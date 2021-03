Leonardo Ramos, especialista en ganarle a Nacional

Leonardo Ramos ratificó el sábado que es un especialista en ganarle a Nacional. Danubio, en zona de descenso, derrotó a los tricolores en Jardines y logró tres puntos de oro en su lucha por evitar el descenso.

Nacional, líder con luz de la Tabla Anual, quedó relegado en su aspiración de ganar el Clausura y este domingo Liverpool le sacó cinco puntos al ganarle a River Plate en Belvedere.

Los números de Ramos son contundentes contra Nacional. De 17 partidos dirigidos ganó 10, empató dos y perdió los cinco restantes.

Leonardo Carreño

Gol, festejo y las últimas indicaciones

Su debut fue con Progreso en la temporada 2012-2013. El 1º de diciembre de 2012, por el Torneo Apertura, y Nacional lo vapuleó con un 6 a 1.

Sin embargo, el DT, que había logrado el ascenso con los gauchos en la temporada 2011-2012, declaró: "Fue una noche mentirosa. Me voy caliente. El equipo creó no menos de seis o siete situaciones de gol y no pudo concretar. Pelotas en los palos, mano a mano desperdiciados. Nos faltó el último puntillazo. Además, los ayudamos nosotros con dos goles en contra. Hay muchos problemas atrás que también juegan en nuestra contra. Fue un duro golpe, un cachetazo que duele, a nadie le gusta perder por seis goles, pero me siento muy orgulloso de dirigir a estos jugadores".

Andrés Scotti hizo dos goles, Gonzalo Bueno y Alexander Medina aportaron uno cada uno mientras que los tantos en contra fueron de Mathías Appelt y Carlos Canobbio. Gustavo Alles marcó el tanto para los de La Teja. A Nacional lo dirigía Gustavo "Chavo" Díaz. Ese encuentro se disputó en el Gran Parque Central.

Para el Clausura 2013, la segunda parte de la temporada 2012-2013, Ramos pasó a dirigir a Danubio.

En su primer partido con la franja ante Nacional también perdió. Fue el 30 de marzo de 2013 en Jardines y el tricolor venció 1-0 dirigido por Juan Carlos Blanco con anotación de Iván Alonso.

En la temporada 2013-2014, donde Ramos llevó a Danubio a la conquista del Campeonato Uruguayo, la franja derrotó a Nacional en el Apertura en Jardines por 2 a 0. Los goles fueron de Jonathan Álvez y Líber Quiñones. A Nacional lo dirigía Rodolfo Arruabarrena.

En el Clausura también ganó, en el Gran Parque Central. Fue 2-0 con tantos de Diego Martiñones e Ignacio "Nachito" González. Gerardo Pelusso era el DT tricolor.

En la temporada 2014-2015 Danubio se tomó con el maquinal Nacional de Álvaro Gutiérrez en el Apertura 2014. En el Parque, el tricolor goleó 3-0 con tantos de Iván Alonso, Diego Arismendi y Miguel De los Santos, en contra.

En el Clausura 2015, en Jardines, Danubio se impuso 2-1 con goles de Gonzalo Barreto y Bruno Fornaroli descontando Gastón Pereiro. Fue la revancha de Ramos con el Guti.

En el Uruguayo Especial 2016, en la primera fecha, Danubio le ganó de atrás a Nacional en Jardines por 2 a 1 con doblete de Juan Manuel Olivera dando vuelta un tanto inicial de Tabaré Viudez. Nacional, a la postre campeón, era dirigido por Martín Lasarte. Un revolcón en Capurro contra el Fénix de Rosario Martínez fue clave para que Nacional terminara conquistando el torneo.

Para 2017, Ramos asumió como entrenador de Peñarol con el que enfrentó seis veces a Nacional con tres triunfos, dos empates y una derrota contabilizando los amistosos (uno ganó, otro perdió).

Leonardo Carreño

Con Peñarol, campeón uruguayo 2017

Por el Apertura 2017 empataron 1-1 con goles de Junior Arias y Rodrigo Aguirre, en tiempo agregado.

Por la Copa de Campeones Uruguayo, un cuadrangular amistoso jugado antes del Clausura, Nacional venció 1-0 con golazo de Sebastián "Cabecita" Rodríguez.

Por el Clausura, Peñarol se impuso 2-0 con goles de Cristian Rodríguez, de penal, y uno en contra de Agustín Rogel.

Lasarte fue el entrenador en los tres clásicos.

En 2018 dirigió un amistoso de verano con triunfo 2-0 con goles de Fabricio Formiliano y Gabriel "Toro" Fernández.

En la Supercopa, el aurinegro fue contundente campeón por 3-1 con anotaciones de Fidel Martínez, el Cebolla Rodríguez de penal y Maximiliano Rodríguez descontando Tabaré Viudez.

Su último clásico fue el del Apertura 2018 que terminó empatado 1-1 con goles del Cebolla Rodríguez empatando Gonzalo Bueno.

Su rival clásico como entrenador fue Alexander Medina.

En pleno Apertura 2020, tras sus pasajes por Al Ettifaq de Arabia Saudita y Barcelona de Guayaquil, Ramos volvió al fútbol uruguayo para hacerse cargo de un Danubio en crisis y en grave riesgo de descenso.

Inés Guimaraens

La vuelta a Danubio, en Jardines ante Peñarol

Contra Nacional jugó tres veces. En el Apertura, en el Parque, perdió 2-0 con gol en contra de Julio Domínguez y uno de Gonzalo Bergessio. El DT era Gustavo Munúa.

En el Intermedio, en el mismo escenario, ganó 2 a 0 con goles de Facundo Labandeira y Paulo Vinicius, en contra. Jorge Giordano ya era entonces el entrenador tricolor.

El sábado, el triunfo se consumó con goles de Nicolás Siri de rebote y un increíble gol en contra de Sergio Rochet tras fallar al despejar un centro cerrado de José Luis Rodríguez y luego pegándole a la pelota contra su arco al intentar impedir que Javier Méndez la empujara tras dar el rebote.

Los números con Danubio ante Nacional son apabullantes: siete triunfos, tres derrotas.

En sus 10 triunfos, cinco derrotas y dos empates, los equipos de Ramos le marcaron 21 goles a Nacional recibiendo 19.

Para intentar evitar el descenso, Danubio debe enfrentar a Boston River el viernes a la hora 18.15 en el Centenario y posteriormente recibir a Deportivo Maldonado (ambos son rivales directos en la tabla de abajo) y cerrar de visitante contra Rentistas.

Descenso Promedio Puntos PJ D. Maldonado 1,235 42 34 Defensor Sp. 1,183 84 71 Boston River 1,154 82 71 Danubio 1,056 75 71 Cerro 0,873 62 71

Cerro ya está matemáticamente descendido. Restan definir los otros dos que bajan.