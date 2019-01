Adeom rechazó propuesta de IMM para garantizar guardia permanente en limpieza

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, informó este viernes que el gremio rechazó la propuesta de servicios mínimos para el área de limpieza que presentó el pasado jueves la Intendencia de Montevideo (IMM), en el marco de la negociación que se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

A mediados de enero el intendente Daniel Martínez anunció la creación de un ámbito de negociación en el MTSS con representantes de la comuna, el PIT-CNT y Adeom. La primera de estas reuniones fue el martes pasado y allí se acordó la creación de dos comisiones: una para analizar la salubridad del sector limpieza (si puede ser declarado insalubre) y la otra para discutir los servicios mínimos en esa área que permitan mantener un servicio permanente los 365 días del año para evitar que se suspenda la recolección cuando los municipales hacen paro.

Sobre el segundo punto, la Intendencia presentó este jueves a los representantes de Adeom un esquema de guardias mínimas que permita mantener el servicio de recolección de residuos de forma permanente.

La propuesta que presentó el gobierno departamental "ya fue rechazada por la asamblea de los trabajadores de la limpieza". "Reglamenta las medidas sindicales e implica que trabajen en los días de paralización más compañeros que los que trabajan hoy en los distintos turnos", afirmó Ripoll en un mensaje difundido en Facebook.

"No vamos a discutir. No vamos a discutir regulación sindical. No vamos a discutir la eliminación del derecho a huelga", agregó.

Además, la trabajadora afirmó que el próximo lunes los representantes del sindicato mantendrán una reunión con el PIT-CNT para obtener el respaldo de la central sindical en esta decisión.

El rechazo aún no implica que Adeom se haya retirado de la mesa de negociación tripartita en el MTSS. Según fuentes de la comuna, en la guardia gremial se propuso un total de 294 funcionarios dentro de los 1.300 que trabajan en el área de limpieza.

"Es gravísimo lo que está escrito en esta propuesta. Vamos a discutir sí, si el MTSS y la IMM están de acuerdo, lo que sucede en caso de riesgo sanitario. Que se da después de muchos días", explicó Ripoll, que afirmó que eso no es lo que sucede cuando el gremio hace "media hora" de paro.

Las fuentes municipales afirmaron que en la reunión de este viernes, en la que se decidió recurrir al PIT-CNT, se presentaron dos propuestas. Una apoyada por Valeria Ripoll y otra por el presidente de Adeom, Aníbal Varela, vinculado a áreas más radicales del gremio. Este grupo integrado por Varela pretendía desvincularse del PIT-CNT y convocar a una asamblea general de limpieza para rechazar la propuesta de la IMM y declararse en conflicto. Sin embargo, primó la postura del grupo de Ripoll, que antes de tomar cualquier medida propuso consultar al PIT-CNT.