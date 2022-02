Legal: una serie de exportación sobre los referentes uruguayos de la marihuana

La ley que convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en regular y permitir el cultivo, la comercialización y el uso de la marihuana va rumbo a cumplir su primera década de vigencia, pero la sustancia sigue ocupando un lugar nebuloso en la sociedad. Por un lado, su presencia se ha hecho más corriente, pero lejos está de tener la misma legitimidad que otras drogas legales como el alcohol o el tabaco, que tienen una mayor aceptación social aunque también puedan generar dependencia y afectar la salud ante el consumo prolongado.

La política uruguaya vigente desde 2013 sigue siendo diviendo a la sociedad, mientras surgen emprendimientos vinculados al cannabis, y se debate una potencial regulación de la venta para turistas con el horizonte de 2023. Entre los empresarios y cultivadores hay una sensación de que si bien Uruguay fue un país pionero, perdió parte de la ventaja inicial y está en riesgo de perder pie en el mercado de marihuana para uso medicinal y en el de cultivo industrial de cáñamo, a medida que países de la región como Argentina empiezan su proceso para descriminalizarla y regular su consumo.

A pesar de su situación legal, todavía no hay consenso sobre si el consumo de marihuana está bien o está mal. Y ese es uno de los motores que impulsaron la creación de la serie Legal, un proyecto documental estrenado a través de YouTube entre setiembre y octubre de 2021, compuesto por siete episodios en los que distintos referentes del universo cannábico uruguayo cuentan sus historias personales, su vínculo con la planta, y explican la situación actual de la marihuana en el país. A través de esos testimonios, la serie busca aportar información sobre un tema del que todavía no abunda.

Esa falta de información fue también la que espoleó a Facundo Santo Remedio, actor e influencer especializado en contenidos sobre marihuana –además de, por ejemplo, participante del reciente MasterChef Celebrity 2, que fue ganado por su esposa, la actriz Paula Silva– a planear esta serie. En ella, Santo Remedio funciona como conductor, y comparte el rol de guionista y productor con el realizador Federico Otegui, encargado de la filmación del documental, y participante ocasional, desde atrás de su cámara, de las conversaciones con los especialistas entrevistados, entre los que se cuentan cultivadores, organizadores de ferias y competencias, propietarios de grow shops y responsables de clubes cannábicos.

Como no sucede con ninguna otra droga, la marihuana tiene una cultura y una mitología propia a su alrededor. Las siete charlas ilustran ese universo: para el neófito es una forma de comprender la complejidad y el nivel de obsesión, fanatismo y variedad que tiene ese mundo, y para el conocedor es una ventana a los detalles, las recetas personales y las particularidades de figuras destacadas de esa esfera.

El cannabis también se vincula con otras áreas, que van desde la cocina —algo que no resulta raro, dada la proverbial capacidad de esa sustancia de abrir el apetito— y con la música. Ambas facetas están en los retratos de la serie, en los que por ejemplo, los entrevistados preparan comida o eligen sus menús predilectos para luego del consumo, y se muestran en los entornos en los que se sienten más cómodos, ya sean sus jardines, las plazas o las esquinas de sus barrios, o sus lugares de trabajo.

Publicada por el sitio especializado de origen argentino El Planteo, la serie llevó a que Santo Remedio fuera destacado en los últimos días del pasado diciembre por la revista Forbes, que lo seleccionó como una de las 12 figuras vinculadas a la marihuana en el mundo hispano a seguir en 2022.

Además, a través del sitio que lo emitió, el documental está en proceso de ser vendido a plataformas internacionales, para que dentro de uno o dos meses pueda emitirse allí. La serie fue adquirida por el medio estadounidense Social Club TV, para quienes Legal representa la primera serie en español sobre el cannabis, un tema en el que ese medio se especializa, y cuyos contenidos pueden verse en servicios de streaming como Roku, Apple TV+ y Google TV.

La semilla

Santo Remedio cuenta que Legal nace de "una necesidad". El influencer notó que para los consumidores como él se hacía difícil acceder a información clara sobre lo que se estaba consumiendo. Y también de un interés por mostrar y retratar a los profesionales de ese mundo. "Era muy tabú tener información sobre ellos. La posibilidad de contar sus historias, de esa gente que era inaccesible, que parecía que estaban en algo raro. Ver quiénes eran esas personas, por qué lo hacían, cómo lo hacían, y de ahí vino la base de querer hacer algo con eso".

