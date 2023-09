Los Pumas hicieron negocio, y Chile se fue del Mundial de Rugby con la frente en alto y mucho futuro

Chile puede irse con la frente en alto del primer mundial de su historia. Es cierto, perdieron los cuatro partidos (era casi imposible que no pasara). Y es cierto, en muchos minutos de los cuatro partidos se frustraron por errores propios que le dieron a los rivales la oportunidad de agrandar la diferencia, y en otros fueron claramente superados. Pero sin caer en un conformismo cómodo, Chile se va siendo bastante mejor equipo que lo que era antes de la Copa del Mundo.

Los Cóndores tuvieron el ADN tradicional de los equipos de Pablo Lemoine: actitud innegociable para no bajar los brazos nunca, aún en la goleada, y para generar problemas a rivales superiores. Lo cual no es poco, porque el seleccionado chileno no lo tuvo durante muchos períodos de su historia. Pero además mostró muchos pasajes de buen juego, sobre todo en el primer partido y medio. Luego progresivamente se fue quedando sin combustible, lo que se reflejó en la goleada 71-0 ante Inglaterra y algunos pasajes del encuentro ante Los Pumas. Pero con el mérito de volver en este cuarto encuentro, hasta llegar al try.

En el primer tiempo a Chile pareció terminarse ese combustible que le permitió hacer un partido parejo 80% con Japón, 50% con Samoa y 25% con Inglaterra. En los primeros 20 no tuvo la intensidad en el contacto ni la frescura de piernas de los partidos pasados, y cometió muchos errores no forzados de manejo, que lo obligaron a defender ante un equipo de Los Pumas con muchas ganas de mostrarse para ganarse la titularidad, luego que Cheika pusiera a varios suplentes.

Pero lo peor fue la obtención en el line: la lesión de su hooker titular Diego Escobar hizo mella en la obtención del equipo, que sufrió ante Inglaterra y ante Argentina se derrumbó a un 25%, 1 de 4. Ahogado por un Argentina que salió a presionarlo en defensa, y hasta que le robó 3 pelotas en rucks aprovechando que el equipo de Lemoine los defendía con uno solo, Chile tuvo pocas oportunidades de conseguir la pelota (posesión de 40%) y cuando la tuvo fue exigido en defensa de una manera tal que nunca pudo salir con el pie en condiciones favorables.

Fueron 3 tries en 20 minutos, dos por el maul y uno en una gran jugadas de Nico Sánchez, en el peor momento de Chile en el contacto, Luego pudo pescar un par de pelotas, pero con la frustración de ir al line para volver a perderla, incluso la del penal siguiente a la amarilla a Isgró, que podría haber generado un quiebre de momentum. Argentina, del otro lado, se mostró sólido en la velocidad de circulación de pelota, aunque le costó definir por afuera, y encontró en el scrum y el maul sus herramientas de mayor dominio.

En el segundo tiempo, a pesar de un try argentino en el arranque. Chile logró hacer más pie. Tuvo más obtención y con eso mejores condiciones para tener territorio. Pero sobre todo, mantuvo la intensidad en el contacto y a partir de ahí frustró a Argentina, que equivocó caminos. Y hasta llegó al try en un line que jugaron rápido Escobar y Sigren, pero el TMO lo anuló por un pequeño forward pass.

Pasó el moméntum y Argentina recuperó la iniciativa, y consiguió dos tries más, uno tras un buen cambio de ángulo, de Bogado y otro por afuera de Juan Martín González tras agrupar chilenos por adentro. Pero el equipo trasandino tuvo el premio a su actitud, y a haber encontrado respuestas en un partido que no venía bien. Fue con un try de maul en que empujaron 10 jugadores, y que les dio el gusto de irse con tries en tres de los cuatro partidos del torneo.

Al final el score fue 59-5. Sí, contra un equipo suplente de Los Pumas, y con todos los peros que se le pueda poner. Lo cierto es que Los Cóndores se enfrentaron por primera vez al máximo nivel del rugby mundial y dejaron una huella, porque mostraron el buen trabajo que vienen haciendo, y porque por momentos sorprendieron al mundo. Ahora queda que este trabajo se mantenga, y que tengan competencia para seguir creciendo.