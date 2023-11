La despedida de Meneses como DT de Los Teros: “No me traicioné, y eso es lo importante”

Sereno y pausado. Todo lo contrario a sus equipos, que derrocharon velocidad y locura. Esteban Meneses tuvo ocho años históricos como Head Coach de Los Teros, en los que lo afianzó como un equipo del segundo escalón Mundial (Tier 2), con dos clasificaciones a mundiales, subiendo escalones en los rankings internacionales, ganando partidos históricos como el de Fiji en 2019, y marcando un cambio profundo en la matriz de juego, desde una propuesta más conservadora y basada en la defensa, a otra más integral, con el ataque como principal norte. Y todo eso en medio del cambio más revolucionario de la historia del rugby uruguayo, el paso del amateurismo al profesionalismo.

Se va feliz y convencido que este era el momento de dar paso a otros. Y en esta entrevista con El Observador hace un profundo análisis sobre qué dejó el Mundial de Francia 2023 para Uruguay.

¿Con qué sentimiento te vas?

Un sentimiento de orgullo de haber formado parte de la historia de rugby uruguayo, del staff que me tocó liderar, del grupo de jugadores con el cual compartimos estos ocho años, que han ido modificándose pero fueron dos procesos liderados por dos capitanes como Juan Gaminara y Andrés Vilaseca que son muy buenos líderes y me han hecho mucho más fácil todo. Juntos, con el grupo de líderes, buscamos ser ambiciosos a partir del juego, evolucionar física y técnicamente para hacer el juego que pretendíamos. Lo fuimos trabajando con todas las partes del staff, para que todos participen, hacer el mejor plan de juego.

Es el orgullo que me llevo, poder dejar en Uruguay esa forma de trabajo, ese liderazgo horizontal que dio resultado. Ahora vendrá quien vendrá, pero esa forma de trabajo sirvió.

¿Que hablaste con la URU?

Las conversaciones fueron en lo que respecta a mi persona, que está bien que haya un cambio en el liderazgo, en traer otra persona. No hablamos ni quién ni cómo. El que venga lo hará con su forma de liderar el grupo, y esta bien asi. Hablamos que era momento de un cambio en el liderazgo, porque era un ciclo de ocho años exitosos, en el que siempre nos fuimos superando en los objetivos ambiciosos. No se pudo dar el resultado de Italia por 40 minutos, pero estábamos jugando contra un equipo del 6 naciones, con todo lo que implica. Pero lejos de poner en duda ese objetivo estuvimos a la altura, pusimos en problemas a Francia, a Italia, le ganamos a Namibia. Y después Nueva Zelanda es otro rival, está en otro escalón, junto con Francia y Sudáfrica e Irlanda, separados del resto. Estoy orgulloso de cómo trabajamos para cumplir esos objetivos. No se dio contra Italia, pero cumplimos un montón de otros objetivos.

Si repasás el Meneses que llegó en 2015, ¿cumpliste con lo que te planteabas?

Obviamente uno es exigente con uno mismo, se plantea objetivos ambiciosos en el juegon, en seguir evolucionando. Si hago la comparación de 2015 hasta hoy hubo una modificación en el juego, un cambio en la conducta de los jugadores, en la confianza que se le fue dando a ellos para poder hacer el juego que queríamos, más desplegado, de pases. Uruguay demostró que cuando juega es realmente vertiginoso y peligroso. Se trabajó para eso, se cumplió el objetivo que nos pusimos Aparte logrando resultados, que es lo que te permite seguir apostando a este juego. No soy un lírico que dice 'hay que basarse solo en el juego desplegado’. Hoy el rugby te demuestra que hay que ser realmente completo,desde formaciones fijas, en defensa, para tener un equilibrio.

Los grandes resultados que hemos tenido fueron cuando el equipo tenía claro esos cinco pilares y lo supo sacar. Todos los se lograron con ataque, defensa, formaciones fijas, disciplina y transición entre ataque y defensa a partir del juego con el pie. Por algún lado se fue disparando. En el Mundial el pie fue el punto donde más nos costó, no el pie como forma de ataque porque eso resultó, se usó bastante como forma de pasarnos la pelota. Pero en el ataque estratégico con el pie tenemos que seguir evolucionando. Vamos por el camino correcto en los pilares en los cuales basamos nuestro juego. Uruguay ha crecido mucho.

Mi objetivo en el Mundial no solo era ganarle a Italia y Namibia sino también cómo íbamos a ganarles, jugando de la mejor manera posible. Y ese es un objetivo realmente cumplido, los jugadores se animaron a jugar desde nuestro campo a Italia, a Francia. Fuimos protagonistas.

