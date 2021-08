Las decisiones de los agricultores ante la suba de precios de los agroinsumos

En pleno desarrollo de la zafra de cultivos de invierno y pensando en la zafra de verano, algunos productores, sobre todo los más planificadores, ya están tomando posición y comprando agroinsumos, como fertilizantes o agroquímicos, “antes de que el precio siga subiendo”, comentó a El Observador Alberto Cruces, responsable del departamento de Agroinsumos de Zambrano & Cía.

El precio de estos insumos utilizados en la agricultura viene en aumento desde principio de año, debido a varios factores, como el precio de los granos en el mercado internacional, los problemas de logística y los costos del transporte marítimo.

Por ejemplo, en el caso de un fertilizante como el fosfato de amonio, los costos casi se duplicaron este año. En enero una tonelada costaba aproximadamente US$ 450 y hoy supera los US$ 800, detalló.

Pese a ese aumento, la demanda por fertilizantes y agroquímicos se mantiene, dado que la intención de siembra es firme para la próxima zafra.

A esto se le agrega que “los precios obligan a ser muy cuidadosos”, sostuvo: los productores deben pensar en seleccionar correctamente las chacras y los momentos de siembra para disminuir los riesgos.

Subas totales y un riesgo

Diego Guigou, gerente de producción agrícola de Agronegocios del Plata (ADP), añadió otros ejemplos de importantes subas de precios: el potasio, un fertilizante que se utiliza prácticamente en todos los cultivos, subió un 100% en su precio con respecto a 2020; y el fósforo un 40%.

Los nuevos precios “afectan al costo de producción, porque para llegar al equilibrio hacen falta más kilos”, comentó el productor, pero explicó que, en parte, el aumento de costos acompaña a los precios de los granos.

Para Guigou, ese acompañamiento en los costos le agrega un riesgo al negocio, ya que el precio de los insumos se debe acotar antes, y el de los granos se recibirá después.

“Lo riesgoso es que caiga el precio del grano y agarre a los productores con todos los insumos tomados, esa es la parte difícil”, sostuvo Guigou.

Otros agroinsumos, como los agroquímicos, han sufrido además de un aumento en los precios, una baja disponibilidad, que se ha dado por su producción en el mundo –en algunos lugares afectada por el coronavirus– y porque los agricultores han proyectado y ejecutado mayores áreas de siembra, por lo que la demanda es mayor.

Un costo adicional en el mar

Según explicó Cruces, la pandemia ha traído problemas de logística, lo que ha llevado a aumentos significativos en los costos de los fletes marítimos.

Mientras en enero un contenedor costaba alrededor de US$ 1.200, hoy los importadores deben pagar entre US$ 8.000 y US$ 15.000.

Pero no solo los precios de los contenedores han aumentado, sino que el valor final del flete muchas veces se conoce cuando el contenedor llegó a destino debido, por ejemplo, a los días que el barco haya pasado parado en un puerto o en el mar por un brote de coronavirus, indicó.

“Normalmente un flete de China a Montevideo demora entre 45 y 60 días, hoy no se sabe cuánto. Con la pandemia se ha generado un tema bastante importante y el costo del flete no está hasta que el contenedor no llega al puerto, porque ese barco que paró tiene costos adicionales que se terminan transfiriendo al mercado”, detalló.

Y resaltó que a esos costos “hay que agregarle el aumento de los combustibles, que también tiene su incidencia en los costos por hectárea. Un tema importante en la formación de los costos por hectárea es el costo energético”.

Algunos países desde los que Uruguay importa fertilizantes son Estados Unidos, Brasil o Rusia, otros destinos están en África. Los agroquímicos suelen importarse desde China.

Se multiplicaron los costos

Por su parte, Mauro Ferrari, director de la importadora de fertilizantes Maisor, explicó a El Observador que el aumento en los costos de los insumos se profundizó a fines de 2020, cuando comenzaron a duplicarse los costos de transporte desde Europa y a multiplicarse por tres o cuatro desde otros destinos, como China.

Esos aumentos se deben en gran parte a la baja disponibilidad de contenedores, sostuvo.

Según resaltó, el costo del transporte tiene una gran incidencia en el valor del producto porque los agroinsumos por lo general son genéricos, lo que hace que tengan un bajo valor unitario por kilo o litro. Además de los precios del transporte, los que aumentaron fueron los valores de las materias primas, que también afectaron a estos productos agrícolas.

“Todo el año pasado transcurrió con bastante normalidad en precios y disponibilidad de contenedores. A principios de este año empezó la complicación. Cuando pensamos que estaba salvado el riesgo empezó a suceder y eso hizo que varias empresas no pudiéramos llegar a tiempo con pedidos”, contó.

Para Ferrari la demanda se mantiene porque estos productos son “imprescindibles” para algunos cultivos.

Los fertilizantes foliares, por ejemplo, “no se cuestionan” en la horticultura y la fruticultura, y en cultivos extensivos, en los que se están consolidando, la demanda no ha disminuido.

“El precio de los commodities aumentó, por cada tonelada producida se puede cobrar más y se puede hacer frente a esos aumentos de costos que tienen para el manejo del cultivo”, concluyó.