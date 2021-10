Las emotivas palabras de Luis Suárez al volver a pisar la cancha del Gran Parque Central

Luis Suárez vuelve a jugar en el Gran Parque Central 15 años después de su último partido en esa cancha. Fue el 25 de junio de 2006 en la final del Campeonato Uruguayo 2005/2006, cuando Nacional le ganó 2-0 a Rocha FC con un gol suyo y se coronó bicampeón.

Este jueves a la hora 20, con la camiseta de la selección nacional, que también regresa al histórico escenario después de 92 años, el goleador de la celeste volverá a la cancha donde marcó su primer gol como futbolista profesional para jugar ante Colombia por las Eliminatorias.

El miércoles la selección hizo un reconocimiento de las instalaciones del estadio y Luis Suárez contó a Referí su emoción de volver a ese lugar.

archivo

Luis Suárez en el Parque, en la final de 2006 ante Rocha

"Siento sensaciones emotivas porque hacía mucho tiempo que no venía, fue muy emotivo volver a la cancha donde uno inició todo, donde marcó el primer gol como profesional, donde salió campeón con Nacional, el cuadro del que uno es hincha, pero más emocionado estoy con volver a jugar ahí con la camiseta de la selección que es lo que hoy en día represento y lo que más importa. Hoy uno es jugador de la selección y piensa mucho en la selección y volver a jugar ahí es un plus de motivación", manifestó el número 9 celeste.

El 10 de setiembre de 2005 Suárez marcó en el Gran Parque Central su primer gol como futbolista profesional. Fue a los 82 minutos del partido que Nacional venció 5-0 a Paysandú FC por el Torneo Apertura.

Ignacio Bordad, el golero que recibió el primer gol de Suárez (que ya sobrepasó los 500), contó en marzo de este año a Referí cómo vivió aquella jugada: “Ese año yo jugaba en Paysandú FC que era un equipo humilde, y tenía bastante trabajo en el arco. Jugamos contra Nacional en su casa y nos creó muchas situaciones. Ese gol en particular fue un centro desde el costado, Luis ensayó una media chilena, la pelota rebotó, le quedó a Vázquez y otra vez a Luis, quien remató desde muy cerquita, yo estaba casi vencido”.

archivo

Un juvenil Suárez en el GPC

También el zaguero Mauro Basualdo, al que aún le hacen bromas con ese tanto, dio su versión. “Me toman el pelo, me dicen, ‘vos sos el que le dio el primer gol a Suárez’. De ese día me acuerdo que primero la saqué de cabeza y después me pegó en la rodilla. Nacional tenía varios juveniles muy rápidos y los teníamos en cuenta, pero la diferencia entre los equipos era grande”, contó.

Esa temporada Suárez anotó cuatro goles oficiales en el Parque: a Paysandú, Defensor Sporting, Tacuarembó y Rocha.

Le hizo otro a Flamengo, en febrero de 2006, por un torneo amistoso.

Luego se fue a Europa, donde aún continúa en el primer mundo futbolístico. Este jueves regresa a su cuna futbolística, con la emoción renovada y el plus de vestir la camiseta de la selección.