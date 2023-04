Los comercios que cayeron en el litoral por la diferencia cambiaria con Argentina

"Se percibe la euforia de la gente por ir a comprar a Concordia”, dijo con preocupación un comerciante del centro de la ciudad de Salto, que no veía con buenos ojos la situación que enfrentaría, debido a la devaluación del peso argentino y la apertura de fronteras después de las restricciones sanitaria por el covid-19.

Pasó un año de esta declaración del comerciante de 61 años y, desde entonces, la coyuntura no ha mejorado en el litoral de Uruguay. En aquel entonces, el dólar blue cotizaba $A 195. En la actualidad, se necesita más del doble de esa cantidad en pesos argentinos para adquirir US$ 1.

De este lado de la frontera, en tanto, los comerciantes intentan sobrellevar esa situación.

Según los últimos datos que publicó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la demografía de las empresas de Uruguay, durante el cuarto trimestre de 2022 en el departamento de Salto se registraron, en total, 2.626 empresas bajo el rótulo "Comercios al por menor y al por mayor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas".

De ese total, 1.931 están activas y 695 inactivas. Este último dato se compone, a su vez, de la sumatoria de empresas que en el último trimestre de 2022 se encontraban en cese (514), las que iniciaron el cese (99) y las que directamente murieron (82).

Si se compara el período comprendido entre octubre y diciembre de 2022 con el de 2021, la tasa de variación de los comercios inactivos aumentó en un 18,8%. Durante el último trimestre de 2021, el INE divulgó que, en ese departamento, figuraban 585 comercios inactivos. Durante ese lapso, vale aclarar que figuraban un total de 1.819 empresas activas en Salto bajo esta categoría. En ese caso, la tasa de variación de las activas también fue positiva, aunque se ubicó por debajo de la variación de las inactivas: fue de casi 6,2%.

Por otro lado, al comparar la realidad del último trimestre de 2020 con el de 2021, se observa que la situación también empeora, aunque la variación de comercios inactivos es menor a 18,8%, por lo que fue progresivo. Entre octubre y diciembre de 2020 se registraron un total de 2.232 comercios: 1.673 activos y 559 inactivos. Esto da una variación positiva entre los inactivas del 4,7%. Es necesario aclarar que desde el primero de noviembre de 2021 Uruguay abrió sus fronteras para los inmunizados, luego de las restricciones por la pandemia de covid-19 lo que puede haber incidido en ese dato.

Por otra parte, el departamento de Río Negro presentó 1.489 comercios en el cuarto trimestre de 2022. De ellos, 1.096 eran empresas del rubro activas y 393 eran activas. Estos datos, un años antes, eran los siguientes: 1.417 comercios en total, 1.084 activos y 333 inactivos. En comparación, las empresas inactivas en ese departamento se incrementaron también en un 18%, mientras que las activas lo hicieron en un 1,1%.

Por último, en Paysandú durante el último trimestre de 2022 los comercios activos fueron 2.338 y los inactivos 745 (total: 3.083). Durante el mismo período de 2021, el INE muestra que habían en ese departamento 2.248 comercios activos y 734 activos (total: 2.982). Los comercios inactivos se incrementaron en un 1,5% y las activas en un 4%.

Esta realidad muestra una mejor situación que los otros departamentos y, además, la tasa de variación de los comercios inactivos es el más cercano al que presenta Montevideo. La capital registró un aumento de 2,5% de comercios inactivos si comparamos los números del último trimestre de 2022 con el de 2021. La variacion de activas, en tanto, fue de 3,1%.

Los reclamos

Con base en proyecciones, los comerciantes de Salto esperan que esta coyuntura se prolongue por 5 o 6 años más, explicó a Café & Negocios la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchín. "Este es un fenómeno de diferencia de precios con dos causas: una es que Uruguay es caro en dólares, y, por otro lado, lo barato que nos resulta Argentina por su debilidad macroeconómica", agregó.

"Quien tiene un rol es la política pública, ésta tiene que internalizar que este fenómeno es de largo aliento y debería promover cambios a ciertos comportamientos", aseveró Facchín. "Las rebajas tributarias no están mal, pero no es el camino porque la rebaja no garantiza que se vaya a vender más. Solo en el mes de febrero cruzaron 124.000 personas por el Puente de Salto Grande y 187.500 por el Puente en Paysandú", desarrolló.

El gobierno sostiene una reducción del costo del combustible en las estaciones de servicios cercanas a la frontera, que se aplica en una rebaja del 30% del Impuesto Específico Interno (Imesi). Los comerciantes reclaman que esta baja se aumente y llegue al 40%.

En esta línea, Facchín dijo: "Desde el Centro Comercial de Salto pedimos que esa voluntad de las autoridades se cristalice rápidamente en ese 10% adicional en la rebaja de IMESI, al menos como un primer alivio para la crisis económica y de empleo que padece Salto".

Según un informe realizado por el Centro Comercial de ese departamento, si bien el 70% de los comerciantes mantuvo el personal, la tasa de desempleo de Salto llegó a ser de 12,7 en diciembre de 2022; de 12,9 en Río Negro y de 9,4 en Paysandú. Todos estos valores se mantuvieron por encima del promedio de la tasa nacional, que en el último mes del año pasado alcanzó un 7,9%.

"Consideramos que no podemos abandonar esta línea de trabajo de insistir en un proyecto de ley de Política de Frontera y encontrar soluciones que hagan que las ciudades de frontera se desarrollen y sean pujantes, como hoy lo vemos hacia el sureste del país, donde las empresas, zonas francas, beneficios, rutas, y —podría seguir—, tienden a inclinarse hacia allí", concluyó en diálogo con Café & Negocios la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto.

La diferencia de precios aumentó

Según el último Indicador de Precios Fronterizos —que elaboró la Universidad Católica del Uruguay de Salto y presentó en enero de 2023—, hay una brecha de precios que crece y se ubica en 144,1% entre las ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia (Argentina). El último indicador es de noviembre de 2022 y la brecha se ubicó en 121,9%.

Este indicador “es un valor numérico que refleja las diferencias de precios de una canasta representativa de bienes transables entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia”.

Esta brecha no solo aumentó desde la última medición, sino que es la segunda más alta desde mediados de 2015. La más alta se registró en julio de 2022 y alcanzó el 173,7%.

La categoría Bienes diversos fue la que registró más diferencia en cuanto a los costos de un lado y del otro del Río Uruguay, que llegó al 228,8%. Este grupo de bienes se compone de shampoo, jabón, pasta dental, papel higiénico. El subgrupo Shampoo, acondicionador, savia, cremas para el cabello registró una brecha de precios del 328,7%. El de menor brecha fue Papel higiénico, con 118%.

La categoría Bebidas alcohólicas y tabaco fue la segunda en registrar mayor diferencia entre las dos ciudades (200,64%). Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (164,09%); Comidas fuera del hogar (146,04%); Transporte (126,20%); Productos del hogar (106,75%).

La nafta para transporte personal registró una brecha 146,8% y el gasoil de 191,2%. Sin embargo, el subgrupo Neumáticos, cámaras, cubiertas registró una diferencia de -47% (es decir, es más barato en Salto que en Concordia). Esta paradoja se debe principalmente a la falta de stock de este producto en Argentina, debido al encarecimiento de la importación de estos bienes y los conflictos gremiales que afronta ese sector.