Los apuntes de Tabárez: ¿Valverde o Torreira?

Las celebraciones por el triunfo en el estreno de la Copa América, el domingo ante Ecuador, se empañaron este lunes con la noticia del desgarro que sufrió Matías Vecino, que lo deja fuera del torneo. El anuncio lo hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de un comunicado firmado por el médico Alberto Pan.

Titular indiscutido, Uruguay no tiene otro jugador como Vecino, por su experiencia y recorrido. Sin embargo, en los días previos a la partida a Brasil, Tabárez ya ensayó posibles opciones ante la ausencia del volante.

Como un vaticinio de lo que podría suceder, el miércoles 5 de junio, en un entrenamiento que la selección realizó a puertas cerradas, Tabárez paró por primera vez el equipo en el campo. Suárez se había integrado el día anterior. Para esa práctica, Vecino estaba lesionado, por tanto, cuando el entrenador colocó a los 11 jugadores en cancha recurrió al doble cinco integrado por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

El primer cambio al que apeló Tabárez ante la ausencia de Vecino fue al jugador de Real Madrid, en una posición en la que ya jugó en su estreno con la selección mayor en setiembre de 2017, cuando en Asunción debutó con un gol ante Paraguay.

En ese mismo entrenamiento táctico del 5 de junio, para los últimos minutos del trabajo Lucas Torreira ingresó por Valverde.

Al día siguiente, el jueves, el DT ya no realizó trabajos tácticos, solamente hizo los habituales ejercicios de pelota quieta e incluyó a Vecino en el equipo. El viernes 7, en la despedida ante Panamá, el mediocampo titular lo integraron Vecino-Bentancur, además de Nahitan Nandez por derecha y Nicolás Lodeiro por izquierda.

Para el segundo tiempo, el primer cambio que dispuso el técnico fue el ingreso de Valverde por Vecino y Uruguay quedó conformado con Valverde-Bentancur, como había trabajado dos días antes en el Complejo.

Una lesión que Bentancur sufrió a los 53 minutos, obligó al entrenador a enviar al campo a Torreira y terminaron ese partido el jugador de Real Madrid y el de Arsenal.

¿Qué probó en amistosos?

Después del Mundial de Rusia 2018, el entrenador comenzó a buscar el mejor mediocampo. En la China Cup se decidió por el equipo que debutó el domingo en la Copa América: Nandez, Vecino, Bentancur y Lodeiro. Había encontrado la fórmula.

No obstante, durante los siete partidos que disputó antes de este torneo de Brasil, vio otras alternativas, para estar preparado frente a situaciones como las que se plantean por estas horas.

Casualidades o no, el único partido de los siete que faltó Vecino entre octubre de 2018 y este domingo, fue el encuentro amistoso que Uruguay jugó ante Japón el 16 de octubre: el mediocampo de Uruguay formó con Pereiro, Bentancur, Torreira y Saracchi. En ese momento, Tabárez aún seguía probado y no se había decidido por Nandez y Lodeiro como volantes por afuera.

Este jueves a la hora 20 en Arena do Gremio de Porto Alegre, por la segunda fecha del grupo C, no estará Vecino ante Japón y Tabárez deberá decidir si incluye a Valverde, como ensayó las últimas dos semanas en Montevideo, previo a la partida a Brasil, o si recurre a la experiencia de octubre del año pasado cuando formó con Torreira-Bentancur. Ese día Uruguay perdió 4-3.

El técnico delineará el equipo este martes, en el primer movimiento táctico que realizará con el equipo titular después del partido del domingo.

Este lunes, los jugadores que actuaron ante Ecuador realizaron un movimiento diferenciado y los suplentes fútbol, en Belo Horizonte. En la tarde, la delegación voló a Porto Alegre, en donde se instaló en la tarde.

¿Hay otras opciones?

En la libreta de apuntes, las dos opciones sobre las que trabajó Tabárez fueron las de un doble cinco Valverde-Bentancur o Torreira-Bentancur, con un detalle: la de los dos jugadores de la última sub 20 tuvo más minutos de entrenamiento en las últimas semanas.

Otra opción es de la forma que terminó jugando el domingo ante Ecuador, con Torreira hundido en el mediocampo, como volante tapón, unos metros más adelante por derecha apareció Valverde y por izquierda Bentancur, y delante de ellos en el vértice superior de un rombo, Gastón Pereiro, pierde validez porque, salvo que por cuestiones sanitarias no pueden jugar, Nandez y Lodeiro no perderán la titularidad, tras el gran estreno en el torneo, y en ese caso deberá cambiar a dos jugadores y el sistema 4-4-2 por un 4-1-2-1-2.