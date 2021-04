Los límites de la coerción

Entre miércoles y jueves circuló por redes sociales una foto de un ómnibus circulando a las 15.25 en la zona de 8 de Octubre y bulevar Batlle y Ordoñez completamente lleno. Se distinguen personas con tapabocas pero no hay ni 20 centímetros de distancia entre ellos. En el ómnibus no cabe un alfiler. Quizá sea una buena imagen de por qué el número de casos de contagios no cede en Uruguay y de por qué estamos experimentando a diario la dolorosa noticia del número de fallecidos por encima de 50, algunos de los cuales no son solo números sino personas conocidas, amigos o familiares.