¿Desde el juego no queda un balance ambiguo? Porque muchos destacaron a Uruguay y Portugal como los mejores del Tier 2 (sin contar a Fiji que es casi Tier 1 en juego) pero haciendo un balance ese buen juego fue un partido y medio, porque contra el segundo tiempo ante Italia fue malo y ante Namibia se lo dio vuelta sin jugar bien.

Coincido con lo del partido y medio. Con Francia fue el partido que mejor se jugó. Los dos equipos que se destacan hoy, Uruguay y Portugal, son los dos que se animaron a jugar. Más Portugal que Uruguay. Pero son los que se largaron y confiaron en lo que vienen haciendo, eso los destaca y por ahí va el camino, no creo que sea otra la manera. Chile por momentos se animó a jugar y fue lo que hizo que tuviera un buen Mundial. Obviamente se destacó más a Uruguay y Portugal porque llevan más tiempo trabajando. Pero la apuesta es esa, trabajar permanentemente para darle herramientas a los jugadores para que se animen a jugar con la pelota, tener esa confianza.

Con Namibia considero que se arrancó de la peor manera posible, con dos errores que nos terminan sepultando con dos tries. Pero apeló a una de las herramientas, una de las bases, las formaciones fijas, para sacar el partido y a partir de ahí largar el juego de ataque. Habíamos planificado empezar el partido con ese primer line y pasó de ser casi try nuestro (porque si ese pase salía era try) a ser try de ellos. Lo que me gustó fue que íbamos en un momento 17-3, el segundo tiempo el primer penal para ellos nos pone 20-3 y después hicimos 30 y pico de puntos. Uruguay terminó desgastando a Namibia. Eso es lo que a veces los Tier 1 nos hacen a nosotros. Francia nos superó por la misma característica que nosotros superamos a Namibia. Nos separamos de ellos de esa manera. Lo veo realmente como una diferenciación de ese equipo, demostramos que estamos un paso arriba de ellos. Ahora eso tiene que seguir.

¿Por qué cambiaron el estilo ante Nueva Zelanda y dejaron de hacer ese juego expansivo que promovieron todos estos años?

No es que cambiamos el estilo. Cambiamos el sistema de ataque para la zona de gestación del campo. No es que empezamos a hacer algo distinto. Tomamos el sistema de ataque en zona de definición y lo hicimos para la zona de generación. Fue una estrategia de jugar más frontal, más vertical, con opciones de pase para atrás y para el costado. No se nos terminó dando esta posibilidad de pase por la presión que All Blacks nos ponía. Fue una estrategia que decidimos hacer y funcionó hasta que en el segundo tiempo nos vimos superados, no pudimos hacer pie, no tuvimos secuencias de juego. Pero fue un cambio de sistema de ataque,

Pero no lograron hacerlo y por muchos momentos terminó siendo un pick and go en mitad de cancha.

Totalmente, pero eso es producto de la presión que ellos te ponen, lo que nos hicieron con eso. Lo que habíamos estudiado era que Nueva Zelanda te deja llevar la pelota a la punta, a canal 3 y 4, y cuando volvés se hacen fuertes. Por eso planteamos un juego mucho más corto, sin tanto ida y vuelta para no caer en esta trampa que te dejan ir y a la vuelta te esperan y te matan.

¿Pensaron que con el estilo de siempre podían caer goleados como Italia?

Sin duda, si no no lo hubiéramos planteado. Creíamos que íbamos a estar mucho más cerca y que no se nos disparen para estar más cerca en el tanteador. Lo logramos en el primer tiempo, ellos terminaron haciéndose fuertes. El objetivo era mantenerse en partido.

El objetivo en estos cuatro años era afianzarse entre los top del Tier 2. Pasaron muchas cosas en el medio, entre ellas la pandemia, ¿pero qué tan cerca crees que está Uruguay de ese objetivo?

Yo creo que dimos un paso adelante en ese top del Tier 2. Avanzamos y Uruguay lo demostró en este Mundial en los partidos con Francia y con Italia, y con esa diferenciación que hicimos con Namibia. Pero obviamente para dar el siguiente paso cuesta muchísimo. Cada paso ahora es de acuerdo a la competencia que tengas para poder medirte. Es lo que todo el mundo pide pero es la realidad. Si uno nunca compite con los equipos que después vas a jugar es muy difícil pedir resultados. Es muy difícil mejorar a partir de acá. Uruguay está haciendo muy bien las cosas, en seven, m20, el XV hizo un mundial. El equipo dio esperanza para pensar que se está para dar un pasito más. La gran mayoría de este plantel compite en la Slar, que está buenísima pero si esos jugadores no dan un salto a otro nivel de competencia va a ser muy difícil poder evolucionar.

