Lavado de activos y ludopatía: los riesgos que alerta un sindicato sobre licencias para casinos online

La Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) planteó sus repartos ante el Parlamento sobre el proyecto de ley que procura habilitar licencias online para el juego de los casinos en Uruguay. La delegación de este sindicato compareció el pasado jueves ante la comisión de Hacienda de Diputados y fue crítica con la iniciativa que ya fue aprobada por el Senado.

La Fenaju agrupa a unos 3.500 trabajadores de Loterías y Quinielas, a los funcionarios de los casinos privados y mixtos, de Hípica Rioplatense Uruguay, a una parte de los municipales de Montevideo, y a los trabajadores de los casinos Carrasco y Enjoy.

"Qué actividad económica hay en el mundo más amiga del lavado de activos que el juego online? No hay ninguna. Hoy, con todo lo que pasa en la región, en el mundo, en el país, con lavados, hay que poner acento ahí fuertemente, porque podemos tener problemas con la OCDE, incluso, para dar cumplimiento a estas cosas. Entendemos que debe figurar a texto expreso la prohibición de generar competencia dando bonos, dando dinero gratuito a los usuarios, dando bonos gratuitos a los apostadores", dijo el dirigente de la Fenjau, Leonel Revelese.

Por otro lado, el dirigente sindical señaló que es fundamental conocer las experiencias mundiales antes de avanzar con esa norma. "Saber qué ocurrió en España, en Inglaterra: a piacere patentes, a piacere publicidad, a piacere, dale que va, bonos. ¡Esto fue un desastre social y tuvo un costo enorme en salud!", alertó.

"Nosotros creemos que, por ahora, este Parlamento está tratando este asunto con cierta liviandad; no se puede regular a la carrera en este tema (...) Entonces, nos parece que habría que cambiar muchas cosas en este proyecto. Nosotros no estamos en contra del juego online; sería una torpeza intelectual estar en contra cuando la humanidad y la ciencia avanzan en procesos tecnológicos en ciertas áreas, pero hay que hacerlo a la uruguaya, creando mejores condiciones para la sociedad", consideró Revelese.

Por otro lado, el dirigente del sindicato del Enoy, Juan Arteaga, recordó que España "la ludopatía se multiplicó por diez gracias al juego online. Esos datos están disponibles en cualquier lado y los especialistas que han venido lo han trasladado. Se generó ludopatía a nivel de adolescentes de entre 14 y 18 años. Eso también hay que tenerlo en cuenta".

"En el casino donde yo trabajo (Enjoyu) y represento a mis compañeros, hay un banco, hay casa de cambio, todo de la misma empresa. Cuando viene dinero, lo normal de los jugadores VIP de ese lugar, que es US$ 1 millón, US$ 2 millones, se transfiere a las cuentas de Enjoy y este les da las fichas en mesa por el equivalente. Cuando el jugador se va -gane, pierda o lo que sea-, el resto se le transfiere a la misma cuenta, es decir que no hay triangulación de cuentas. Eso es algo positivo para el lavado de activos. ¿Cómo se va a regular el lavado de activos en el juego on line? ¿Dónde va a estar el dinero del jugador? ¿En una billetera electrónica? ¿En una cuenta en otro país?", se cuestionó Arteaga.

El Ministerio de Economía y Finanzas había defendido previamente en el Parlamento su proyecto de ley para legalizar los casinos online y relativizó el impacto que esta nueva modalidad pueda tener en los problemas compulsivos que determinadas personas tienen frente al juego. También que esa problemática no puede ser un obstáculo para el objetivo central de esa iniciativa: el desarrollo de los locales regulados de apuestas.

"La ludopatía es una enfermedad y debe ser tratada por salud pública, y justamente allí es tratada", remarcó ante los legisladores el director general de Casinos, Gustavo Anselmi, que citó las últimas cifras oficiales disponibles sobre esa enfermedad. El último informe del Hospital de Clínicas con el que cuenta la Dirección General de Casinos indica que en 2021 unas 100 personas fueron atendidas por ludopatía en el Hospital de Clínicas. En 2020 habían sido 78 casos.