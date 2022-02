Diego Zabala fue a la escuela con el Morro y vivió una situación traumática en Buenos Aires

Diego Zabala llega este martes a Montevideo para incorporarse a Nacional, confirmado por el presidente José Fuentes. Será el décimo refuerzo para el equipo que dirige Pablo Repetto y que el domingo debutó en el Apertura con derrota 3-2 de local ante Deportivo Maldonado.

Zabala es un volante de 30 años que se inició en Racing de Sayago y que en 2016 emigró a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield. Luego lo hizo en Unión de Santa Fe y Rosario Central.

Diego Zabala en Buenos Aires

Antes de irse le marcó un gol a Nacional por el Clausura 2015. El tricolor le ganó 4-2 en el Parque Viera y el segundo tanto fue obra de Zabala.

Su vida, antes de salir de Racing, transcurrió entre el Complejo América y Sayago. En Colón compartió la escuela con Santiago "Morro" García, quien se suicidó hace un año cuando jugaba en Godoy Cruz.

En 2016, apenas unos meses después de haber llegado a Vélez, vivió una experiencia traumática en Buenos Aires: "Me llevé el peor susto de mi vida. En ese momento vivía en el complejo deportivo, en donde concentramos en Ituzaingó. Estaba solo en la zona de la concentración, y los de la seguridad del predio. Una madrugada entraron tres adolescentes a robar y llegaron armados hasta donde estaba durmiendo. Me despertaron y me tuvieron 45 minutos atado con los cordones de los championes. Estuvo bravo, porque estaban armados. Se llevaron mi celular, reloj, un perfume y dinero. Después el club me repuso todo, pero el susto que me llevé no me lo devuelve nadie. Hoy lo cuento como una anécdota, pero fue bravísimo", contó a Referí en una nota publicada el 20 de marzo de 2017.

Una situación eterna

En otra entrevista con ESPN radio, Zabala brindó más detalles: "Les dije que se queden tranquilos, que yo no iba a hacer nada. Eran muy chicos y no quería reaccionar, porque no sabía qué podían llegar a hacer. El que estaba con el revólver me decía que me quedara quieto, que me iba a pegar un tiro", agregó el jugador.

"Ni sabían dónde habían entrado porque hablaban de lo linda que estaba la casa. Les dije que no era una casa, y que había personal de seguridad abajo. Encontraron la utilería y se querían llevar zapatos. Se me hizo eterna la situación", señaló.

El mal momento se terminó cuando un guardia disparó tiros al aire, lo que hizo que los jóvenes se fueran sin poder ser detenidos.

En Rosario Central, su último club, disputó 66 partidos oficiales y marcó 5 goles. A Nacional llega libre tras rescindir contrato en Rosario.

Las otras nueve altas tricolores para la temporada 2022 son José Luis Rodríguez, Alex Castro, Juan Ignacio Ramírez, Emmanuel Gigliotti, Leonardo Coelho, Juan Izquierdo, Leandro Otormin, Yonathan Rodríguez y Leandro Lozano.