Otegui agrega que a esas necesidades se sumó una más inmediata y económica: la generación de trabajo luego de que la pandemia pusiera un freno a las actividades. "Facu tenía los contactos y todo el artefacto armado que viene generando hace años, su marca personal a nivel de redes como influencer, y yo lo que venía haciendo que era gestarme como realizador audiovisual. Hace siete años que nos conocimos, hicimos una miniserie web de humor en 2015, que de hecho hicimos juntos la presentación, en una noche, hicimos storyboards, música, los planos. Y esto fue algo similar, mano a mano".

La sociedad funcionó también por los conocimientos complementarios de ambos sobre el tema. Otegui estaba más informado sobre la planta, Santo Remedio ya conocía a las figuras. El trabajo previo entre ambos en proyectos de presupuesto acotado pero entusiasmo grande era un antecedente clave. Y el puzle se terminó de armar cuando entró en cuadro El Planteo, que se presentó como una plataforma para la publicación de la serie que le permitió a sus responsables tener un mayor alcance y distribuirla mejor.

Federico Otegui

Los responsables de Legal también decidieron crear la serie ante la falta de información que notaban disponible sobre el tema, y una relativa escasez de contenido audiovisuales vinculados a la escena cannábica uruguaya. "Los que seguimos el tema conocemos audiovisuales de Estados Unidos, de Canadá o de otras partes del mundo, pero en habla hispana hay poco", consideró Otegui. "Y creo que está muy ligado con el proceso de legalización a nivel global, y muy ligado en nuestro país a las tradiciones y al prejuicio. Vos ves muy poca marihuana en la televisión, en los grandes medios masivos hay poco contenido de marihuana, y no ha bastado la legalización para que a nivel social en el país se la desmitifique. Sigue siendo algo que para algunas personas es condenable. No tanto para los más jóvenes o los más posmodernos o los más disruptivos con las tradiciones. Somos de alguna forma la generación que viene a romper algunos mandatos. Creo que eso tiene que ver. Y no por nada la plataforma que encontramos para la difusión es una plataforma alternativa a las tradicionales", comentó el realizador.

Santo Remedio señala que a nivel generacional, el retrato que se encontraba en los medios y en la cultura popular sobre la marihuana y sus consumidores durante la adolescencia y la juventud tenía dos vertientes: o se presentaba como algo criminal o vinculada al humor, con un subgénero de la comedia hollywoodense dedicado a las andanzas de los fumadores. "Nunca es tratada en serio. Se la clasifica como algo que no está bien, y esa fue una de las premisas de Legal. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Legal se planta desde el lado de no juzgar la actividad ni a la persona, sino contar qué lo lleva a hacer eso, cómo es su historia y cómo se ha desarrollado en su actividad para llegar al lugar que tiene hoy y que sea tomada como referente. Desde desmitificar que son personas que están haciendo sus vidas y que no son ni graciosas ni criminales", explicó el conductor.

El armado

Para la dupla responsable de Legal, uno de los mayores desafíos fue lograr que las historias ofrecieran algo atractivo tanto para el público más metido en la cultura cannábica, como para alguien que conoce poco o nada sobre el tema. Para eso, buscaron plantear las conversaciones con los siete entrevistados como charlas de igual a igual, con la información en el centro sobre el tema, y sobre las vidas cotidianas de estas figuras, con un interlocutor (Santo Remedio) que no conoce sobre cultivo, que tiene dudas y que desde la ignorancia plantea un intercambio con la intención de poner algo más de luz sobre la planta.

Ambos realizadores reconocen que la transparencia en la forma, el tono y el contenido fue uno de los pilares sobre el que buscaron edificar el proyecto. Que se notara que detrás hay dos personas que disfrutan de fumar, pero que más allá de eso, que cualquiera, consumidor o no, pueda ver la serie y llevarse algo. "Cuando mostrás algo en lo que vos crees, se hace todo mucho más ameno. No es algo comercial, es una bandera. Los tiempos del programa no son convencionales. Capaz tenés una secuencia de un minuto de un tipo armando un porro en slow motion, solo con música. Es anti-todo lo establecido a nivel tradicional, y ese creo que es su diferencial", afirma Otegui.

