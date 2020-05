Lestido: “Hoy no estamos para hacer reclamos sino para apoyar”

Comenta estar más ocupado que nunca. La situación así lo exige. Al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, le sorprende que con las teleconferencias es “sensiblemente más eficiente”.

Lestido se siente orgulloso de ser parte del legado de una empresa referente en la industria automotriz –hoy particularmente golpeada por la crisis económica–. “Como todas las compañías, estamos adaptándose a los momentos que nos toca vivir”, señaló.

Su abuelo comenzó en el rubro con un socio en Travieso y Lestido en 1927, hasta que en 1947 fundó Julio César Lestido SA. “En abril acabamos de cumplir 70 años como importadores de Volkswagen, somos los más antiguos de Latinoamérica”, recordó.

Lestido siempre estuvo centrado en el negocio familiar; no tuvo otro trabajo. Recorrió todas las áreas en su empresa hasta ingresar al directorio, conformado también por sus cuatro hermanos y profesionales externos. Fue presidente del Old Christians y secretario de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones.

Sobre la situación del país, dijo con asombro: “He vivido otras crisis en el país, pero nada como esto. Esta crisis es diferente por ser sanitaria y haberla sufrido en carne propia”. Se refiere a que fue una de las personas que se contagió de coronavirus en el sonado casamiento en Carrasco.



¿Cómo se encuentran de salud usted y su esposa?

Estamos muy bien, con el alta y de nuevo en la actividad. Tengo reuniones, pero trato de salir lo menos posible. Cambié mis hábitos, mucho teletrabajo, teléfono y nuevas tecnologías.



¿Cuál es el ambiente desde que regresó la actividad comercial en el Centro?

Lo que ocurrió fue un incremento de la actividad comercial en el Centro, porque hubo comercios que nunca pararon. Los comercios chicos o de barrio no cerraron. Lo que sí se redujo muchísimo son las ventas. Nuestras encuestas arrojan que seis de cada diez empresas bajaron sus ventas en más del 50% desde el 13 de marzo. Hoy, 80% de los comercios del Centro están abriendo, como las grandes cadenas que generan un flujo mayor de gente.



¿Qué piensa de este volver?

En algún momento las empresas tenemos que entrar en actividad. Parar la economía es muy doloroso y costoso para todos. Lo importante es ir cumpliendo con las medidas sanitarias. Si lo hacemos, la economía se seguirá desarrollando. Retroceder con un alza de los contagios, nos llevaría a medidas de mayor restricción en las calles y de nuevo a no tener mercado.



¿Cómo ve la inflación que trepo al 10,9% interanual?

El tema de la inflación nos preocupa. Ha habido repuntes típicos de la situación, pero eso lo regula también el propio mercado. Se podrá subir los precios, pero si se van muy arriba, la gente no compra. En ciertos productos, incidió la diferencia del tipo de cambio.



¿Cuentan con proyecciones sobre quiebra de comercios?

Los comercios no nos informan cuando van a quebrar, pero hay muchos muy golpeados, como hotelería, agencias de viaje, gimnasios, restaurantes, teatros, artículos escolares, que llegaron a ventas cero. Los negocios que más se mantienen son las cadenas de supermercados, farmacias y locales con productos de primera necesidad. Por otro lado, productos de electrónica y tecnología subieron mucho, así como los deliveries y el e-commerce. Desde la Cámara veníamos diciendo que la transformación del trabajo por la tecnología llegaría pronto y que había que prepararse.



¿Las empresas tendrán recursos para reconvertirse luego del covid-19?

Lo que usted pregunta es lo que le ha pasado al empresariado uruguayo en los últimos años, que no invirtió porque no le daba la rentabilidad. Por eso hay que bajar el costo del Estado, que el país sea más competitivo, que las empresas sean más eficientes, mayor flexibilidad laboral, relaciones laborales diferentes. Todo eso lo veníamos planteando desde hace tres años, cuando el comercio comenzó a caer a partir de 2018. Pero ahora no es momento de hacer reclamos. Al contrario, hay que enfocarnos en salir de esta crisis entre todos y lo antes posible. Hoy estamos para apoyar y trabajar.



¿Qué pasó en las reuniones que mantuvieron con autoridades?

Nos reunimos con la ministra de Economía para transmitirle las inquietudes del sector y para ver cómo estaban las medidas que el gobierno anunció. Entre ellas, están los préstamos que administra ANDE para la monotributista y la unipersonal con descuentos del BPS, y los diferimientos en los pagos de las declaraciones juradas de los impuestos al patrimonio, a las rentas y a las sociedades anónimas en la DGI. El sistema financiero también ofrece créditos muy blandos.



¿Qué tan valoradas son las medidas?

Todo ayuda. Lo que ha sido mejor recibido es el seguro de paro parcial, que está dando buenos resultados.



¿Cómo se llevan con los sindicatos?

Con la Federación de Empleados de Comercios y Servicios tenemos muy buena relación. La misma preocupación que tienen ellos la tenemos nosotros, que es tratar de asegurar la salud y defender las fuentes de trabajo.