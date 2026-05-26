"Acepto que me toca estar afuera del Mundial": Lucas Torreira, de vacaciones en Fray Bentos, habló sobre su no convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El volante Lucas Torreira se perderá el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, al no estar en los planes de Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección uruguaya.

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El mediocampista de Galatasaray de Turquía tuvo una sola citación durante el ciclo del rosarino para los partidos de junio de 2025 por Eliminatorias.

Luego, Torreira no volvió a estar citado y posteriormente tuvo una carta en la que cuestionó a Bielsa, quien luego fue consultado por la misma y dijo que había hecho “lo máximo” para tenerlo en el equipo en el que cuenta en su puesto con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, según señaló.

Lucas Torreira en Asunción en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

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Este fin de semana en Fray Bentos, donde está de vacaciones, Torreira reconoció que no estará en la Copa del Mundo.

“Acepto que me toca estar afuera del Mundial”, dijo el futbolista de 30 años a Impacto Noticias.

“Fueron cuatro años muy positivos, intenté darlo todo, pero esto es fútbol y hay que seguir”, agregó.

El jugador fue a alentar a 18 de Julio, el equipo del que es hincha.

Sobre su año en Galatasaray, donde fue campeón, manifestó: “Ha sido prácticamente una costumbre para nosotros, pero detrás de cada título hay mucho trabajo y sacrificio. Logramos el cuarto campeonato y estoy muy contento”.

20260426 YASIN AKGUL / AFP Foto por YASIN AKGUL / AFP Galatasaray's Uruguayan midfielder #34 Lucas Torreira celebrates after scoring his team's third goal during the Turkish Super lig football match between Fenerbahce and Galatasaray at the Rams Park stad Lucas Torreira Foto: Yasin Akgul/AFP

En sus vacaciones en el país, su prioridad es descansar, disfrutar de la familia y de los amigos en Fray Bentos.

“Necesito desconectar un poco la cabeza, olvidarme un poco de la pelota y aprovechar el tiempo con la familia”, señaló.

Además, habló de las opciones de llegar a Boca Juniors y Nacional, dos clubes que le simpatizan y a los que estuvo viendo la semana pasada. “Siempre manifesté mis ganas de jugar en Sudamérica, pero hoy tengo contrato por dos años más y debo respetar a mi club”.