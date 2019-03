Las esposas de Suárez y Messi cierran su tienda de Sarkany

Menos de dos años ha durado la tienda de Sarkany que abrieron las esposas de Leo Messi y Luis Suárez en la Diagonal de Barcelona. El establecimiento, abierto en mayo de 2016, ha colgado el cartel de liquidación (con descuentos de hasta 70%) y, según informan en la tienda, bajará definitivamente la persiana el próximo 30 de marzo. La esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, y la de Suárez, Sofía Balbi, quisieron abrir en Barcelona la que sería la primera tienda de la firma argentina de calzado Sarkany en Europa. Para ello, crearon una sociedad conjunta bajo el nombre de Roccbal 109, que une la primera sílaba de sus apellidos y los dorsales de sus maridos y en la que Rocuzzo y Balbi aparecen como administradoras únicas.

La tienda abrió en mayo de 2017 en el 419 de la Diagonal, con una superficie de 400 metros cuadrados. En su primer año de vida, el negocio perdió 19.228 euros (US$ 21.600). Y en 2017, primer ejercicio completo del establecimiento, los ingresos fueron de 244.574 euros (US$ 276.179) y los números rojos se elevaron a 154.040 euros (US$ 173.945). Las cuentas de 2018 todavía no se han depositado en el Registro Mercantil español, pero las propietarias de la tienda de Sarkany ya han decidido cerrar definitivamente.

El fundador y presidente de la marca, Ricky Sarkany, había puesto mucha ilusión en esta tienda, no sólo por ser su desembarco en Europa sino por que fueron Rocuzzo y Balbi quienes se contactaron con él para llevar la marca argentina a Barcelona.

Sarkany cuenta actualmente con más de 50 establecimientos en Argentina y tiene otros puntos de venta en Chile, Uruguay, México y Bolivia. Barcelona tenía que ser su puerta de entrada al mercado europeo, donde la enseña pretendía abrir establecimientos en París y en Palma de Mallorca.

Los zapatos de Sarkany, exclusivamente femeninos, cuestan entre 200 euros (US$ 225) y 300 euros (US$ 338). Además, la compañía argentina ha lanzado también una colección cápsula de moda femenina que diseña la hija del fundador, Sofía Sarkany.

(Expansión - RIPE)