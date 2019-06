Los hinchas van llegando a Porto Alegre y se ilusionan con volver en semifinales

Enviado a Porto Alegre

Los hinchas de la selección uruguaya se hicieron presentes en el hotel de la celeste, el Deville Prime, para ver la llegada de los jugadores este lunes por la tarde, cuando la delegación arribó a Porto Alegre para comenzar a preparar el segundo partido del Grupo C ante Japón, el próximo jueves.

"Salimos a las 5 de la mañana", dijo la madre de una familia que había viajado ese lunes. El padre pidió para que su hijo pudiera sacarse una foto pero no fue posible debido al férreo control de seguridad en el hotel, con un vallado a unos 40 metros de la puerta al edificio.

Como ellos, se espera que muchos uruguayos lleguen para este partido en la sede más cercana para los hinchas celestes.

Muchas excursiones vendrán desde distintos puntos del país así como familias y grupos en autos.

Se estima que Uruguay va a ser local en el Arena do Gremio, donde ya se agotaron las ubicaciones con entradas más baratas.

Quedan boletos para los sectores laterales, las esquinas y atrás del arco, con precios de 350 reales (US$ 80), 240 (US$ 55) y 180 (US$ 41), respectivamente.

La venta es solo a través de la web oficial de la Copa América, tal como volvió a destacar el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en la llegada al hotel.

Piensan volver a la semifinal

Si bien falta mucho todavía, varios hinchas ya están mirando y haciendo planes para una eventual semifinal en Porto Alegre el próximo 3 de julio.

En caso de que Uruguay avance primero o segundo en su grupo, y que luego gane el partido de cuartos de final, regresará al Arena de Gremio en semis, donde, de darse, habrá muchos más celestes.