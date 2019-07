Arbitraje uruguayo en crisis: un solo partido dirigido en 24 de Copa América

Hay un dato de la realidad que devuelve una fotografía de situación del arbitraje uruguayo. La Conmebol le dio un solo partido, incluidas las designaciones de semifinales, a los representantes de la AUF en primera fase y cuartos de final de la Copa América que se disputa en Brasil.

Los jueces de Uruguay fueron poco considerados. Sobre 22 partidos que se llevan disputados y la designación de los encargados de las semifinales, la terna encabezada por Esteban Ostojich fue considerada en uno solo, en Bolivia-Venezuela, partido correspondiente al grupo A del torneo.

El detalle curioso es que Conmebol recurrió más a los uruguayos para sentarse en el camión del VAR (arbitraje asistente de video) donde contar con cuatro nominaciones. A saber: Leodán González fue nombrado para tres partidos y Ostojich en uno.

Los árbitros que más consideración tuvieron en la Conmebol fueron los chilenos, colombianos, argentinos y brasileños, que fueron nominados en cuatro partidos cada uno.

El árbitro con más partidos dirigidos es el colombiano Wilmar Roldán, que con su nominación para el duelo de semifinales entre Chile y Perú, alcanzó los tres juegos. En dos partidos actuaron el argentino Néstor Pitana, el ecuatoriano Roddy Zambrano y los chilenos Julio Bascuñán y Roberto Tobar.

La poca consideración de la Conmebol para con los árbitros uruguayos no es nueva. De hecho, tras el retiro de Jorge Larrionda, pasaron muchos años para que fuera nominado un uruguayo (Andrés Cunha en recordado partido jugado en Madrid) en una final de Copa Libertadores.

¿Por qué no se designan jueces de Uruguay? El director de la Comisión de Árbitros de Conmebol, el brasileño Wilson Seneme, reveló a Referí en una entrevista del 15 de mayo, que se redujo la designación de los uruguayos “por sus desempeños”.

Cuando se le consultó los motivos por los cuales las designaciones para los árbitros uruguayos fueron más reducidas en los últimos tiempos en Conmebol, respondió: “Por sus desempeños. Por ejemplo, los venezolanos salieron mucho. ¿Por qué? Por su desempeño. A mí no me importa de qué país es el árbitro, me importa, a la hora de designarlos, la calidad que veo en la cancha. De todas formas creo que Uruguay es un país muy fuerte futbolísticamente hablando y entiendo que puede dar buenos árbitros, de confianza. Ojalá esto pase para que puedan lograr lo máximo posible de designaciones”.

En la nota, el director de la Comisión de Árbitros de la Conmebol destacó como árbitro uruguayo a tener en cuenta a Andrés Matonte del que dijo: “Es un árbitro joven, internacional, que estamos mirando como una proyección buena”.

El resumen a falta de la designación de la cuarteta de la final de la Copa América y de la que dirigirá el tercer puesto, refleja un partido dirigido y cuatro veces en el VAR.

El internacional Leodán González fue juez principal del arbitraje de video asistencia en los partidos entre Venezuela-Perú y Argentina-Paraguay y fue designado para el clásico entre Brasil y Argentina de este martes por las semifinales de la Copa.

En tanto que Esteban Ostojich fue árbitro principal en un partido del grupo A y como juez de VAR en Bolivia-Perú.

Por delante quedan la final y el juego por el tercer y cuarto puesto.

Árbitros designados en 24 de los 26 partidos de la Copa América

Wilmar Roldán (Colombia, 3 partidos)

Venezuela – Perú

Venezuela – Argentina (Cuartos de final)

Chile – Perú (Semifinales)

Néstor Pitana (Argentina 2)

Brasil – Bolivia

Colombia – Chile (Cuartos de final)

Roddy Zambrano (Ecuador 2)

Bolivia – Perú

Brasil – Argentina (Semifinales)

Julio Bascuñán (Chile 2)

Brasil – Venezuela

Catar – Argentina

Wilson Sampaio (Brasil 2)

Argentina – Paraguay

Uruguay – Perú (Cuartos de final)

Roberto Tobar (Chile 2)

Argentina – Colombia

Brasil – Paraguay (Cuartos de final)

Fernando Rapallini (Argentina 1)

Perú – Brasil

Esteban Ostojich (Uruguay 1)

Bolivia – Venezuela

Diego Haro (Perú 1)

Paraguay – Catar

Alexis Herrera (Venezuela 1)

Colombia – Catar

Víctor Carrillo (Perú 1)

Colombia – Paraguay

Anderson Daronco (Brasil 1)

Uruguay – Ecuador

Mario Díaz de Vivar (Paraguay 1)

Japón – Chile

Andrés Rojas (Colombia 1)

Uruguay – Japón

Patricio Loustau (Argentina 1)

Ecuador – Chile

Raphael Claus (Brasil 1)

Chile – Uruguay

Jesús Valenzuela (Venezuela 1)

Ecuador – Japón

Designaciones por nacionalidades

Argentinos 4

Brasileños 4

Colombianos 4

Chilenos 4

Peruanos 2

Venezolanos 2

Ecuatorianos 2

Paraguayos 1

Uruguayos 1

Bolivianos 0