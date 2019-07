Celso Otero: “La Copa nos dejó más pena que preocupación”

Celso Otero, el técnico alterno en la selección, analizó en una charla con Referí diferentes aspectos de la actuación de Uruguay en la Copa América de Brasil 2019 donde el equipo quedó eliminado en cuartos de final, en definición por penales ante Perú.

Otero habló de la intimidad de la despedida, de la conformidad por la identidad de selección y respondió a todo lo que generó el equipo en la Copa.

¿Qué balance hace de la participación de Uruguay en la Copa América?

Todavía no nos juntamos como cuerpo técnico a realizar un balance, eso va a ser sobre el fin de semana. El jueves nos reencontramos para ver la marcha de la sub 15, y ahí nos sentaremos un rato a conversar. Mientras que no haya un diálogo conjunto lo que queda es lo que dijo el Maestro en la conferencia. Obviamente no nos venimos contentos con el resultado porque nos volvemos antes de tiempo. Habrá cosas que vamos a analizar profundamente.

¿Qué valoración hace del juego de Uruguay en el torneo?

Puedo decir lo que fuimos haciendo hasta el último partido, donde intentamos ser protagonistas en cada uno de los juegos. Hicimos el partido prácticamente perfecto contra Ecuador; luego Japón nos mostró ciertas cosas a corregir; con Chile tuvimos un partido muy disputado y obtuvimos la victoria, pero fue un encuentro parejo. Lo de Perú se define de una manera que era como marcaba el reglamento, por penales. En el partido intentamos ser protagonistas. Si vas a la estadística hay una muestra de esto que digo.

¿Se refiere a la estadística de que el rival pateó una vez al arco?

Ahí está. En un partido de definición los tiros al arco fueron los de los penales y le dieron el triunfo al rival con un planteamiento que en otras oportunidades lo hicimos nosotros y le significó éxito. A veces pasa, el fútbol es propuesta y respuesta. Es ser protagonista por una ofensiva o una acción defensiva, intensidad o de efectividad y esos contenidos son los que a veces determinan el ganador de un partido.

Usted manifestó que en el juego con Perú notó un exceso de ansiedad. ¿A qué se debió?

A veces, querer hacer las cosas todas perfectas lleva a que se traduzca en urgencias y las urgencias a ese nivel pueden llevar a caer en offside en un número desmedido, pueden llevar a un fallo en la definición por penales, pueden llevar a un fallo defensivo, que no lo hubo. El poder graduar el estado emocional dentro de un partido está dentro lo que determina el resultado.

La zona del mediocampo del equipo fue donde se produjeron los principales cambios, hubo una renovación. ¿Qué les dejó el rendimiento en ese sector?

Fue satisfactorio lo del medio. Tuvimos la pérdida de Matías Vecino y eso abrió el camino para más oportunidades a los más jóvenes. Rodrigo Bentancur cumplió 22 años y Valverde 21, y juegan en una zona del equipo donde se cocina mucho de lo que pasa en el resultado pero fueron muy buenos los rendimientos. Cuando le tocó, Torreira también mostró que es valioso. Desde ese punto de vista eso va a ser un beneficioso.

¿La Copa le dejó más pena que preocupación?

Sí, lo definiría así: la Copa nos dejó más pena que preocupación. Más pena porque el torneo no se va poder repetir y en este quedamos afuera y queda esa sensación de estar incompleto, pero el fútbol es así y hay que aceptarlo.

El fútbol se mide en triunfo o fracaso. ¿Qué piensa al respecto?

Si fijamos el fútbol con esos dos términos como únicos y válidos estamos errando el beneficio que el fútbol le puede dar a la sociedad. El fútbol abre esperanza, ilusión, pasión, descarga alegrías, tristezas, circunstancias que van relacionadas, pero si hay algo que la gente ha tenido durante cada uno de los minutos que jugamos es la esperanza en lograr el éxito. No podemos ser tan simplistas que con un término se laude una evaluación.

¿Entonces a qué atribuye que se tilde de éxito o fracaso la actuación de un equipo en una competencia?

