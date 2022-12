Lluvia de Navidad, récords y precios, así se mueve el mercado de los granos

Factores climáticos –que se centran en buena medida en Uruguay y Argentina– movieron hacia arriba los precios en el mercado de granos, que tiene una semana favorable, pero de preocupación por un comienzo de alto riesgo en la campaña de soja y maíz.

La posición julio de la soja se mantiene en Chicago sobre US$ 545 a US$ 550 por tonelada, lo que ha permitido en Uruguay precios cercanos a US$ 530 puesto en Nueva Palmira.

Los cultivos por ahora se defienden, pero como en el final de 2021 están al borde de sus posibilidades por escasez de agua y dependen de que enero sea generoso en lluvias para mantener el potencial de producción.

Las lluvias de Navidad apenas permitirán un alivio transitorio y no aparecen luego lluvias hasta fin de año. El comienzo de los cultivos de invierno fue muy bueno, pero para los de verano eso está en riesgo.

Juan Samuelle

Rebotó el precio de la soja.

Alegría invernal

Con los de invierno cosechados, hay buena chance de rendimientos récord en trigo, cebada y colza. Si no son récord, van a ser muy altos de todos modos, lo que lleva a una oferta abundante de trigo y colza, la más alta en varios años en trigo y con más de 500 mil toneladas de colza por primera vez en la historia. Queda poca de esa colza por vender y justo hubo un repunte interesante de cotizaciones que la devolvieron a niveles superiores a US$ 510 por tonelada, unos US$ 20 por encima de los precios de la semana pasada. Eso puede permitir la liquidación de algunos de los últimos lotes.

En los cereales hay precios más moderados, con el trigo sobre US$ 290, la cebada para exportación en US$ 275 y la que es para malteo sobre US$ 265 la tonelada.

Un regalo de Navidad

La lluvia de Navidad va a ser fundamental para lograr un buen nacimiento de cultivos tardíos que fueron sembrados apostando a una lluvia de un cierto porte. El resto de los cultivos implantados por ahora resiste y ha desarrollado un buen sistema radicular con base en las restricciones hídricas.

En el caso del trigo hay una situación novedosa, en un mercado que venía a la baja. A los problemas productivos de Argentina se suman los de Estados Unidos, que además de sequía ha tenido esta semana una ola de frío que acentuará la escasez de la producción que se suma a una situación de muy bajo stock.

La sequía sobre el oeste de Estados Unidos es de los factores clave a seguir a lo largo de este año, porque prolonga una situación que viene de años anteriores y tiene un fuerte efecto tanto sobre los precios hortícolas como sobre el trigo.

Las lluvias fueron oportunas aunque todavía el 100% del territorio de Kansas está en déficit de humedad y hay diferentes grados de sequía, de moderada a excepcional. Ahora viene la fase en que quedan cubiertos de nieve y la preocupación por las lluvias volverá a instalarse cuando se derritan los hielos y retomen el crecimiento en la primavera.

La situación de escasez regional de trigo puede ser interesante en el segundo semestre. A la escasa producción de Argentina se suma el fuerte crecimiento exportador de Brasil, algo inédito.

Brasil colocó mucho trigo

Esta semana el portal argentino Bichos de Campo reportó que en noviembre Brasil exportó en noviembre 116.813 toneladas de trigo, una cifra 290% superior a la registrada ese mismo mes por Argentina (30.000 toneladas).

Más allá de los efectos estacionales, dado que en Brasil la cosecha empieza antes, eso da una pauta de lo magro de la cosecha en el norte de Argentina, las trabas intervencionistas en el mercado pero también del comienzo de una etapa nueva para el trigo de Brasil mucho más abierto al mundo. El mismo proceso que ha ocurrido con el arroz brasileño, que cada vez se exporta en una proporción mayor.

La semana próxima será de evaluación de daños en Estados Unidos por el frío y en esta región para ver qué volumen de lluvias ha caído y así se irá formando un mercado que mantiene una demanda cauta, pero una oferta comprometida que lleva a que los precios no tengan mucho margen de baja.

La cifra

117 toneladas de trigo exportó Brasil durante noviembre, casi cuatro veces más que las 30 toneladas exportadas desde Argentina.