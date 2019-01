Los ebrios

Si la imagen del senador Daniel Bianchi conduciendo borracho por Punta del Este en zigzag hasta impactar contra una camioneta blanca estacionada y el posterior incendio fuese parte de una escena de una película clase B de Hollywood nadie se extrañaría. Incluso hasta podría ser premiada por lo insólito, lo ridículo y lo original de la toma.

Luego, tras conocer que el conductor era nada más ni nada menos que uno de los 30 senadores de la República Oriental del Uruguay, da para ponerse a llorar desconsoladamente por el presente del propio protagonista y por la suerte del Parlamento de la República.

Bianchi ocupa un asiento en el mismo Parlamento que le dio al país brillantes políticos de todos los partidos que hasta dejaron la vida para defender las instituciones y lograron con aciertos y errores traer a la República hasta el presente con un sistema democrático admirado y respetado en el mundo entero.

Pero casos lamentables como el que produjo muy alcoholizado en la madrugada de ese fin de semana el suplente de la muy querida y respetada extinta senadora colorada Martha Montaner llaman a la reflexión. A los políticos no les gusta que los nucleen bajo el término “clase política”.

Inténtenlo: enseguida repararán en que ellos no son “una clase” y varios argumentos más. Pero sean o no de una clase, sí pertenecen al pequeño y privilegiado núcleo que nos representa y, por ende, deben tener comportamientos ejemplares. Si no que se dediquen a otra cosa.

Con muchas dificultades y torpezas Uruguay busca encarar la problemática gravísima del alcoholismo y trata de disminuir esa terrible epidemia como los accidentes de tránsito que se llevan cientos de vidas de jóvenes. Noticias así generan una reacción muy negativa contra quienes ejercen la política. Es obvio que salpica a todos los que pertenecen a ese mundo.

No es solo un problema de Bianchi, que por lo espectacular quedó en el centro de las miradas. El bochorno también lo produjo el diputado nacionalista Wilson Ezquerra el año pasado, o en 2014 el entonces diputado del Frente Amplio por Rivera Rubenson Silva, quien paradójicamente integraba la Comisión de Adicciones. Para hacer más macabra la historia, la misma noche del infortunio de Bianchi el edil blanco Darwin Correa volcó en la rambla de Punta del Este. Todos estaban borrachos.

Nunca sabremos por qué no hubo una espirometría al precandidato del Frente Amplio Óscar Andrade, que también volcó a fines del año pasado pero en la Interbalnearia, lo que acrecienta las suspicacias sobre los motivos de ese accidente. Más recientemente, este fin de semana, al exdiputado Gonzalo Mujica le dio positiva una prueba de espirometría, aunque en ese caso sin consecuencias negativas para terceros.

La ciudadanía observa los albores de una campaña electoral con muchísimos candidatos, se escucharán jingles que nos aturdirán, promesas que nunca se cumplirán, se gastarán millones de dólares para promocionar a los sectores y sus ideas.

La población votará como cada cinco años a sus representantes. Casos como los mencionados deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir. Resulta imprescindible que los votantes sepan leer bien las listas y reparar en esos nombres que aparecen en letra chica, para luego poder exigirles que estén a la altura de nuestra democracia y no enterarse de su existencia cuando tienen un accidente automovilístico por manejar ebrios.