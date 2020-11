Llovió y los productores recuperaron la sonrisa

El ánimo del productor mejoró notoriamente, consecuencia de los dos episodios de lluvias que hubo en los últimos días, con diferente impacto según la zona del territorio nacional, pero en todos los casos fueron precipitaciones muy beneficiosas.

Solamente se han señalado ausencias de lluvias o registros muy bajos en algunas zonas puntuales ubicadas en Canelones, Lavalleja, Maldonado y Florida.

Donde llovió bien, entre ambas precipitaciones en algunos campos se acumularon al menos 30 mm y en otros se superaron los 100 mm y con registros próximos a 200.

El ánimo que se fortaleció por esa concreción puede tener un nuevo empuje, dado que hay pronósticos de nuevas lluvias, no intensas, para la próxima semana, aunque en ese sentido en general los productores prefieren no ilusionarse, dado lo errático de los pronósticos, con anuncios que no se concretan o algunos que suceden sin ser esperados.

Con base en consultas que El Observador realizó con productores de las zonas litoral, norte, centro, sur y este del país, en el caso de los cultivos de invierno el agua le vino excelente a los maíces, sobre todo a los que se aproximan a la etapa de floración, a la vez que fueron muy oportunas para las sojas ya sembradas que se irán desarrollando de mejor modo y sobre todo para poder sembrar ahora el área restante que ocupará la oleaginosa, con evidentes mejores posibilidades de emergencia.

La siembra de soja se había interrumpido en muchos campos, dado que no había condiciones de humedad al menos mínimas en los suelos, incluso hubo varias hectáreas que dado el déficit hídrico acumulado tuvieron semillas que no brotaron y casos de mínima emergencia e inmediata muerte de las plantas, por lo que se está resembrando teniendo en cuenta que ahora sí hay un nivel de humedad al menos básico.

Juan Samuelle

Se reanudaron las labores de siembra de soja.

Por otro lado, como las lluvias en general no fueron excesivas y estuvieron lejos de desestabilizar el piso en las chacras, rápidamente se pudo reingresar con la maquinaria y reanudar la labor de cosecha de cultivos de invierno.

La colza se había trillado totalmente antes de las lluvias, ya casi no queda cebada por recolectar y sí resta recoger trigo, pero no mucho y la cosecha finalizará en tiempo y forma, para lo cual es trascendente disponer de un buen parque de maquinaria para aprovechar la ventana que el estado del tiempo brinda entre lluvia y lluvia, cosa que sucede según se destacó.

La cosecha de trigo especialmente cierra con muy buenos rendimientos, tanto que el promedio nacional puede ser récord, de la mano de una calidad en general óptima.

Se logrará, finalmente, un volumen de grano muy relevante que permitirá aprovechar de buena manera precios muy tonificados con relación a los que hubo cuando se vendió el producto de la zafra anterior, tanto para la colocación interna como para la exportación.

En campos ganaderos

Las lluvias, además, también favorecieron a los productores vinculados a la ganadería de carne y a la producción de leche, dado que mejora la capacidad productiva en los campos naturales y en las pasturas, repercutiendo de inmediato en mejoras de acceso a la comida y así de las condiciones corporales en los rodeos, justo en un momento clave del año considerando los ciclos biológicos que son determinantes para una mayor producción de terneros.

También permitieron una buena recuperación, aunque todavía no total, en las reservas de agua, ya sean naturales como cañadas, arroyos y ríos, como las reservas artificiales que los productores utilizan para que el ganado beba y para regar.