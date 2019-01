Crisis en Adeom: los radicales renunciaron a sus cargos y Varela no es más el presidente

El viernes pasado la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, publicó un video en el Facebook oficial del gremio en el que explicó la postura del sindicato respecto a la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) para que la recolección de basura sea un servicio permanente que no se suspenda en caso de huelga. Ripoll apareció en el video secundada por el resto del Ejecutivo de Adeom pero no estaba presente el presidente del gremio, Aníbal Varela, quien solía acompañarla en las conferencias.

Varela, dirigente de la lista 307, una de las más radicales del sindicato, renunció a su cargo como presidente este viernes. En esa jornada el sindicato debatió la propuesta de servicios mínimos que planteó la IMM, que quiere acordar con Adeom un sistema de guardias gremiales que permita tener siempre a disposición a unos 300 trabajadores –de los 1.300 empleados del sector- y a varios camiones de recolección para evitar la acumulación de basura en la ciudad. Sin embargo, desde el gremio de municipales ven esta propuesta como una regulación de los derechos sindicales y como una medida de campaña por parte del intendente y precandidato frenteamplista, Daniel Martínez.

“No saben cómo está la situación”, explicó Varela en un audio de Whatsapp que circuló el mismo día en el que Adeom discutía la propuesta de la IMM y al que accedió El Observador. “Con (Heber) Trujillo, (Armando) Muniz y (Pablo) Acosta hemos decidido que si no llaman a una asamblea general para avalar lo del Ejecutivo, nosotros renunciamos”, agregó en el audio el expresidente de Adeom.

Debido a que las autoridades del gremio decidieron no convocar a la asamblea, los integrantes de la lista 307, la segunda más votada en las elecciones de abril de 2017, renunciaron a sus cargos. Además, los radicales pretendían que Adeom cortara la negociación con las autoridades municipales.

De esta manera, el Ejecutivo de Adeom quedó sin presidente y con cargos vacantes en varias secretarías. “Ante un paro de tres horas del PIT-CNT quieren que trabajemos todos, incluyendo los carneros y que aceptemos que compañeros de otros lugares vengan a levantar la basura”, agregó Varela. Y prosiguió diciendo que hasta en momentos de “alerta meteorológica” la intendencia quiere que hagan las tareas “igual” sin poder “guardarse para adentro”. El dirigente también amenazó con renunciar a la Federación Nacional de Municipales (FNM) y al PIT-CNT.

Ripoll, de la lista 2011 que ganó en 2017 sin mayorías, explicó el viernes que el Ejecutivo del gremio había decidido no convocar a una asamblea general de los trabajadores de la limpieza porque una propuesta parecida respecto a los servicios mínimos ya había sido rechazada en su momento. “Ningún miembro del Ejecutivo de Adeom de ninguna agrupación está en contra de convocar a una asamblea general de limpieza. Lo que se evaluó por parte de la mayoría del Ejecutivo es no realizar una asamblea urgente en este momento para evaluar algo que ya sabemos que fue rechazado por la asamblea. No queremos generar una nueva paralización en este mes, que fue complejo para los compañeros del área de limpieza que estuvieron varios días de paro”, agregó la secretaria general.

Consultado por El Observador, Varela confirmó que renunció a su cargo como presidente de Adeom, aunque sigue participando como dirigente del sindicato. Respecto a la explicación de la secretaria general, el dirigente dijo que es “mitad verdad” y “mitad no”. Varela calificó a la propuesta de la IMM como “aberrante” y aseguró que su sector entendió que el rechazo a ese proyecto de guardias gremiales debía contar con el “aval de los compañeros”.

Varela habló de “crisis” en Adeom y afirmó que dirigentes que no integran la lista 307 están en la postura de “seguir negociando con la administración sin pedirle permiso a nadie”. “Acá se trata de diferencias de principios. Nosotros creemos que la democracia de los trabajadores tiene que estar arriba de la mesa. Me pareció que había que convocar a los compañeros para que sepan cuál es la propuesta de la administración (…) En cualquier sindicato hay que consultar a los compañeros que son los involucrados”, agregó el dirigente.

Además, en el audio de los últimos días Varela señaló que su lista no iba a quedar “despegada de la gente” y que la propuesta de la IMM era una “tomada de pelo”.

Con ese panorama, el Ejecutivo de Adeom decidió recurrir al PIT-CNT para que diera su respaldo a los municipales. Este lunes eso se concretó y el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, anunció el beneplácito del PIT-CNT. Este martes Adeom tiene previsto reunirse para evaluar los pasos a seguir. En tanto, la Intendencia de Montevideo se prepara para un nuevo conflicto con los municipales.

La comuna cuenta con un plan alternativo en caso de que fracase la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El intendente dio un plazo de 30 días (que comenzó a correr después de la primera reunión, el 22 de enero) para encontrar una solución negociada. Si esto no sucede, la comuna tendrá listos los pliegos para una licitación que permita contar con un respaldo de privados en situaciones de emergencia, como en los casos de paro.