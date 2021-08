Los cultivos de invierno se perfilan hacia un segundo buen año consecutivo

El mercado agrícola permanece estable en una situación repleta de contrastes. Los cultivos de Estados Unidos tienen a la mitad este recibiendo lluvias ya en el final del ciclo, mientras los que están en la zona oeste siguen deteriorándose. En el balance el estado de los cultivos de maíz y soja prolongó su deterioro y ya se va confirmando una cosecha insuficiente para recuperar las reservas.

China empieza a aparecer con compras relevantes y eso también da sostén a los precios. De modo que es un contexto que se ha vuelto más adverso para algunas materias primas como los metales, por la percepción de que se viene una mayor restricción monetaria y en el mediano plazo suba de tasas de interés, pero las restricciones de la oferta en el mercado agrícola pesan.

El otro factor que pesa cada vez más es el alto costo de los fletes, que hace que en gran medida los buenos precios no lleguen a ser plenamente concretados por parte de los productores.

Precios para la cosecha

Las referencias de precios para la próxima cosecha se ubican en torno a los US$ 465 por tonelada de soja, lo que cabe apuntar puede marcar una próxima zafra con diferenciales de precios mayores a los habituales entre Chicago y Uruguay.

Datos del mercado agrícola.

Un panorama diferente

En el caso de los cereales el panorama es diferente por la cada vez más grave sequía que hay en Brasil y Paraguay, que lleva a un colapso en la oferta regional de maíz. Eso no solo sostiene al precio de los granos forrajeros como el maíz, sorgo y cebada forrajera, sino que además le da sostén al trigo, que en parte también se está destinando a la alimentación animal.

En consecuencia, el precio del trigo disponible se mantiene firme en US$ 260 por tonelada y el del maíz también, abastecido por el grano que llega de Argentina, sobre US$ 235 puesto en plantas del interior.

Buenas perspectivas

El año se va perfilando muy bien para los cultivos de invierno, tanto trigo, como cebada y colza. En particular la oleaginosa de invierno, con área récord ya en plena floración puede encaminarse a un buen rendimiento con un precio que ya orilla los US$ 600 por tonelada.

En síntesis esta fue una semana que no trajo grandes variaciones de precios pero que trae sí la consolidación de una producción de invierno que será récord en volumen de cebada y colza y que también puede ser muy buena en la producción de trigo.