Las lluvias no alcanzan y mayo viene complicado según Inumet: OSE no descarta cortes programados en Montevideo

La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) evalúa realizar cortes programados en Montevideo en caso de que se agrave el déficit hídrico, que se mantiene pese a las lluvias de las últimas semanas. Además la empresa extremará los controles debido a falta de agua potable.

"De no revertirse la situación, estamos estudiando un paquete de medidas. No descartamos nada", dijo la vicepresidenta de OSE Susana Montaner a El Observador. OSE no descarta realizar cortes programados en Montevideo.

Según la directora oficialista "Inumet no es optimista en el mes de mayo en cuanto a las precipitaciones". Sin embargo, si las lluvias "son escasas pero suficientes no vamos a cortar", dijo Montaner.

Desde OSE informan que pese a la baja de la temperatura, la situación es crítica por el nivel en la reserva de agua potable de la zona metropolitana.

"Vamos a acentuar en mayores inspecciones, hemos recibido denuncias del uso del agua no en usos básicos, por el contrario en lavados de veredas, fuentes, regadores de jardines y lavados de autos", dijo la vicepresidenta de OSE.

OSE ya realiza tareas especiales en las ciudades de Minas, Nueva Helvecia y San José de Mayo, "donde la situación también es crítica". Ahora se suman los trabajos especiales en Montevideo.