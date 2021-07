Los bares volvieron a abrir hasta las 2 AM: "No tuvimos que correr a la gente a las 12"

El sábado pasado se respiró en Montevideo un aire a vieja normalidad debido a que la Intendencia de Montevideo habilitó a los bares de la capital, luego de tres días consecutivos con el índice menor a 20 en la escala de Harvard, a permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana. En diferentes puntos del departamento esto se notó y los empresarios gastronómicos consultados por El Observador coincidieron en que si bien la concurrencia en algunos lados se mantuvo igual, la alegría de los que salieron fue mayor cuando se les confirmó que podían quedarse hasta más tarde.

Franco Collela, socio propietario de Montevideo Beer Company, señaló que a pesar de que los aforos continúan siendo los mismos, la extensión horaria cambió el humor de las personas. "No es lo mismo irse a las 12 que a las 2", aseguró y agregó que la cantidad de gente que concurrió al bar fue similar ya que es un lugar "que está de moda". "Generalmente a las 21:30 el lugar ya está lleno y las personas que no tenían lugar se iban", dijo. A su vez, señaló que a medida que vayan abriendo lugares, como los cines o los teatros, la gente va a empezar a salir más a los lugares gastronómicos después de concurrir a ver una película o una obra.

Por su parte, el propietario del Mercado Williman y el Mercado del Prado, Enrique Quinteros, afirmó que la noche "se movió muy bien" y que ambos lugares tuvieron el aforo máximo durante gran parte de la noche. A pesar de que solo abrieron hasta la una de la mañana, Quinteros aseguró que tuvieron un 25% más de concurrencia que los anteriores fines de semana. "Con el nuevo horario, se agrega el turno de las 11. Cerrando a las 12, ese turno estaba perdido. Pero lo más importante fue que no tuvimos que correr a la gente a las 12", afirmó.

Ambos empresarios coincidieron que el clima del fin de semana ayudó a que las personas tuviesen más ganas de salir. "Así como también la final de la Copa América", agregó Quinteros.

El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Antonio Ameijenda, aseguró que la noche estaba "preciosa para salir" pero que no todos los comercios pudieron abrir hasta las 2 de la mañana por no tener el personal suficiente. "Hay algunos que van a esperar un poco más por si tienen que meter marcha atrás", dijo. Esto se debe a que si el Índice de Harvard vuelve a subir a 25, los comercios deben volver a cerrar a la medianoche. "Los comercios se arreglarán con el personal que tienen hasta que la situación se estabilice. Todavía no podemos hacer una evaluación por una noche", aseguró.

A su vez, dijo que junto a otros actores del sector, preparan un plan de reactivación para setiembre. "Un comercio un sábado a la noche puede estar lleno pero no puede vivir solamente del fin de semana. Tiene que tener una regularidad. Hay mucha comida empresarial que se da en la semana y eso está faltando muchísimo. La facturación es muy baja, está alrededor del 20%, en promedio. Hay lugares que están muy bien pero esos no son el promedio. He visto lugares históricos que nos da pena que estén trabajando tan poco", sentenció.