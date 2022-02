Le dio una patada a un gato, generó una ola de indignación y tuvo que pedir disculpas

El futbolista francés Kurt Zouma, defensa de su selección y de West Ham inglés, se disculpó este martes tras la difusión de un vídeo en las redes sociales en el que se le ve maltratando a su gato en su casa de las afueras de Londres.

En los dos vídeos difundidos en Snapchat, de los que se hizo eco el tabloide The Sun, se puede ver a Zouma grabado por una persona de su entorno y persiguiendo a su gato en su lujosa casa, dándole una patada, lanzándole un zapato y finalmente dándole una bofetada en el hocico mientras el animal está en brazos de un niño.

Todo la escena se acompaña con risas de fondo y emojis también representando risas e incrustados en las imágenes. Según The Sun, el defensa de 27 años estaba muy enfadado porque su gato había roto un jarrón y había arrancado una lámpara.

"Me disculpo por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente. Quiero también decir que lo siento profundamente ante todos los que se sintieron impactados por el vídeo. Les aseguro que nuestros dos gatos están perfectamente y con buena salud", afirmó en un comunicado el internacional francés (11 partidos con la selección), que se unió a West Ham procedente de Chelsea en agosto de 2021.

West Ham condenó "sin reservas" el comportamiento de su jugador en otro comunicado.

"Hemos hablado con Kurt y vamos a tratar el asunto de manera interna, pero precisamos que no toleramos en ningún caso la crueldad con los animales", dijo.

AFP

Kurt Zouma en la selección de Francia

Las imágenes indignaron a las asociaciones de protección de los animales en el Reino Unido, donde la crueldad hacia los animales puede ser castigada con hasta cinco años prisión.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor de esas asociaciones, calificó el vídeo de "muy perturbador".

AFP

Kurt Zouma en West Ham

"Nunca es aceptable dar patadas, golpear o abofetear a un animal, para castigarle o por otro motivo", añadió su portavoz.

La polémica ganó amplitud en las redes sociales: en Twitter varios internautas pedían este martes que el francés fuera suspendido en West Ham o que el seleccionador Didier Deschamps no le convocara con los 'Bleus', además de otras peticiones.

Police : Have Kurt Zouma prosecuted for animal cruelty. - Sign the Petition! https://t.co/vaedjkTIpg via @UKChange — Stefanos christofi (@StefChristofi) February 8, 2022

Con base en AFP