¿Qué tiene que buscar Uruguay en cuanto a competencias tras la votación de la Nations Cup, con todos los problemas que traerá para los Tier 2?

No se si está cerrado o no, pero la esperanza de los equipos de Tier 2, como Uruguay o Portugal, está en los segundos equipos de los Tier 1. Si esa competencia existe va a ser un paso logrado. Hay que seguir peleando. Necesitamos no solo la competencia entre Tier2, con Georgia, con Tonga, que son partidos realmente duros, sino salirse un poco de ahí e ir con los segundo equipos de los Tier 1. El cambiar el número de equipos en el Mundial 2027 es bueno y ayuda.

¿Y en cuánto al plano local? ¿Qué falta? El presidente de Sudamérica Rugby Sebastián Piñeyrúa habló de trabajar más en la academia.

Sin duda que la base del rugby uruguayo está en los clubes, hay que seguir trabajando hombro a hombro con los clubes, y que los jugadores que tengan más condiciones llevarlos a la Academia. Cuanto más trabajo uno ponga a esa academia mejor van a salir. Y cuando mejor competencia tengan esos jugadores de la academia mejor van a llegar a Peñarol. Si vos los formas en Uruguay pero solo compiten en el mismo nivel que los sacaste, ¿cómo se demuestra al jugador que tiene que mejorar? Tiene que ir todo de la mano: dame mejor competencia, para ir evolucionando junto a la formación de los jugadores.

¿Subir el Mundial juvenil a 16 equipos es la forma?

Creo que sí, cuanto más tarde exponés a los jugadores a esa competencia, más difícil es. Pero hay que prepararse muy bien para poder tener esa competencia y no fallar, porque donde fallas te van a decir ¿para qué querés competencia en los M20? Hay que prepararse para poder competir de igual a igual . Cuanto más abajo arenques, mejor.

¿Y cómo se puede mejorar esa preparación?

Yo creo que seguir trabajando de la manera que se está trabajando, invertir todo lo que se pueda en darle a los jugadores las mejores condiciones. Hoy Uruguay se las está dando. Invertir en entrenadores, trabajar mucho en detalles técnicos y físicos, acercarse al alto rendimiento. Eso hace la diferencia. Para poder rendir en el alto rendimiento la preparación técnica y física tiene que ser acorde a eso.

Se necesita que cada vez más jugadores se vayan al exterior, pero es cada vez más difícil.

Sin dudas. Hoy en la región solo tenes la Slar que está buenísima y es lo que nos dio las herramientas para crecer. Sin la Slar hoy no tendríamos una base de jugadores profesionales que desarrollar. Pero para poder seguir desarrollando, los que ya han tenido años de Slar está bueno que vayan a clubes de Europa. También teniendo en cuenta donde van, la competencia que van a tener, y que jueguen, porque si no juegan por más que estén en el mejor nivel no sirve.

Hoy es muy difícil entrar al rugby europeo. Es un lugar de pocos, y a Uruguay le cuesta mucho poner jugadores ahí. Hay que seguir en este camino, como el caso de Manu Leindekar, Arata, que estaban preparados. Manu se formó allá, y sus condiciones atléticas y rugbísticas hacen que esté a la altura. Mientras tanto hay que seguir preparándose para el rugby de la Slar que fue lo que nos dio el buen mundial que hicimos. Y ojalá que la MLR también sea un lugar para que los jugadores vayan y sigan evolucionando, porque también nos va a permitir que otros jugadores entren al sistema uruguayo.

Volviendo al Mundial, ¿cuánto pesó el no tener a Arata al 100%?

Sin dudas que el Rata es un jugador distinto y especial para Uruguay. Ya que llegara era un desafío y es para felicitarlo por el profesionalismo que puso al decidir operarse. Se puso la recuperación al hombro y estuvo a nivel de una Copa del Mundo. Pedirle más que eso es imposible, un mes antes estaba en quirófano, y con la mano, nada menos. Es impresionante el esfuerzo que hizo, para sacarse el sombrero. Hizo la rehabilitación, le puso el hombro solo, porque la mujer estaba en Uruguay. Fue muy meritorio todo lo que hizo y cómo llegó.

Pero no hizo la diferencia como en 2019.