Para la selección de las figuras entrevistadas armaron una lista preliminar basada en la experiencia de Santo Remedio como creador de contenido vinculado al tema, con personalidades que fue conociendo desde que volvió a Uruguay en 2018, luego de algunos años de trabajo en Argentina. Los criterios fueron que se tratara de personas que podían transmitir información interesante de una forma atractiva, y que cada uno de ellos cubriera una faceta diferente del mercado, de la cultura o de lo que posibilitó la legalización de la sustancia en 2013.

De una lista de doce, se seleccionó a los siete entrevistados. Fue un corte motivado sobre todo por cuestiones de presupuesto, aunque el siete era un número que los dejaba conformes, que de alguna forma tomaron estos siete capítulos como un piloto de cara al futuro. Influenciados por el estilo documental de las grandes cadenas internacionales, como History Channel o National Geographic, buscaron instalarse y pasar al menos un día con cada uno de los entrevistados. "Nosotros no teníamos el tiempo y los recursos de ellos, pero ese fue el espíritu", comenta Otegui.

Federico Otegui

Facundo Santo Remedio, conductor de Legal

La cosecha

Al momento de destacar los mayores descubrimientos que tuvieron sobre el tema luego de haber realizado Legal, Santo Remedio y Otegui apuntan que se encontraron con un mundo aún más extenso del que imaginaban, y que hallaron siete testimonios que, nacidos de un clima de intimidad y confort, hablaron libremente. Esto fue buscado particularmente por los encargados del documental, que dejaban a los invitados elegir el lugar de las entrevistas y por qué contexto, personajes y objetos querían estar rodeados.

Entre los mayores hallazgos está el del uso del living soil, también conocido como suelo vivo, un método de cultivo orgánico que se enfoca en el uso de los microbios, bacterias y hongos que viven la tierra para generar un terreno más nutritivo para las plantas, un mecanismo que señalan que en Uruguay aún no está demasiado difundido, pero que en los países que lideran el cultivo de cannabis está más integrado. También conocieron el costado empresarial de la marihuana, a través de su conversación con Damián Larzábal, responsable de un grow shop en La Teja y un coffee shop en la Ciudad Vieja, que trabaja en el establecimiento de un hostel y spa vinculados a esta área, o de la conexión del cánnabis y la música, en el episodio en el que conversan con Mati Jardi, que conecta el fenómeno del trap con un incremento en el interés por la marihuana.

Legal también significó para ellos tomar una mayor conciencia de la situación uruguaya con respecto a la planta y el futuro de un país que llamó la atención del mundo con su ley. "Pensábamos que estábamos diez veces mejor de lo que en realidad estamos, y me doy cuenta de que prácticamente la cagamos. Argentina ya está en el proceso de legalizar y te come crudo", considera Otegui.

Santo Remedio complementa esa visión con la sensación de que cuando países de mayor escala también se metan en el juego, la ventaja de años que tuvo Uruguay puede reducirse. "A nivel de portabilidad y de cultivo en Argentina están mucho más avanzados que nosotros. Podés tener más y la portabilidad es mucho más clara y concreta. Están más avanzados en cuanto a algunas cosas de regulación, aunque es un país grande y no en todas las provincias se aplica al mismo ritmo. Y por sobre todas las cosas está la demora cultural en cambiar paradigmas vinculados a un olor, a una planta, a una semilla o a una sustancia".

Algo que comentan varios de los entrevistados, y que los responsables de Legal han terminado por compartir, es que Uruguay tiene instituciones que respaldan a los productores, como el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), pero que aún se encuentran muchas trabas para generar emprendimientos vinculados, sobre todo para los pequeños productores o aquellos que están empezando. También aseguran que hay todavía un potencial a explotar con la apertura del consumo para turistas. "Me resulta raro que todavía no se haya aplicado", consideró Santo Remedio. "Sería muy práctico y muy rentable, aprovechar la bandera de no ser el único de Sudamérica, pero sí haber sido el primero en legalizar. Creo que se está abriendo, pero avanza lento. Estos últimos dos años, con la pandemia, se frenó mucho".

Por el momento no hay planes concretos para continuar la serie, pero las ganas y el interés, tanto de parte de sus creadores como de El Planteo, están. Los encargados de Legal sienten que todavía quedan historias por contar, tanto dentro como fuera de Uruguay. "Creo que Legal mostró un montón de cosas que son interesantes de conocer, y estamos buscando la forma de poder seguir contándolas", concluye Santo Remedio.