Porque creo que la gente está ávida a cierta cultura informativa que hay expuesta en las redes sociales y ahí se descargan frustraciones que se enfocan en un tema. Eso tiene que ver con un proceso educacional de cada uno. Pero digo al fútbol hay que darle la riqueza que tiene y lo que no se logra hay que cerrarlo, sacar conclusiones y prepararse para la siguiente oportunidad. Sino quedamos anclados nada más que en lo que acaba de suceder. Nos convertimos en vivir siempre del pasado y el que hace eso no evoluciona.

Usted dijo en una entrevista que el equipo tuvo identidad como selección, ¿a qué se refirió?

La identidad como selección es el compromiso de hacer las preparaciones en forma, la adhesión en cuanto a querer estar integrando el grupo, el respeto que se manifiesta en los roles, la integración que tienen las familias de los jugadores en la cercanía sin interrumpir el trabajo, el grado de atención que se le da al hincha a compartir algunos momentos para una foto, el festejar con el hincha los goles, el no ponerse de espalda a la hinchada y mostrar el número, compartir con la gente lo que se logra. Nos vamos de la Copa, como les dijimos en una reunión privada, muy agradecidos en cuanto a la identidad que mostró el equipo, a la grandeza frente a la derrota que no es fácil controlar y asumir que es una situación que puede pasar y nos de fuerza para que en la próxima no nos pase.

Hubo cosas que solo ustedes ven y viven en un vestuario cuando el equipo queda eliminado. ¿Cómo se sintió el impacto de la derrota?

Hubo un acto de grandeza que fue cuando se saludaron los jugadores cuando se iban, como nos saludamos con el cuerpo técnico. Es un partido, nos tocó perder a nosotros y hay que aceptar porque de esa forma vamos a poder construir una posibilidad de competir nuevamente. No es fácil en un momento en que a uno le toca perder, cuando las cosas no salieron como uno quiere y donde puede sacar la ira sobre el que festeja, aceptar la derrota. En lugar de las recriminaciones hubo una aceptación de que se intentó ganar, que hubo lealtad, fair play, la esencia que el fútbol reclama para los que van al campo. A nosotros nos anularon tres goles, podíamos haber reaccionado, pero no fuimos por ese lado, sino que fuimos por el lado de corregir cosas y ser mejores.

Hoy se mira con preocupación que los dos principales delanteros del equipo están llegando a una edad donde se produce el punto de quiebre. ¿Cómo visualizan un recambio que no es sencillo por tratarse de los dos principales goleadores de la historia de la selección?

Como lo hicimos con otras zonas del campo. Debemos atender la realidad cuando la realidad muestra síntomas y ahí se abrirán oportunidades y las oportunidades las aprovechan las personas que las tienen. Nosotros ponemos acento a interpretar que se vengan las oportunidades, es como se debe hacer, pero sin poner fecha de caducidad a nadie, contemplando la realidad deportiva.

Cuando en el fútbol se mide todo por resultados, ¿por qué entiende que el objetivo, a la hora del análisis, debe ir un poco más allá del gane o pierda?

A veces la necesidad de sentirse ganador lleva a poner esos títulos de que es ahora o nunca. Todas esas cosas que no son realidad porque es ahora y siempre en la medida que sigamos organizados y esa organización abarque a todo el país, cosa que no se ha hecho, que abarque a las diferentes edades, que los jóvenes reciban infraestructura y orientadores que los ayuden a madurar. Que el deporte no se convierta en un vehículo solo de éxito. El éxito va a llegar en la medida que ellos se formen como personas. Va a llegar. Vamos a estar cerca de ganar títulos. Fíjese que nos vamos del torneo sin haber pedido partidos. Nos toca volver por una definición de penales que es válida porque estuvieron mejor que nosotros. Pero nos muestra que en este tiempo de juego hemos sido protagonistas. Ese es el camino que no debemos abandonar. Ser tolerantes cuando no se gane.

¿Qué piensa cuando escucha que se está dejando pasar una gran oportunidad de ganar cosas importantes con una generación que solo ganó una Copa América?

Y... si vamos a la estadística pura y fría, también esta generación, con todo lo que se la tilda que lo único que ganó fue una Copa América, ha ido a todos los mundiales y eso no sucedía con frecuencia. Ha pasado la serie de grupos en los mundiales, en uno salió cuarto (Sudáfrica 2010) y en otro quinto (Rusia 2018) y se ha mantenido en un ranking FIFA entre los más destacados del planeta. La óptica que la ponga cada uno, están los miopes y los que ven normalmente.