Las exportaciones cayeron 2% en el primer semestre de año

En el primer semestre de 2019, las exportaciones uruguayas alcanzaron los US$ 4.529 millones, 2 % menos respecto a lo exportado en el primer semestre de 2018, según datos divulgados este lunes por Uruguay XXI.

Ganado en pie, arroz, madera y cueros fueron los productos de mayor incidencia negativa. En tanto, la soja y la carne bovina fueron los productos con mayor impacto positivo en las exportaciones del año, seguido por el trigo y concentrado de bebidas.

Por su parte, en junio las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 771 millones, lo que representa un descenso de 10,6% en términos interanuales.

Productos más relevantes

Las ventas externas de totalizaron , monto 37% inferior al de junio de 2018. No obstante, en el acumulado anual las exportaciones de celulosa alcanzaron y la disminución respecto al mismo período del año anterior es de 1%. La celulosa se posicionó como el segundo producto más exportado tanto en el mes como del primer semestre de 2019, según Uruguay XXI

En tanto, la carne bovina fue el principal producto de exportación del mes alcanzando un total de US$ 158 millones, lo que implica un aumento de 27% en la comparación interanual. En el acumulado anual este producto también se posicionó primero con un monto exportado de US$ 894 millones.

Las exportaciones de fueron , lo que representa una disminución de 56% interanual. Este comportamiento está asociado a menores ventas hacia Turquía (47%) y a la pérdida de China como destino de exportación, país al que se vendió US$ 11 millones de ganado en pie en junio de 2018.

La soja mostró un comportamiento positivo en junio ya que se exportaron US$ 91 millones, 45% más que el mismo mes del año anterior. Este aumento puede estar asociado a la disminución del precio de la soja.

En el caso del arroz, las exportaciones disminuyeron 28% en la comparación interanual alcanzado US$ 29 millones de ventas. Este descenso se debe a la merma de varios países destino de las exportaciones de arroz en junio de este año, destacándose Iraq y Sierra Leona, mercados a los que se había exportado US$ 14 y 6 millones aproximadamente.

De todos modos, se destacan Venezuela y Costa Rica, países en los cuáles las ventas de arroz desde Uruguay aumentaron notoriamente, de U$S 1 a U$S 6 millones para el caso de Venezuela y de U$S 0,5 a U$S 6 millones para Costa Rica, informó Uruguay XXI.

Las exportaciones de totalizaron , lo que implica una disminución de 24% en la comparación interanual. Este comportamiento negativo de la madera se explica fundamentalmente por un menor precio de exportación.

Por su parte, si bien China continua siendo el principal destino de exportación del producto, las ventas a ese país cayeron 32% interanual. Las ventas a Portugal, Vietnam y México, principales destinos de exportación después de China, también experimentaron disminuciones, señaló el reporte oficial.