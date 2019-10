Los cinco auriculares "in-ear" más recomendados por los usuarios de Amazon

Los auriculares "in ear" son el nuevo furor en el mundo de la música. Lo demuestra que gigantes como Apple, Samsung, Microsoft, y compañías de alta gama en audio como Sony y Bose, ya tengan su propia gama de estos modelos en el mercado.

Este tipo de audífonos personales tienen un estuche que funciona como punto de carga, no necesitan ni tienen cable alguno, y se conectan a nuestros celulares con Bluetooth. La mayoría de ellos tiene una autonomía de carga mayor a las 5 horas, y algunos cuentan con carga a distancia.

Las grandes marcas, sin embargo, no son las únicas que producen estos dispositivos. Lo asegura Amazon, compañía estadounidense de comercio electrónico que vende todo tipo de productos online a millones de clientes en el mundo.

Tomando en cuenta la calificación y los comentarios de sus usuarios, elegimos los cinco auriculares in ear más recomendados en su página de Estados Unidos que no son de marcas convencionales:

Los in ear de Ofusho son los que más se destacan en sonido de esta lista. Cuentan con un chip Qualcomm que es presentado por la compañía como "el más avanzado en chips de audio inalámbrico". Su tecnología de audio es Apt-X (junto al chip brinda un sonido 3D Stereo) y cuenta con tecnología CVC 8.0 de reducción de ruido.

La batería es otra característica diferencial, gracias a su autonomía de 8 horas con una sola carga. Pero su estuche se lleva los aplausos en esta sección, ya que aporta hasta 152 horas de carga. Puede cargar 19 veces los auriculares sin necesidad de recargarse.

Aprobación (5 de 5 estrellas): 87%

Comentarios: 1.410

Calificación: 4,7 (estrellas)

Amazon's Choice (recomendado por Amazon)

Los diferenciales de estos Tozo son, dentro de su escala de precio –vale 50 dólares–, una alta resistencia al agua IPX8, lo que permite que estén un metro bajo agua por hasta 30 minutos, y un estuche con carga a distancia.

Además, un sonido Hi-Fi, un Bluetooth 5.0, y un tiempo de autonomía de casi 4 horas con una sola carga (9 en total con el estuche), vuelven a este auricular una oferta interesante de la marca Tozo. Es el cuarto audífono de este tipo más vendido en Amazon, solo por detrás de tres versiones distintas del producto similar de Apple.

Aprobación: 72%

Comentarios: 14.061

Calificación: 4,4

Amazon's Choice

Boltune

Este par de audífonos de Boltune están hechos para quienes utilicen este tipo de artefactos para hacer llamadas. Con doble micrófono y una tecnología CVC 8.0 de aislamiento y cancelación de ruido, te brindan la posibilidad de tener una llamada clara y sin interrupciones externas, aún en el gimnasio o en la calle, lugares donde es común el uso de los in ear.

Aguanta 6 horas con una sola carga, y hasta 40 con su estuche. A diferencia del resto, utiliza la tecnología USB-C para cargar el dispositivo, lo que acelera el proceso de carga completa a tan solo 90 minutos. Cuesta US$ 44,99.

Aprobación: 82%

Comentarios: 1.905

Calificación: 4,6

Puesto 18 en auriculares in ear más vendidos

El quinto más vendido es este producto de Kissral, que vale US$ 49,99. Su estuche contiene una batería de 3.000mAh, que provee a los artefactos inalámbricos de hasta 90 horas de carga. Con una sola carga pueden durar 7 horas. También se carga mediante USB, y se puede ver cuanta es la carga de cada uno de los auriculares en una pantalla que contiene adentro.

Su otra diferencia es que tiene un sensor táctil en cada auricular. Su función varía dependiendo de cada aplicación: puede servir para atender y colgar llamadas, o para pausar, reproducir y cambiar canciones, entre otras utilidades.

Aprobación: 76%

Comentarios: 1.055

Calificación: 4,4

5/5 estrellas en confort

Estos in ear de Beben destacan por su precio de US$ 39.99, ya que su sonido Hi Fi y su tiempo de carga de 5 horas con una sola carga no lo diferencian del resto de esta lista.

Es interesante el estuche, con un diseño cilíndrico pequeño, que puede ser cargado a distancia. No cuenta con un sensor táctil, aunque sí con botones que permiten administrar las llamadas y la música.

Aprobación: 79%

Comentarios: 2.167

Calificación: 4,5

4,9/5 estrellas en valor por cantidad de dinero