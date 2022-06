Los cableoperadores de Montevideo aún no firmaron; ¿por dónde se podrá ver Uruguay-EEUU este domingo?

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó a un acuerdo este sábado con más del 50% de los cableoperadores para llevar a sus pantallas el partido Uruguay-EEUU, que la selección jugará este domingo a la hora 18, y espera superar ese porcentaje en las horas previas al encuentro.

Según pudo saber Referí, hasta este sábado, el partido de Uruguay ante EEUU se podrá ver por AUFTV (streaming), DirecTV, canal 6 de Durazno, TV Ciudad (canal de aire), que fueron los únicos que transmitieron el partido del jueves en el que la celeste venció 3-0 a México, y a través de Cablevisión y otros 15 cables del interior, con lo que superan el 50% de los abonados a los cables que adquirieron los derechos de televisión que la AUF puso a la venta en forma directa a los proveedores.

Así lo anunció Cablevisión en sus redes sociales.

Uruguay visita a Estados Unidos en un nuevo amistoso de preparación para el mundial de Qatar. ¡Disfrútalo por el canal de eventos 719 HD y 119 de Flow! pic.twitter.com/A4x0Tkex4q — Flow Cablevisión Uruguay (@cablevisionuy) June 5, 2022

Con esta nueva modalidad de venta, la AUF evitó la intermediación y solamente con el primer partido amistoso de la selección duplicó los ingresos que había recibido a través de la propuesta de Tenfield.

Desde la Asociación explicaron que quienes aún no compraron los derechos y no pueden emitir el encuentro de este domingo a través de sus señales de cables son de la capital: Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo.

No obstante, la AUF continúa negociando para alcanzar el 100% de los cableoperadores y para que el partido se pueda ver a través de todas las señales. También continúa vendiendo pay per view (PPV) de su plataforma de streaming, AUFTV.

Christian Petersen/Getty Images/AFP

Diego Godín y Josema Giménez

Quienes no compren los derechos no podrán transmitir el segundo encuentro de preparación del combinado previsto para este mes de junio. La agenda de partidos amistosos de la selección se completará el sábado 11 cuando en el Estadio Centenario juegue ante Jamaica.

En el primer encuentro llegó al 30% de los usuarios de cables (DirecTV y canal 6 de Durazno). El 70% no adquirió los derechos, sin embargo en algunos de ellos emitieron el partido sin autorización y se exponen a sanciones que se conocerán la próxima semana, salvo que paguen los derechos, explicaron desde la Asociación.

Esta pulseada entre la AUF y los cableoperadores se plantea en medio de la disputa de la AUF, que intenta evitar el intermediario para lograr mejores beneficios con sus derechos, y Tenfield, que fue quien negoció con los cableoperadores por los contenidos de la Asociación del fútbol local y de la selección desde 1999.

En el llamado a interesados para adquirir los derechos de televisión para los tres amistosos con México, Estados Unidos y Jamaica, no se presentó ninguna empresa y la AUF lo declaró desierto el 10 de mayo.

Luego, dos empresas, Tenfield y DirecTV se interesaron en el producto de la AUF bajo distintas modalidades. Tenfield propuso adquirir los derechos, para comercializarlos libremente, a cambio de US$ 120.000 por los tres encuentros, y DirecTV ofreció US$ 45.000 por los partidos para llevar la señal de AUFTV a su pantalla.

EFE/ Max Simbron

Nicolás de la Cruz en el partido ante México

Bajo la modalidad que terminó adoptando la Asociación, de evitar el intermediario y llegar directo al proveedor la AUF duplicó los ingresos, y de acuerdo a la proyección que hicieron con las compras de derechos de este sábado esperan triplicar los beneficios.

Hasta ahora embolsó:

- US$ 80.000 de esponsoreos para los tres partidos (publicidad estática, publicidad en la transmisión, nombre de la copa en juego en el partido en el Estadio Centenario y Man of the Match)

- US$ 45.000 de DirecTV por los tres partidos para llegar al 29% del mercado de cables

- US$ 1.000 de canal 6 de Durazno

- US$ 25.000 de TV Ciudad para emitir los tres partidos a través de su canal de aire (no lo pueden llevar al cable)

Por estos conceptos la AUF ingresó US$ 151.000 por los tres encuentros.

- Además suma para cada partido, la venta del streaming de AUFTV, que en el encuentro del jueves fueron US$ 67.000 por 54.000 usuarios a $ 50 cada uno.

Patrick T. Fallon / AFP

Edinson Cavani fue el goleador de Uruguay ante México

- Este sábado sumó US$ 32.000 por derechos para los dos partidos amistosos que aún debe jugar Uruguay con la venta a Cablevisión y a 15 cables del interior.

Hasta el momento la AUF se aseguró US$ 250.000 por derechos de imagen, PPV y esponsoreo. Aún tiene para negociar este domingo con los cables de Montevideo, sumará los ingresos por PPV del partido ante EEUU y los ingresos por venta de streaming del encuentro ante Jamaica.

La proyección que hace la AUF es de una recaudación de US$ 350.000, de la que deben descontar entre US$ 45.000 y US$ 50.000 por costo de producción de los tres partidos. Esperan cerrar esta negociación de derechos por tres partidos amistosos de la selección con US$ 300.000 de ganancia. Tenfield ofreció a la AUF US$ 120.000.