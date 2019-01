PIT-CNT respaldó a Adeom en el rechazo a tener guardia gremial en limpieza como quiere la IMM

El PIT-CNT respaldó la decisión de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de rechazar la propuesta de servicios mínimos para la recolección de residuos que presentó en los últimos días la Intendencia de Montevideo (IMM), que busca crear un esquema de guardias gremiales que permitan continuar con la recolección de basura en casos de paro.

Con el respaldo de la central, Adeom evaluará los pasos a seguir para lograr que la IMM "abra la puerta para que la discusión pueda seguir y que no se limite solamente" a la propuesta presentada el jueves 24 de enero, explicó en conferencia de prensa la secretaria general del gremio, Valeria Ripoll.

A pedido de la IMM, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un ámbito de negociación con representantes de la comuna, Adeom y el PIT-CNT. El objetivo de la administración de Daniel Martínez es que el servicio de recolección de residuos pase a ser permanente y que no se interrumpa en casos de huelga, en los que la IMM debe recurrir a la esencialidad cuando hay riesgo sanitario para la población.

Para ello, la comuna planteó un sistema de guardias gremiales con un mínimo de trabajadores y camiones de recolección para garantizar el servicio permanente y evitar la acumulación de basura en la ciudad. Sin embargo, Adeom se opuso. Para empezar, el sindicato afirma que la recolección de basura no es un servicio esencial y que, además, la cuestión debería ser qué hacer en caso de riesgo sanitario. Recién en esas situaciones es que Adeom está dispuesto a negociar un plan de guardias gremiales.

Este lunes Adeom se reunió con las autoridades del PIT-CNT. Al finalizar el encuentro, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, anunció el respaldo a la decisión de Adeom de no aceptar la propuesta de guardias gremiales que planteó la IMM.

Pereira afirmó en conferencia de prensa que la comuna está ejerciendo una presión que le "cae mal". "Como me cayó mal comparar la esencialidad en UTE con la esencialidad en el servicio de recolección de residuos, porque son notoriamente no comparables", explicó el presidente de la central. La comuna se basó en el esquema de guardias gremiales consensuado entre la UTE y su sindicato para presentar uno similar a Adeom.

Según el presidente del PIT-CNT, "los trabajadores de la limpieza de verdad se revientan laburando y, sin embargo, la sociedad tiene el preconcepto de que son trabajadores que cumplen una tarea liviana y a desgano". "Para que haya negociación tiene que haber flexibilidad, no es que se coloque una propuesta y es esto o no. Las partes tienen que moverse de la posición original y, sobre todo, encontrar cuestiones y acuerdos que no violenten los derechos constitucionales", agregó.

Pereira también se mostró de acuerdo en discutir las guardias gremiales en casos de riesgo sanitario. "Cuando hay peligro para la población, cuando hay riesgo sanitario o cuando hay peligro de vida. Esas son las esencialidades y en este caso particular de la recolección de residuos está claramente establecido por la Organización Internacional del Trabajo que solo se puede declarar esencial el servicio cuando hay riesgo sanitario. Nunca antes", concluyó.