Arata no es el mismo jugador de 2019: todos lo conocen, saben cómo jugarle, cómo defender a Uruguay para que Arata no sea el que haga la diferencia. Lo van a salir a buscar, no lo van a dejar mover, no van a dejar que Uruguay crezca a partir de su juego. Y así y todo pudo hacer un buen Mndial.

Mirándolo a la distancia: ¿seguís convencido de la decisión de no cambiar de apertura después de Italia? Fue una de las mayores críticas que tuviste.

La apuesta desde el lado mio estaba en lo que fue Tite, en lo que es como conductor y líder de juego, pero también darle la responsabilidad a Felipe Berchesi de entrar en los momentos finales, que sé que es más difícil. Aposté a que él con sus años y su antigüedad, su tercer mundial, para poder aportar desde el banco otra calidad. Por momentos dio resultado y apostamos por eso. Me quedo con eso, la continuidad de un apertura en su primer mundial en ese puesto, teniendo en cuenta el mundial pasado no había jugado de 10. En Japón 2019 todos los partidos los jugó Felipe Berchesi, era momento de apostar a otro apertura, que se haga líder del juego, darle esa confianza a él. Entiendo que haya gente que no le haya gustado,que quisiera a Felipe de titular, pero para mí era una combinación perfecta: Tite en cancha y Felipe comiéndole los talones queriendo ser titular. Y Tite en ningún momento entregó su titularidad. Esa competencia ha hecho crecer a Uruguay, y desde esa altura hay que crecer todavía más. Lo mismo con Arata y el Colo Ormaerchea, encontramos el reemplazo que el Colo nos daba para cerrar los partidos.

Otra crítica fue haber sacado a Amaya y a Basso para el último partido cuando habían sido figuras, o que Arcos Pérez jugara un solo partido.

Lo que uno tiene que pensar es que existe un panel que cuando uno juega otros no juegan. Esto es por rendimiento, la realidad es que el que mejor está, juega. En este plantel la diferencia era mínima porque los jugadores llegaron de la mejor manera posible, de esa forma nos pusieron a nosotros los entrenadores en el cruce de decir a quién juega y quién no. Entre Balta Amaya que había jugado los tres partidos anteriores y Dibu (Silva) optamos por Dibu porque venía preparándose para estar en ese nivel. Cuando tenés un plantel tan parejo, a veces la definición por uno es muy corta. De nuevo, está bien que haya gente que no esté de acuerdo, pero la decisión fue pensando siempre en poner lo mejor. Balta y Bauti venían con muchos minutos encima y por eso optamos por jugadores más frescos ante Nueva Zelanda. En el caso de Felipe Arcos Pérez y Tomi Inciarte fue una competencia palo y palo todo el torneo, son jugadores que se pueden complementar tranquilamente uno de 12 y otro de 13. Pero teníamos a nuestro líder (Vilaseca) jugando un tremendo mundial.

Muchos jugadores jóvenes llegaron al mejor rendimiento durante el Mundial. ¿Qué te deja eso?

Me quedo con eso, que han entrado jugadores que se ganaron su puesto, que compitieron contra jugadores con más experiencia, que pusieron la vara cada vez más alta, y sirvió para preparar a los que estaban al lado. Si me querés sacar el lugar te tenés que preparar mejor que yo. Era la competencia que queríamos y lo logramos. Con todas estas discusiones o de Berchesi o Tite, o Amaya, o Bauti, o Charlie Deus, o Aliaga, Péculo, Pujadas cuando entró, que hayan tenido el Mundial que tuvieron es muy meritorio. Haber logrado jugadores que deslumbraran, que tuvieron el Mundial que tuvieron, que jugaron con Francia de igual a igual, o que quebraron varias veces con Italia. Me quedo con eso. Uruguay tiene que generar más cantidad de esos jugadores.

Tras dejar a Uruguay, ¿cómo te imaginás los próximos cuatro años?

Seguir evolucionando, ser parte de un staff que me permita seguir creciendo donde me toque estar, sea de Head Coach, entrenador de ataque, de defensa… uno se ha preparado para eso. Me imagino en el campo, entrenando, aportando desde donde me toque. Hoy no tengo claro donde va a ser. Ni de qué. Pero estoy tranquilo, cerrando esta etapa.

¿Qué balance hacés de ese estilo de liderazgo horizontal que promovés?

Yo soy de esa manera, tengo esa manera de liderar, soy auténtico con eso, no me traicioné, y eso es lo importante. Es lo que me hace hoy mirar para atrás y poder ver todo el camino recorrido y darme cuenta que fui honesto conmigo mismo, auténtico. Eso es lo que me deja contento. Obvio que puede haber errores y personas que piensen otra cosa. Soy feliz con lo que hice.