Los mensajes de agradecimiento de los jugadores celestes al pueblo uruguayo

Pasadas las horas, tras la eliminación de la selección uruguaya de la Copa América de Brasil 2019, los jugadores celestes dedicaron mensajes de agradecimiento a la gente.

La mayoría de los integrantes del plantel expresaron su tristeza por la eliminación, hablaron de la ilusión que había depositado en el torneo y expresaron su reconocimiento al respaldo de los hinchas.

El capitán Diego Godín se manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Tristeza por la eliminación, sobre todo por la gran ilusión que teníamos todos, jugadores y todo el pueblo uruguayo.

"¡Gracias por el apoyo de siempre! ¡Seguiremos trabajando para que se sientan orgullosos de esta selección, como nos sentimos nosotros de vestir esta camiseta!”.

Su compañero de zaga, José María Giménez, hizo referencia a la tristeza que le provocó la eliminación.

El volante Nahitan Nandez escribió: “Triste por la eliminación. Nosotros y todo el pueblo Uruguayo teníamos una ilusión que no se pudo concretar. Pero este grupo nunca teme luchar y volveremos a intentarlo el año que viene con el alma y el corazón. Gracias a todos por el apoyo incondicional. ¡¡¡Vamos Uruguay!!!”.

Federico Valverde dijo que se fue del torneo con la cabeza en alto.

“Nos toca volver, pero con la cabeza en alto. Nos deja tranquilos saber que dimos lo mejor de nosotros y el año que viene tenemos revancha. Gracias por el cariño de siempre. ¡Vamos, Uruguay!”.

Lucas Torreira por su parte escribió en Instragam: “Gracias por el cariño de siempre pueblo URUGUAYO seguiremos intentándolo”.

Giorgian De Arrascaeta utilizó la misma red social para comentar una foto en la que está todo el plantel en círculo: “Esta foto refleja lo que somos como grupo, nos toca irnos pero siempre intentando dejar nuestro país en lo más alto. Gracias a todos por el apoyo durante esta copa, vamos arriba”.

Edinson Cavani fue breve en un mensaje donde se lo ve de espaldas gritando un gol de cara a los hinchas y comentó: “Gracias por acompañarnos y soñar juntos con todos nosotros...”La Celeste” no es solo un equipo, sino Un País”.

Al tiempo que Luis Suárez fue el que más se extendió en sus sentimientos con un mensaje a través de sus redes sociales.

“Días difíciles. De tristeza, de amargura y decepción, pero a su vez, con miles de mensajes de apoyo que te hacen más fuerte pensando en el futuro. Siempre estaré agradecido y me sentiré privilegiado de defender la camiseta de mi PAÍS que tantas alegrías me ha dado y a la cual seguiré defendiendo con todo el amor del mundo. Orgulloso de este grupo de jugadores que me dieron todo su respaldo en un momento personal muy difícil, eso es una demostración más de el compañerismo y el gran GRUPO HUMANO que hay. Agradecer al cuerpo técnico también por todas sus buenas palabras y a toda la gente que es parte de nuestra selección, que están atentos a todos los detalles para que no nos falte nada y que no son tan visibles. Y claramente, agradecido a todo el pueblo uruguayo por su CARIÑO Y APOYO de estos días. Desde ya, MUCHAS GRACIAS”.