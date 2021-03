Llamadas a emergencias móviles crecen 50%: cuándo evitarlas y por qué hay demoras

Las llamadas a las emergencias móviles tienen casos de saturación y aumenta la demanda de atención a domicilio, en casos donde pudieron haber sido evacuados mediante otra modalidad. Las asesorías telefónicas del rubro aumentaron en los últimos 15 días y no todas tienen que ver con síntomas o casos referidas al covid-19. También hay consultas ajenas al tema o personas que llaman 150 veces al mes por aspectos que no se justifican.

Los casos que no revisten gravedad deberían ser atendidos de otra forma, y no ocupando la misma línea que utilizarán pacientes en casos de riesgo de muerte, según consideró el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, en diálogo con El Observador. “Lo ideal sería que nadie se moviera hasta tener una conversación con un médico, a menos que sea un caso de riesgo de vida inminente”, dijo, y añadió que no hay médicos suficientes trabajando en la atención de llamadas.

“En el SAME, por ejemplo, se han ampliado las líneas pero no (hay) una línea de consulta médica con un médico que pueda definir si hay que ir o no”, expresó Pereira. Es así que hay demoras de una o dos horas en casos que no revisten gravedad, pero puede extenderse a cinco o seis, informó a El Observador el secretario de la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay, Guillermo Vázquez. No sucede así con casos de urgencia, que son priorizados, aclaró.

Quienes trabajan en la orientación telefónica, ahora reciben consultas respecto a las vacunas, a los hisopados, a las cuarentenas y a otros temas que no son de su competencia. “Todo el sistema de salud está bastante tensionado entonces la gente busca respuestas”, agregó Vázquez. A eso se suman casos en los que un usuario llama veinte, cuarenta, ochenta y hasta 150 veces por mes, dijo una fuente.

Si bien las más de 100 llamadas son excepcionales, hay algunos casos y por lo general las empresas se comunican con la persona para llevarla a entender su conducta; de lo contrario, en casos excepcionales, se tramita la desvinculación del número telefónico, añadió el informante.

El protocolo educativo

Diego Battiste

Llos llamados ante resfriados, cuadros gripales o alergias

Las instituciones públicas y privadas también exhortan a consultar con médicos ante fiebre, resfriados o cualquier cambio en el alumno que pueda coincidir con un síntoma del nuevo coronavirus. Es que se apegan al protocolo de la Anep que indica: “Los padres/tutores/adultos responsables deberán comprometerse durante todo el año lectivo a no enviar a los centros educativos a los estudiantes que presenten eventuales síntomas”.

“Lo que los colegios estamos haciendo es cumplir con protocolos”, dijo a El Observador Adrián Arias, subdirector de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec). “Puede pasar que ante aumento de casos las familias concurren más a la consulta pero es la familia quien decide qué hacer. Antes quizá se dejaba pasar, y hoy lo que hace la familia es consultar”. Y no se puede “desestimar” eso.

Además, el cambio de estación es favorable para resfriados, estados gripales o reacciones alérgicas, y el prestador de salud es el indicado para analizar la situación, precisó.

En tanto, para Pereira, estos casos y todos los que no sean de afección respiratoria -o sospechas de ella-, deben atenderse en el centro de salud, mediante guías telefónicas de un médico o -en el mejor de los casos- que la persona pueda esperar hasta que sea posible llegar a su domicilio.

““El problema es que se saturan. Ahora todo lo que sea respiratorio se pide que se llame a la emergencia móvil. Y a veces no es moco, es un dolor de garganta, que antes no se llamaría y ahora se llama. Se trata de que no se consulte todo lo que no sea respiratorio porque los móviles están a full”, concluyó.

Ambulancias y traslados

Los traslados de pacientes con enfermedades respiratorias o con enfermedades que coincidan con los síntomas del coronavirus, genera que las unidades deban ser sanitizadas en los centros logísticos y estarán fuera de servicio entorno a una hora, explicó Vázquez.

“Ya de por sí las asistencias se ven demoradas por la indumentaria que el personal se pone para ingresar a los domicilios”, añadió.

“Nunca se había dado en la historia de estos servicios, (que) las flotas asistenciales se vean disminuidas sin tenerlo previsto, ya sea por covid-19 en algún funcionario o contacto con positivos que generan aislamientos”. Aún así con un sistema de suplentes que ya está implementándose para satisfacer esa necesidad, hay días que las respuestas tardan.