplio para analizar la situación. En una declaración, el presidente de la coalición de izquierda aseguró que el caso ameritaba “destituciones inmediatas” y que garantizaran la institucionalidad.

En paralelo a esta declaración, desde Estados Unidos, Lacalle Pou habló con Bustillo y acordó su salida. El ahora excanciller divulgó una carta algunos minutos después en la que aseguró que Ache "descontextualizó conversaciones, obró de mala fe" y señaló que "las cosas no son como se las ha mostrado". Agregó que el viernes 3, después de declarar ante Machado, estará a disposición de los medios para “echar luz” sobre la “veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado”.

La gran mayoría de los nacionalistas, al igual que lo hicieron colorados y cabildantes, eligieron llamarse a silencio porque los implicados y el presidente eran mano, aunque por lo bajo transmitieron su gran molestia por la situación.

En la bancada blanca esperaban que en las siguientes horas se terminara de dilucidar las situaciones de Maciel y Lafluf pero también la de Heber, aunque este último no fue mencionado por Ache.

Lafluf, en tanto, dijo a El Observador que no va a realizar declaraciones pero aclaró que en el gobierno tiene un cargo de asesor y antes de que hablar se va a interiorizar de los dichos de Ache en el expediente.

La interpelación

A fines de agosto, luego que se supiera que el gobierno había otorgado un pasaporte a Sebastián Marset mientras estaba preso en Emiratos Árabes Unidos y varios países –entre ellos Uruguay– colaboraban en una investigación encabezada por Paraguay sobre sus actividades de narcotráfico, Francisco Bustillo, Carolina Ache, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel fueron interpelados por el senador del Frente Amplio, Mario Bergara.

Antes de ese encuentro, las autoridades de los ministerios del Interior y la Cancillería tuvieron reuniones en las que coordinaron la línea argumental que iban a desarrollar en la interpelación.

En esos encuentros, los jerarcas tomaron conocimiento de que Maciel y Ache habían mantenido contactos por WhatsApp tras la detención de Marset, pero definieron que eso no lo harían público.

Una de ellos ocurrió en una casona del Prado que tiene la policía. Asistieron también todos los legisladores de la coalición de gobierno y –según contó Ache en Fiscalía– Maciel llevó los chats impresos.

“Se conversó de que esos WhatsApp no mencionarlos. Los WhatsApp estaban arriba de la mesa, los tenía el subsecretario Maciel y estaban arriba de la mesa. Todos sabían de esos mensajes, además esos mensajes se los había enviado previamente al ministro Bustillo y el subsecretario los tenía arriba de la mesa”, dijo Ache este miércoles.

En el Parlamento, el 22 de agosto de 2022 fue Heber quien reconoció que habían tenido conversaciones aunque ni él ni Maciel ni Ache detallaron el contenido, tal como habían acordado previamente.

Según consta en la versión taquigráfica, el ministro del Interior se limitó a decir que hicieron “averiguaciones”, mientras que Maciel agregó que hablaron en dos ocasiones, la primera el 21 de setiembre de 2021 y la segunda el 3 de noviembre.

El pedido de acceso del FA y la charla de Ache con Bustillo

Tras la interpelación, el Frente Amplio cursó un pedido de acceso a la información pública a Cancillería para conocer el expediente completo del trámite y el “testimonio de las comunicaciones mantenidas” entre los dos subsecretarios, algo que fue denegado. La coalición de izquierda recurrió a la Justicia y con fecha 9 de noviembre el juez de lo Contencioso Administrativo de 4º turno obligó al Poder Ejecutivo, en un plazo de 15 días, a entregar copia de todo, incluidos los mensajes entre los subsecretarios Ache y Maciel de setiembre y noviembre.

Días después, el 14 de noviembre, ocurre la comunicación entre Ache y Bustillo que ella entregó a la Fiscalía este miércoles. En la primera parte de la conversación el canciller le dice que no entregue los chats y que va a hablar con el director de Jurídica, Carlos Mata y con la investigadora para que no sea "muy incisiva con las preguntas", en la segunda parte le sugiere que pierda el celular y en la tercera hablan de que Maciel también tenía los chats pero el canciller dice que la responsabilidad de él es “superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo” por lo que deduce que no los va a entregar. Ache dijo que su abogado Jorge Díaz le recomendó grabar las conversaciones con Bustillo y por eso lo hizo.

El 16 de noviembre, ante los pedidos de la instructora de esos mensajes, Ache le responde por nota que entendía que estaba fuera de objeto de la investigación administrativa por la expedición del pasaporte a Marset pero si Bustillo entendía que había que aportarlas para colaborar con la justicia o por cualquier otra razón se las entregaría.

El 18 de noviembre, Ache protocoliza con una escribana pública esas conversaciones porque, según le dijo al fiscal Machado este miércoles, tuvo “miedo” de que “le robaran el teléfono”.

El 22 de noviembre Cancillería forma un expediente administrativo, y Jurídica le vuelve a pedir las comunicaciones con Maciel, a consecuencia de la sentencia dictada por la Justicia. Ache envía una nota a Bustillo por expediente electrónico en la que afirma: “La Dirección de Asuntos Jurídicos en el día de ayer (me envió una comunicación) en la que se me solicita testimonio de las comunicaciones informales entre los jerarcas del Estado. Tal como expresé oportunamente en la investigación administrativa, si el señor ministro entiende que dicha información debe ser aportada a la Justicia y requiere copia de ella a tales efectos esta le será entregada a usted de inmediato, como corresponde”.

Bustillo le responde dos días después por nota que “no compete por tal al señor ministro instruir a la señora subsecretaria sobre el proceder que corresponda de mandato verbal”. Ante el fiscal, Ache acotó: "El ministro en privado me pedía que no aporte los whatsapps formalmente y en público se me exigía que colaborara".

La reunión con el asesor presidencial

Según dijo Ache ante Machado, el 25 de noviembre el asesor del presidente, Roberto Lafluf, la convocó a una reunión en Torre Ejecutiva junto a Maciel y les pidió que borraran los chats. “Yo los tenía protocolizados y además los había agregado a un expediente. O sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia. Los borré, Maciel también los borró. Y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego”.

También relató que al día siguiente, ella le escribió al asesor del presidente y le pidió para hablar por teléfono. En esa conversación, le dice que había hablado con su abogado y que lo que él le estaba pidiendo era cometer un delito. "Le digo que yo había hablado con mi abogado y tal, que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito. Y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito”.

Según ella, el asesor le dice que eso no lo puede resolver él y que va a hablar con el presidente Luis Lacalle Pou. “A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a ser una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice: ¡presenta todo como está! Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo: ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice porque no está más, porque lo destruí el otro día. ¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él? Desconozco".

Tras conocerse los dichos de Ache, Lafluf dijo a El Observador que no realizaría declaraciones hasta conocer los detalles de los dichos de Ache y aclaró que en el gobierno tiene un cargo de asesor.

Por su parte, el fiscal Machado, le envió a la Fiscalía de Corte a última hora las actuaciones para que se designe la indagatoria de posibles delitos a otro fiscal por entender que no guarda relación con la emisión del pasaporte a Marset.