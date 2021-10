Las huellas que dejó la redacción

“¿Tu pasaje por el diario te marcó en algo? ¿En qué?”, fue la pregunta a extrabajadores de El Observador.

“El diario y su gente resultaron un lugar acogedor para mi retorno”

Mi llegada a El Observador, a fines de 1995, coincidió con mi regreso a Uruguay luego de vivir 11 años en Buenos Aires donde trabajé en varios órganos de prensa. Fue una experiencia intensa y estimulante en un emprendimiento periodístico nuevo junto a numerosos colegas que recién empezaban y algunos pocos veteranos, entre los que me contaba. Trabajaban en el diario muchas mujeres. Se hacía periodismo y se conversaba sobre periodismo. El diario y su gente resultaron un lugar acogedor para mi retorno. Guardo entrañables recuerdos de muchísimas personas en todos los sectores y tareas. En El Observador nacieron amistades para toda la vida.

Margarita Michelini Delle Piane

Periodista - 1995 a 2002

Ejercer un periodismo completo e independiente

El Observador me permitió ejercer el periodismo de la forma más completa e independiente, dentro de los límites del propio formato de diario. En cada medio en el que trabajé siempre obtuve algo a cambio, sobre todo en materia de formación y en ello el diario fue determinante. Me permitió afianzarme y comprobar que se puede ejercer esta profesión, pese a las enormes limitaciones con las que nos toca jugar

Renzo Rosello

Periodista - 1994 - 1999

“En El Observador me recibí de periodista”

En el diario El Observador me recibí de periodista. En lo académico me recibí en el 2002, pero en lo laboral, El Observador me hizo profesional como periodista. El Observador me marcó en muchos sentidos, y además de enseñarme una forma de hacer periodismo (la mejor, creo, y tal vez la única: profesional e independiente) me dio una cantidad de amigos y ejemplos de vida que me acompañarán para siempre. Me dio la amistad y el recuerdo eterno de Claudio Romanoff, un maestro. El Observador seguirá siendo mi casa siempre.

Pablo Solari

Periodista - 2004-2012

La calidez y el trabajo en equipo

Siempre recuerdo a El Observador como uno de los mejores lugares para trabajar. En mi experiencia, a pesar de que mi pasaje fue breve, llevo siempre conmigo la enseñanza de mis editores Gonzalo Ferreira y Natalia Roba, sobre cómo abordar un tema de forma responsable, plural y profesional. La importancia de ser metodológico, prestar atención y a pesar de estar siempre contrarreloj, ser cauto y estar seguro de la veracidad de la información que uno da. Todo eso, combinado con la calidez del grupo humano, el trabajo en equipo y el compañerismo siempre como uno de los pilares del trabajo, hacen que conserve siempre un grato recuerdo sobre mi paso por el diario.

Anabella Aparicio

Periodista - 2013-2015

La especialización y los maestros de la profesión

El Observador me marcó a tal punto que entré como periodista general para la web y me fui a El País como periodista especializado en economía y finanzas, labor que sigo desarrollando hasta hoy. Si algo caracterizó a El Observador fue el tener personas que realmente sabían y transmitían periodismo, verdaderos maestros de profesión y sobre todo humildes al punto de permitir que cualquiera que recién empezaba pudiera sentarse a hablar o incluso animarse a discutirles aspectos del trabajo diario. Gabriel Pereyra, Claudio Romanoff, Eduardo Preve, Lincoln Maiztegui, Miguel Arregui, Alejandro Nogueira, Denis Dutra, Antonio Juambeltz, María Laura Rodríguez, Simón Gómez, en mayor o menor medida me marcaron y dejaron enseñanzas. También fotógrafos como Marcelo Casacuberta, Matilde Campodónico, Pablo La Rosa o Andrés Cuenca, maquetadores, infografistas, etc. todos dejaron su huella.

Fabián Tiscornia

Periodista - 2004 a 2006

“Un lugar de trabajo puede ser un gran encuentro de amigos”

Me marcó en todo. En mi forma de ser periodista pero también en comprobar que un lugar de trabajo puede ser un gran encuentro de amigos. Y en reafirmar la idea de que para ser jefe no hace falta gritar.

Paula Scorza

Periodista y editora - 2008-2021

*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.