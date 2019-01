Los 12 reclamos para bajar el déficit y los 10 para combatir la inseguridad de Un Solo Uruguay

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) leyó este miércoles en Santa Bernardina (Durazno) una proclama en la que hizo especial hincapié en la reducción del déficit fiscal y en el combate a la inseguridad. Las propuestas, según afirmó el encargado de leer la proclama, Julián Cabrera, pretenden ser un insumo para que todos los partidos políticos y candidatos tomen en cuenta para la próxima campaña electoral.

Cabrera, elegido por la mesa nacional de USU como vocero, es un pequeño productor ganadero de Florida, vinculado al gremialismo agropecuario. El productor explicó antes de pasar a los reclamos concretos que es "obligación" de los ciudadanos uruguayos "plantear" el país que quieren y merecen. "Necesitamos políticas que apoyen a la producción nacional, que protejan la libertad de todos los uruguayos", leyó. De esta manera, pasó a leer una serie de propuestas de corto, mediano y largo plazo que el movimiento considera "imprescindibles e impostergables" para salir del "estancamiento y la desesperanza".

Las primeras medidas propuestas fueron referidas al combate del déficit fiscal, que según Cabrera pasó del 3% al 4% del PBI en el último año. "¿No será que el inmenso descontrol en la gestión pública se transformó en un incremento de los costos de vida y de la producción que hoy agobian a todos?", preguntó. Por eso, el movimiento pidió establecer una regla fiscal que "no permita gastar más de lo que se recauda". "Dicha regla debe plantear que solo se pueda exceder el gasto con la anuencia de mayorías especiales y que sea solo por casos de extrema gravedad o necesidad", agregó.

Para bajar el gasto y reactivar la actividad económica presentaron doce medidas:

1. Realizar un presupuesto para el próximo quinquenio sin incremento del gasto y profundizar en la redistribución del presupuesto en áreas prioritarias.

2. Reducir los cargos políticos en directorios y empresas públicas a tres personas, respetando obligatoriamente la representación de la oposición.

3. No ingreso de empleados públicos ni contratados por al menos de 5 años. A no ser en la atención directa en áreas sensibles como educación, seguridad y salud. Que el cumplimiento de las funciones sea el determinante para la permanencia en el cargo. No a la inamovilidad.

4. Eliminar o unificar dependencias del Estado que han quedado obsoletas o sin función.

5. Parar al menos el 50% de la flota de vehículos oficiales propios y alquilados que no están vinculados a salud y seguridad.

6. Modificar la ley de biocombustibles. Liberar la importación o compra a paridad de importación.

7. Obligar a que las empresas de derecho privado y capitales públicos sean controladas por los organismos estatales generando la reglamentación que lo permita sin burocratizar los procesos empresariales. Aquellas que presenten pérdidas permanentes y que no logren mejorar su gestión en un año que sean vendidas o cierren, ya que las empresas estratégicas para el bien común son las públicas.

8. Transparentar el gasto. Todo aquel funcionario o legislador que reciba viáticos o partidas específicas debe rendir cuentas y devolver el sobrante obligatoriamente.

9. Respetar los montos de las licitaciones para no terminar como siempre pagando un 300% más de lo presupuestado inicialmente. Y que el Tribunal de Cuentas de la República tenga potestad para impedir que se realicen esos gastos y no como ahora que, a pesar de las que observa, todo sigue adelante.

10. Revisar el 100% de los servicios contratados por el Estado y asegurar que los montos sean acordes a los valores de mercado y publicarlos.

11. Revisar sueldos y partidas para los jerarcas que acceden a sus cargos por confianza política. Remuneraciones acorde a su función. Eliminen las partidas especiales que nadie usa pero todos cobran, como las de prensa.

12. Terminar con los privilegios de los legisladores al cese de sus funciones.

Además del aspecto económico, Un Solo Uruguay también planteó cambios en materia de seguridad. "Se hacen necesarios algunos cambios que permitan que los uruguayos nos podamos sentir más seguros, con acciones de largo y corto plazo", leyó Cabrera y pasó a enumerar una serie de medidas en esta materia.

1. Volver a la policía de cercanía en zonas urbanas y rurales. La eliminación o el achique de destacamentos o comisarías hace que la delincuencia tenga libertad de acción lejos de las zonas rojas o donde las fuerzas del orden trabajan por saturación.

2. Darle garantías a las fuerzas del orden asegurando la presunción de inocencia. Que no terminen detenidos, en averiguaciones, ante cualquier hecho que implique actuación policial.

3. Integrar acciones interinstitucionales y en contacto con la comunidad en cada lugar para prevenir y combatir delito.

4. Prevención y control en rutas, camino departamentales y vecinales, así como pasos de frontera.

5. Separar a Fiscalía General de la Nación de Presidencia para asegurar la independencia de poderes, ya que en la actualidad es esa figura la que lleva adelante el proceso de acusación de delincuentes tanto de delitos comunes como de corrupción.

6. Las penas deben ser de acuerdo al delito. Y no por la voluntad del delincuente en confesar el hecho. Las penas alternativas deben ser primero acordadas entre fiscales y jueces, antes de plantearlas a la defensa de los delincuentes.

7. A nivel rural hacer operativa y de forma eficiente una acción multi institucional junto al Ministerio del Interior para atender los temas de abigeato donde se incorporen, entre otros, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Carnes y el sistema nacional de información ganadera, las oficinas de bromatología junto a vecinos y organizaciones locales.

8. Realizar un nuevo Código Penal que se modernice y actualice en cuanto a delitos y penas. El actual es obsoleto y está lleno de parches.

9. Mejorar el funcionamiento del nuevo código de proceso penal que ha mostrado fallas y falencias importantes en este primer año.

10. Poner el foco y la intensidad de los controles del Estado sobre las personas que actúan fuera de la ley.

El pedido de tolerancia de Gerardo Sotelo

El periodista Gerardo Sotelo –conductor de Informativo Carve– fue una de las sorpresas en la lista de oradores. Su discurso se centró en una interpelación al sistema político y una invitación a transitar el año electoral en tolerancia y respeto a todas las opiniones. “Me pregunto si no estamos incubando en generaciones que no vivieron esa tragedia (de la dictadura) la sensación de que la tolerancia y el respeto no es algo de lo que debamos preocuparnos cada día”, manifestó.

En particular, Sotelo criticó la demonización del movimiento Un Solo Uruguay por parte del gobierno y el oficialismo. “Me parece una banalidad y una estupidez pensar que la gente deja su campo porque quiere cambiar la 4x4, por lo mismo que ningún trabajador hace paro por capricho. Siempre hay razones más profundas y la banalización de las razones del otro suele ser preludio de mayores agravios”, señaló el periodista.

Por eso emitió una “señal de alerta” ante la inminente campaña electoral, y llamó a “mantener a raya” a “los intolerantes” que, según él, acuden al “agravio” como mecanismo de “defensa”. “Para solucionar un conflicto siempre resulta más provechoso hablar con los enemigos que con los amigos”, agregó.

Por último, enumeró una serie de temas que a su juicio deberían estar en la campaña, como la eficiencia del Estado, el fortalecimiento de la laicidad, y la reducción de la pobreza infantil.