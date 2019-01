Las razones por las que juristas le dan la razón a Adeom en la pulseada con la IMM

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, decidió interrumpir su licencia el pasado 10 de enero para convocar una conferencia de prensa en el palacio municipal. Martínez tenía algo importante para decir. Por eso, además de convocar a los medios, reunió a parte de su gabinete. Así, secundado por el secretario general, Fernando Nopitsch, el prosecretario general, Christian Di Candia, y el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta, el intendente anunció su objetivo de poner fin a las paralizaciones en el área de limpieza.

Martínez dio un plazo de 30 días a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para acordar, en un ámbito integrado también por el PIT-CNT y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un esquema de guardias gremiales que permitiera mantener el servicio de recolección de residuos en la ciudad. El jueves 24 de enero la Intendencia de Montevideo (IMM) presentó en el ministerio una propuesta, a la que accedió El Observador, en la que fija una cantidad mínima de trabajadores que deberán estar a disposición en caso de una guardia gremial.

De esta manera, la IMM pidió a Adeom contar con 180 funcionarios de limpieza, 53 en disposición final, 29 para la limpieza de playas en temporada alta, 23 en mantenimiento, 5 en limpieza de playas en temporada baja y otros 3 en el área de necropsias. Según el texto, el objetivo de la comuna es "cubrir servicios mínimos en los casos de paralización de actividades decretadas por el PIT-CNT o Adeom". Sin embargo, no hace referencia al momento en el que comenzarían a regir las guardias gremiales, sea después de unas horas de conflicto o de varios días.

Además, en caso de que la negociación tripartita no prospere en el MTSS, la comuna anunció que tendrá listos los pliegos para convocar una licitación que permita a privados hacerse cargo de los servicios mínimos en casos de paro.

La IMM esperaba que el PIT-CNT la apoyara en su medida pero la central respaldó a Adeom en el rechazo de la propuesta de la comuna. El sindicato argumentó que la comuna busca reglamentar la actividad sindical de los trabajadores y afectar su derecho de huelga. El gremio afirma que está dispuesto a discutir qué hacer en caso de riesgo sanitario, pero no de la forma en la que está planteado por las autoridades municipales.

Para conseguir el respaldo de la central sindical fue clave un informe que redactó el asesor jurídico PIT-CNT, Mario Pomatta, quien junto a Héctor Zapirain coincidió en que la propuesta de la administración de Martínez era "horrible, intolerable y rechazable", dijo a El Observador.

El abogado explicó que el espíritu de la IMM es bueno, ya que quieren evitar "el caos" que se genera en la limpieza de la ciudad cada vez que se desata un conflicto sindical. Sin embargo, señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la recolección de residuos no es un servicio esencial porque no "ataca directamente la preservación de la vida, la salud o la seguridad" de la población, salvo que la huelga se prolongue en el tiempo y pueda generar un riesgo sanitario para la población.

"Lo que no pueden es decir que desde el primer momento van a atacar el fenómeno de la ausencia de prestación de servicios. Cuando se configure el riesgo sanitario debe suceder, pero no desde el primer día", afirmó el especialista. En la comuna el respaldo del PIT-CNT a Adeom generó sorpresa, confiaron a El Observador fuentes de la IMM, que no esperaba un apoyo tan decidido de las autoridades de la central.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión con Adeom, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó que para negociar debía existir "flexibilidad" por parte de las autoridades. "No es que se coloque una propuesta y es esto o no. Las partes tienen que moverse de la posición original y, sobre todo, encontrar cuestiones y acuerdos que no violenten los derechos constitucionales", agregó.

Por su parte, el abogado grado 5 de la Universidad de la República, Juan Raso Delgue, sostuvo a El Observador que la IMM "no tiene razón a la hora de establecer una especie de menú de guardias en un servicio que no necesariamente es esencial". "Por otro lado, en el sistema de relaciones laborales no sólo operan las normas. También lo hacen las conductas de las partes y el rol que tiene la opinión pública frente a los conflictos", matizó. De esta manera, explicó que Adeom "tendría que tener" un "código de conducta respecto a cómo actuar en los sistemas de huelga".

"Las guardias gremiales tendrían que surgir por parte de la propia Adeom en el marco de un fenómeno de autorregulación", agregó. Asimismo, consideró que el gremio no goza de una buena imagen entre la opinión pública, por lo que está ante "un gran desafío" para revertir esa situación. "Deberían buscar una línea intermedia, negociada, en la que se establezcan etapas del conflicto, según la cantidad de días que transcurran", concluyó el especialista.

En la misma línea que Pomatta y Raso Delgue se expresó el abogado Jorge Rosenbaum, del estudio Rosenbaum, Castello & Jiménez de Aréchaga, quien afirmó que la recolección de basura, "de por sí", no es un servicio esencial, aunque la "prolongación en el tiempo de una inactividad en ese sector naturalmente puede y debe devenir en un servicio esencial, ya que pone en riesgo la salud". Al igual que Raso Delgue, Rosenbaum apostó a una posible autoregulación del sindicato.

Para el especialista los caminos no son cerrados jurídicamente para la IMM, que podría optar por una regulación a través de una negociación colectiva o de diálogo social. Sin embargo, alertó: "Si va acompañado de una amenaza de que si no se toma habrán otras medidas, difícilmente estemos hablando de un diálogo auténtico".