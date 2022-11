Otro socio de la coalición planteó reparos sobre proyecto para habilitar casinos online

El Partido Independiente, socio de la coalición multicolor, tiene una visión crítica con el proyecto de ley que votó por unanimidad el Senado para habilitar licencias de casinos online en Uruguay porque considera que los controles que se plantean por parte del Estado son "débiles" e "insuficientes".

Este miércoles una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compareció ante la comisión de Hacienda de Diputados para presentar la iniciativa que ya aprobó la Cámara de Senadores. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo a El Observador que su sector político tiene "visión muy crítica del proyecto" que remitió el Ejecutivo al Parlamento.

La principal observación que plantea Posada es que si se habilitan cuatro o cinco licencias para que los casinos privados ingresen al negocio del juego online es "quién controla cómo se gestionan esas plataformas". Según comentó el diputado, desde el MEF le transmitieron que cada privado tendrá su propia auditoría y que el organismo encargado del contralor sería la Auditoría Interna de la Nación (AIN). "Para mí esa respuesta fue absolutamente insuficiente. El Estado está en desventaja y me preocupa", afirmó el diputado del Partido Independiente.

En Cabildo Abierto (CA) tampoco hay unanimidad en apoyar el proyecto del gobierno. "Me queda más que claro que hay apuro por aprobar esto" ironizó el diputado Sebastián Cal (CA), que planteó la necesidad de una discusión más profunda sobre esta iniciativa. Si bien su partido apoyó sin reparos en el Senado, Cal adelantó a El Observador que no votará el texto elaborado por el Ejecutivo. En cambio, sostuvo, presentará un proyecto propio para el que pretende el respaldo de todo el sistema político. Según explicó, viene trabajando en eso desde hace un año, al conocer los "riesgos" que se abrieron en países como España, el Reino Unido o Colombia al habilitar el juego online.

Este proyecto de ley es clave para la iniciativa inmobiliaria y de un casino del grupo Cipriani en el predio del ex hotel San Rafael, en Punta del Este con una inversión estimada de unos US$ 200 millones. Este privado incluso reclama que el proyecto de ley habilite las licencias "full" para que se incluyan las apuestas deportivas. “¿Por qué el Estado no puede explotar apuestas deportivas? ¿Por qué las apuestas deportivas deben quedar solamente en manos de un monopolio de hecho, como es la empresa privada Banca de Quinielas? No tengo nada personal contra la Banca de Quinielas, pero hay un monopolio de hecho y me limito a relevar una realidad, que es esa”, dijo el representante del grupo Cipriani Pablo Monsuárez en el Parlamento.

La crítica del PIT-CNT

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT dejó de manifiesto esta semana "su real preocupación" por el proyecto de ley que votó el Senado por "sus consecuencias en la economía y en lo social".

"Uno de los aspectos que va a causar un grave perjuicio para la sociedad implica la reducción del nivel de recaudación por parte del Estado. Según el proyecto, y según lo que han informado en Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, el método de pago de canon o impuestos, sería mucho menor al actual, arriesgando a que se explote principalmente el juego online, dejando los casinos físicos como una "fachada". Para lograr las licencias de explotación online, en este sentido es importante remarcar que gran parte de la recaudación por los mecanismos de regulación del juego que hoy existen, son fuente de financiación para el desarrollo de políticas sociales, lo cual claramente se va a ver afectado si cae la recaudación", alertó el Secretariado del PIT-CNT.

Asimismo, indicó que "tal como se pretende aprobar este proyecto, es claro que va a causar un impacto en la salud de la población ya que las múltiples plataformas inducen cada vez más a la ludopatía".

El presidente de La Banca (5 de Oro, Quiniela, La Tómbola, Raspadita y Supermatch), Roberto Palermo, también advirtió por los riesgos sobre la salud y la ludopatía que puede ocasionar un proyecto de ley –que votó el Senado y que ahora estudia Diputados–, que habilita múltiples plataformas para que los casinos puedan ofrecer juegos online. Argumenta que el liberalismo y la libre competencia en el juego no son compatibles y que los países europeos están recorriendo el camino opuesto al que ahora pretende ingresar Uruguay.

La postura del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas defendió en el Parlamento su proyecto de ley para legalizar los casinos online y relativizó el impacto que esta nueva modalidad pueda tener en los problemas compulsivos que determinadas personas tienen frente al juego. También que esa problemática no puede ser un obstáculo para el objetivo central de esa iniciativa: el desarrollo de los locales regulados de apuestas.

"La ludopatía es una enfermedad y debe ser tratada por salud pública, y justamente allí es tratada", remarcó ante los legisladores el director general de Casinos, Gustavo Anselmi, que citó las últimas cifras oficiales disponibles sobre esa enfermedad. El último informe del Hospital de Clínicas con el que cuenta la Dirección General de Casinos indica que en 2021 unas 100 personas fueron atendidas por ludopatía en el Hospital de Clínicas. En 2020 habían sido 78 casos.

En tanto, el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, remarcó la fundamentación del Poder Ejecutivo para impulsar una ley de este tipo. La emergencia sanitaria de 2020, recordó, llevó a que todos los casinos tuvieran que cerrar. Toda esa actividad pasó entonces a desarrollarse a través de juegos por internet, que en Uruguay son ilegales. "Esa actividad fue creciendo de forma exponencial y, por más que se cancelaran sitios, al rato abrían otros", dijo. "Era permanente", aseguró.

Así, la desaparición de la actividad legal, insistió el subsecretario, provocó que todo el sector legal atravesara dificultades económicas. Al punto tal que la Dirección General de Casinos se vio resentida y ese organismo tuvo que recurrir a un fondo de reserva para mantener a su plantilla laboral, que además percibe salarios variables. Además, hubo de apelar a Rentas Generales. "Todo esto determinó la preparación de este proyecto de ley", señaló el subsecretario de Economía.